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Наталья Позднякова
Автор и выпускающий редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.
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Наталья Позднякова: избранные публикации
С моря - в космос. Зачем ФРГ строит плавучий космодром
Германия с 2024 года намерена запускать ракеты на орбиту с космодрома в Северном море. С чем это связано?
Технологии
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Есть ли в России угроза новых антисемитских беспорядков?
Могут ли в РФ вспыхнуть антисемитские беспорядки, как в Дагестане, и кто стоит за ними?
Конфликты
01.11.2023
1 ноября 2023 г.
Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение
И без того сложные отношения между Израилем и ООН обострили высказывания генсека Гутерриша и резолюция Генассамблеи ООН.
Конфликты
30.10.2023
30 октября 2023 г.
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Наталья Позднякова: другие публикации
Кремниевая долина в ЦА? Пример креативной экономики
Кремниевая долина в ЦА? Пример креативной экономики
Как выглядит аналог Кремниевой долины в Центральной Азии и где появится город "цифровых кочевников"? Репортаж DW.
Общество
21.10.2023
21 октября 2023 г.
В ЕС запретили микропластик. Каких товаров это коснется?
В ЕС запретили микропластик. Каких товаров это коснется?
ЕС шаг за шагом запрещает микропластик. В каких продуктах он содержится?
Природа и окружающая среда
17.10.2023
17 октября 2023 г.
"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях
"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях
Экономист Азамат Акенеев рассказал DW, как повлияют на экономику Кыргызстана санкции против РФ.
Экономика и бизнес
04.10.2023
4 октября 2023 г.
Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было
Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было
Военные действия в Нагорном Карабахе шли сутки, после чего Степанакерт сложил оружие. Обо всем этом - галерея DW.
Конфликты
21.09.2023
21 сентября 2023 г.
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Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?
Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?
Скандал в Польше с выдачей шенгенских виз может негативно повлиять на результат правящей партии на выборах в парламент.
Политика
20.09.2023
20 сентября 2023 г.
"Война приближается и к нам". Румыны - о дронах на границе
"Война приближается и к нам". Румыны - о дронах на границе
На правом - румынском - берегу Дуная местные жители то и дело сталкиваются с отголосками войны в Украине. Репортаж DW.
Конфликты
19.09.2023
19 сентября 2023 г.
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