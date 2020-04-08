 Немецкие автобаны опустели (фото) | Кадр дня | DW | 09.04.2020

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Кадр за кадром

Немецкие автобаны опустели (фото)

Впервые за многие годы на дорогах Германии не будет пробок во время пасхальных выходных. Таков прогноз ADAC - Общегерманского автомобильного клуба.

Автострада почти без машин на ней

Кирххайм-унтер-Текк • Пустые автобаны на Пасху в Германии - таковы ожидания Общегерманского автомобильного клуба ADAC накануне праздников. В то же время президент ADAC Аугуст Маркл (August Markl) настоятельно советует оставаться дома ввиду продолжающейся коронавирусной эпидемии. "В некоторых федеральных землях поездки без экстренной необходимости запрещены, но и в тех частях страны, где поездки теоретически возможны, мы бы попросили население воздержаться от ненужных поездок", - сказал Маркл.

Этот снимок сделан на автомагистрали А8 недалеко от города Кирххайм-унтер-Текк в федеральной земле Баден-Вюртемберг

Этот снимок сделан на автомагистрали А8 недалеко от города Кирххайм-унтер-Текк в федеральной земле Баден-Вюртемберг

Клуб ADAC ожидает, что автопоток на скоростных магистралях увеличится уже в этот четверг и что много машин на дорогах будет в понедельник: из-за маятниковой миграции в пред- и послепраздничные дни. Кроме того, по дорогам продолжат курсировать грузовики, поскольку запрет на передвижение грузового транспорта по воскресеньям и праздничным дням временно отменен во всех федеральных землях.

Карантин заставил немцев больше ходить пешком

ADAC также зафиксировал определенные изменения в мобильности жителей Германии во время частичного локдауна. Согласно проведенному автоклубом опросу, гораздо больше людей в настоящее время передвигаются пешком, а использование общественного транспорта, автомобилей и велосипедов сократилось. Однако ADAC пока не видит оснований полагать, что такая ситуация сохранится и после кризиса.

Участок автомагистрали возле международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Так выглядит в эти дни участок автомагистрали возле международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне. Обычно здесь много машин практически в любое время дня и ночи

Только 32 процента опрошенных сказали, что сейчас ездят на работу пять раз в неделю. Обычно этот показатель намного выше: 66 процентов. 39 процентов вообще не покидают дома и квартиры с целью добраться до работы или учебы. Те, кому все же приходится регулярно ездить, обходятся без общественного транспорта. Только семь процентов жителей Германии (вместо обычных 19 процентов), согласно опросу ADAC, пользуются в настоящее время поездами и автобусами.

Реже, чем обычно, используется и автомобиль. Около четверти респондентов сообщили, что ездят на машине реже или вообще автомобилем не пользуются. Только 15 процентов заявили, что теперь они чаще совершают поездки на своей машине. Велосипед также реже используется из-за отсутствия необходимости ездить на работу. А вот количество пешеходов на улицах значительно увеличилось.

Автомагистраль А8 в первый день пасхальных каникул

Автомагистраль А8 в первый день пасхальных каникул. Обычно здесь в это время - многокилометровые пробки

Какой будет пешеходная и транспортная мобильность населения Германии после кризиса? Пока прогнозы на этот счет давать преждевременно, полагает автомобильный клуб ADAC. Большинство участников проведенного клубом опроса предполагают, что будут использовать индивидуальные транспортные средства в докризисном режиме. В то же время каждый четвертый участник опроса сообщил, что в будущем собирается чаще ходить пешком. А каждый пятый хотел бы чаще использовать велосипед.

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    Автор: Максим Нелюбин


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