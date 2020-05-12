Незаметные герои коронавирусного времени в Германии (фотогалерея)

Медсестры, полицейские, уборщицы, продавцы супермаркетов… Немецкое агентство dpa опубликовало серию портретов этих незаметных героев коронавирусного времени в Германии.
Выплаты работающим по сокращенному графику будут увеличены. Для безработных срок получения пособий будет продлен. (14.05.2020)
В ближайшие выходные в Германии ожидается новая серия протестов против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Кто стоит у их истоков и чем именно недовольны протестующие? (14.05.2020)
Правительство Берлина сочло неподходящими для мегаполиса превентивные антиэпидемиологические меры, принятые на федеральном уровне, и разработало свой план предотвращения второй волны эпидемии COVID-19. (13.05.2020)
Германия постепенно выходит из карантина, введенного из-за пандемии SARS-CoV-2. Но в округе Косфельд он продлен до 18 мая - более 200 работников мясокомбината заразились коронавирусом. Репортаж DW. (13.05.2020)
Защитная маска, дистанция в полтора метра и движение четко по маршруту, - так должны вести себя посетители вновь открывшихся немецких музеев, галерей и библиотек. (05.05.2020)
В Германии приюты для бездомных животных были закрыты из-за карантина. Сейчас они снова открылись для посетителей. Изменилось ли отношение людей к животным из-за коронавируса? Репортаж DW из приюта. (04.05.2020)
Такие индивидуальные защитные маски можно заказать в одной из текстильных типографий Гамбурга. (06.05.2020)
В мае прихожане храмов Кельнского архиепископства вновь смогут участвовать в церковных службах, но число мест будет ограничено. (03.05.2020)
Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. На этой неделе он отправился в турне Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. (02.05.2020)