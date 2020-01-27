Монголия из-за коронавируса закрыла границу с Китаем

Монголия в качестве меры предосторожности закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщил заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин.

По его словам, запрет с 27 января распространился на движение автотранспорта и пешеходов на пропускных пунктах на границе с Китаем. Кроме того, до 2 марта приостановлена работа средних и высших учебных заведений.

Власти приняли решение подготовить больницы к лечению заразившихся, хотя в стране официально пока не зафиксировано ни одного инфицированного.

Российские операторы пока не продают туры в Китай

Между тем российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай после того, как 24 января такие рекомендации дало Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На фоне продолжающегося распространения инфекции в КНР отправился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус. В Китае у него намечены встречи с представителями правительства и экспертами.

ВОЗ ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. Организация объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая.

Первый смертельный случай - в Хайнане

Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2795 человек. Число скончавшихся выросло до 81 человека. Как передало Центральное телевидение Китая CCTV, первый смертельный случай зафиксирован в крупной провинции на юге КНР - Хайнане. Там скончалась 80-летняя женщина.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов мог стать источником заражения, считают китайские вирусологи.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Германия, по официальным данным, до сих пор не затронута вирусом. Между тем глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler), считает угрозу для населения этой страны - "очень незначительной". По словам Вилера, важно, чтобы возможные случаи заболевания были выявлены на как можно более ранних стадиях.

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