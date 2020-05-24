Настроение потребителей в Германии в мае слегка улучшилось

Первые ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, положительно сказались на настроениях потребителей в Германии: на июнь текущего года институт исследования рынка GfK прогнозирует повышение барометра потребительских настроений на 4,2 пункта - до минус 18,9 пункта. "Потребители в Германии в мае оправляются от шока, вызванного пандемией COVID-19", - констатировал во вторник, 26 мая, эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

В то же время Бюркль признал, что неуверенность среди потребителей остается сильной и майские показатели, несмотря на некоторые улучшения, остаются вторыми по отрицательному значению за все время соответствующих подсчетов. В мае индекс склонности к потреблению повысился по сравнению с апрелем на 5,5 пункта, то же время в годовом исчислении он снизился на 45 пунктов.

"Страх перед потерей работы остается высоким, и это, наряду и сокращением доходов, является сейчас важным препятствием к потреблению", - отметил Рольф Бюркль.

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