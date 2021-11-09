Целенаправленное воздействие государственной власти на миграционные потоки.
Общепринятый на уровне структур государственной власти и общественных институтов комплекс идей, мер и средств, с помощью которых регулируются миграционные процессы. В последние годы в Германии миграционная политика является одной из центральных тем политических дискуссий.
Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок - один из этих политиков, вероятно, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. DW проанализировала, какие позиции по ключевым вопросам они до сих пор занимали в бундестаге.
В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Джо Байден собирается смягчить миграционную политику. Он собирается впустить в США 25 тысяч просителей убежища из Мексики. Но поток не иссякает. Только в феврале на границе задержаны 100 тысяч новых мигрантов.