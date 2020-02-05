 На круизном лайнере Diamond Princess нашли еще 10 случаев коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2020

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Мир

На круизном лайнере Diamond Princess нашли еще 10 случаев коронавируса

Общее число зараженных на судне Diamond Princess достигло 20 человек. Организаторам морских круизов запрещают регистрировать пассажиров, прибывших из Китая.

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess в порту Иокогамы

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине близ японской Иокогамы, выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии, сообщило в четверг, 6 февраля, министерство здравоохранения Японии. В результате общее число людей на судне, зараженных новым типом коронавируса, достигло 20 человек. Эксперты опасаются дальнейшего распространения инфекции на теплоходе, поскольку риск заражения в замкнутом пространстве весьма высок.

Контекст

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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава. Однако оказалось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. В Princess Cruises сообщили, что Минздрав Японии распорядился поставить теплоход в Йокогаме на двухнедельный карантин.

Пассажиров из Китая не берут на борт

В связи с обнаружением на Diamond Princess еще 10 инфицированных коронавирусом Международная ассоциация круизных линий выпустила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из КНР. В уведомлении отмечается, что данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой новым вирусом пневмонии.

Тем временем Власти Тайваня полностью закрыли порты острова для круизных лайнеров. Въезд на Тайвань туристов с материкового Китая запрещен. Кроме того, запрещен въезд на Тайвань для иностранцев, недавно посещавших Гонконг и Макао. На настоящий момент на Тайване зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом. 

В Китае, как сообщил в четверг Минздрав КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 28018 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях. В других странах зарегистрировано около 260 случаев заражения.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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