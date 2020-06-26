 Мэрия Москвы заявила об отказе в проведении митинга против поправок | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2020

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Россия

Мэрия Москвы заявила об отказе в проведении митинга против поправок

Власти Москвы опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что они согласовали организуемый "Левым фронтом" митинг против поправок в конституцию, намеченный на 4 июля.

Мэрия Москвы

Мэрия Москвы

Власти Москвы не согласовали проведение 4 июля в Сокольниках митинга против принятия поправок в Конституцию России. Об этом в пятницу, 26 июня, во второй половине дня, объявил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Тем самым он опроверг распространенную несколькими часами ранее рядом СМИ информацию о том, что акция "Левого фронта" была санкционирована. Причиной отказа в проведении митинга, по словам Олейника, стали ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные в городе на фоне пандемии коронавируса.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил СМИ о том, что митинг против поправок в конституцию был санкционирован на основе ответа мэрии на его заявку. В бумаге говорится, что митинг на любой из ряда предложенных в центре Москвы площадок создаст помехи движению, и предлагается перенести мероприятие в Сокольники. О том, что массовые мероприятия пока не разрешены и в связи с этим митинг может не состояться, в ответе департамента не говорится, подчеркивает информагентство "Интерфакс".

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