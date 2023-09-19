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Наталья Позднякова

Автор и выпускающий редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.

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Наталья Позднякова: избранные публикации

Так будет выглядеть немецкая платформа по запуску ракет в космос, расположенная в Северном море

С моря - в космос. Зачем ФРГ строит плавучий космодром

Германия с 2024 года намерена запускать ракеты на орбиту с космодрома в Северном море. С чем это связано?
Технологии5 ноября 2023 г.
Толпа у здания аэропорта в Махачкале 29 октября

Есть ли в России угроза новых антисемитских беспорядков?

Могут ли в РФ вспыхнуть антисемитские беспорядки, как в Дагестане, и кто стоит за ними?
Конфликты1 ноября 2023 г.
Голосование в Генассамблее ООН по резолюции о ситуации в Газе, 27 октября 2023 года

Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение

И без того сложные отношения между Израилем и ООН обострили высказывания генсека Гутерриша и резолюция Генассамблеи ООН.
Конфликты30 октября 2023 г.
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Наталья Позднякова: другие публикации

Светящаяся вывеска Ololo на крыше здания

Кремниевая долина в ЦА? Пример креативной экономики

Кремниевая долина в ЦА? Пример креативной экономики

Как выглядит аналог Кремниевой долины в Центральной Азии и где появится город "цифровых кочевников"? Репортаж DW.
Общество21 октября 2023 г.
Вот так выглядит микропластик

В ЕС запретили микропластик. Каких товаров это коснется?

В ЕС запретили микропластик. Каких товаров это коснется?

ЕС шаг за шагом запрещает микропластик. В каких продуктах он содержится?
Природа и окружающая среда17 октября 2023 г.
Здание Белого дома в Бишкеке

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

Экономист Азамат Акенеев рассказал DW, как повлияют на экономику Кыргызстана санкции против РФ.
Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Военные действия в Нагорном Карабахе шли сутки, после чего Степанакерт сложил оружие. Обо всем этом - галерея DW.
Конфликты21 сентября 2023 г.8 фото
Шенгенская виза

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Скандал в Польше с выдачей шенгенских виз может негативно повлиять на результат правящей партии на выборах в парламент.
Политика20 сентября 2023 г.
Место на румынской территории, где нашли обломки дрона, 8 сентября 2023 года

"Война приближается и к нам". Румыны - о дронах на границе

"Война приближается и к нам". Румыны - о дронах на границе

На правом - румынском - берегу Дуная местные жители то и дело сталкиваются с отголосками войны в Украине. Репортаж DW.
Конфликты19 сентября 2023 г.
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