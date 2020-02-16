 На круизном лайнере Diamond Princess закончился коронавирусный карантин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2020

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Мир

На круизном лайнере Diamond Princess закончился коронавирусный карантин

Первые 500 пассажиров в среду начали сходить с судна после 14-дневного карантина. Экипаж Diamond Princess пройдет коронавирусный карантин после того, лайнер покинут все пассажиры.

Пассажир лайнера Diamond Princess в окружении журналистов

Пассажир лайнера Diamond Princess в окружении журналистов

На пассажирском лайнере Diamond Princess, с начала февраля дрейфующего в порту Йокогамы, закончился карантин. В среду, 19 февраля, около 500 пассажиров, у которых не был выявлен коронавирус COVID-19, начали покидать судно. Это в основном люди пожилого возраста. Развозить к местам дальнейшего следования их будут городские автобусы и такси. По данным японских властей, которые приводит агентство dpa, на то, чтобы все пассажиры покинули судно, потребуется минимум три дня.

Контекст

Граждане России и других стран, проведшие 14 дней в санатории под Тюменью, могут прекратить карантин и ехать по своим делам. Однако шесть человек захотели остаться в Тюмени. (19.02.2020)

О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

Между тем несколько сотен пассажиров вынуждены остаться на борту. Каждый, кто вступал в контакт с теми, у кого был обнаружен коронавирус, должны провести в карантине еще 14 дней. Некоторые пассажиры Diamond Princess пока что ждут результатов медицинского обследования. Весь экипаж и обслуживающий персонал лайнера также должен пройти карантин, который начнется после того, как судно покинут все пассажиры.

Коронавирус диагностирован у 542 пассажиров Diamond Princess

Всех зараженных вирусом доставили в больницы в Японии. Среди заразившихся легочным вирусом пассажиров - двое россиян.  Лайнер Diamond Princess с 3 февраля дрейфует в гавани японского города Йокогама. Карантин на нем был объявлен 5 февраля, после того, как на предыдущей стоянке судна в Гонконге с него сошел пассажир, у которого был обнаружен вирус. Всего на борту было более 3700 пассажиров и членов экипажа, 24 из них - граждане России.

В среду, 19 февраля, карантин также закончился у россиян, эвакуированных из китайской провинции Хубэй. Ни у одного из 144 граждан России и других государств, помещенных на карантин в санаторий "Градостроитель" в Тюменской области, коронавирус выявлен не был.

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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