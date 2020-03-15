 Муниципальным выборам во Франции не помешал коронавирус | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2020

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Европа

Муниципальным выборам во Франции не помешал коронавирус

Вопреки требованиям перенести муниципальные выборы во Франции, власти заявили, что при соблюдении мер предосторожности опасности для здоровья избирателей нет. Участвовать в выборах должны около 47,7 млн человек.

Бутылка дезинфицирующего средства на столе в избирательном участке

Несмотря на пандемию коронавируса, во Франции в воскресенье, 15 марта, проходит первый тур муниципальных выборов. Хотя с полуночи воскресенья в стране в рамках борьбы с распространением заболевания закрыты все бары, рестораны и магазины, жителей страны призвали проголосовать за местные органы власти. Принять участие в выборах должны около 47,7 млн человек, в том числе проживающие во Франции граждане ЕС.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вечером 14 марта заявил, что меры борьбы с коронавирусом, принимаемые в стране до этого момента, были неэффективными. Число зараженных вновь резко возросло, и пандемия в стране перешла в третью, самую высокую, фазу. Поэтому власти страны приняли решение с 15 марта и до особого распоряжения закрыть все места массового скопления людей. Работу продолжат лишь продуктовые магазины, аптеки, банки, табачные киоски и автозаправки.

К 15 марта в стране зарегистрирован 4481 случай заражения коронавирусом, число умерших возросло до 91.

Кто победит в борьбе за пост мэра Парижа?

Французские власти опасаются низкой явки на выборах. После заявления Филиппа многие политики потребовали перенести голосование. Однако премьер-министр заявил, что если принимать необходимые меры предосторожности, проблем для здоровья людей не возникнет. Избирателям советуют принести с собой собственную ручку. Они также могут прийти на выборы в защитной маске - впрочем, лишь в том случае, если она не помешает установлению личности, иначе ее могут попросить снять. 

По мнению политологов, муниципальные выборы станут проверкой общественного настроения для президента Эмманюэля Макрона - его партия "Республика на марше" пользуется незначительной поддержкой в регионах. Наблюдатели также с интересом следят за результатами выборов мэра Парижа - основными претендентками на этот пост считаются действующая градоначальница Анн Идальго, которую поддерживают левые политобъединения, и представительница республиканцев мэр VII округа столицы Рашида Дати.

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

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Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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