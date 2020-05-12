Незаметные герои коронавирусного времени в Германии (фотогалерея)

Незаметные герои времен пандемии

Почтальон

Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.