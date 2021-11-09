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Миграционная политика

Целенаправленное воздействие государственной власти на миграционные потоки.

Общепринятый на уровне структур государственной власти и общественных институтов комплекс идей, мер и средств, с помощью которых регулируются миграционные процессы. В последние годы в Германии миграционная политика является одной из центральных тем политических дискуссий.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

В ЕС растет число соискателей убежища 17.10.2021

По данным ведомства EASO, в августе этого года в Европе было подано на 40 процентов больше прошений об убежище, чем годом ранее. А число заявок от граждан Афганистана достигло пика.
22.10.2003 Zwei lettische Grenzsoldaten halten am 22.10.2003 an der lettisch-russischen Grenze bei Terechow (Lettland) ein Fahrzeug an. Im Zuge des bevorstehenden EU-Beitritts ergriff Lettland Maßnahmen zur Verstärkung der Kontrollen an der Landesgrenze zu Russland. Lettland gehört zu den Ländern, die im Jahr 2004 die aus 15 Staaten bestehende Europäische Union auf insgesamt 25 Mitgliedstaaten erweitern werden. © picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov

Президент Латвии призывает ЕС к лучшей защите границ Европы 09.09.2021

Обеспечение безопасности внешних границ Евросоюза должно стать делом всех стран, входящих в него, считает Эгилс Левитс.
KOMBO - Die Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl von CDU/CSU, Armin Laschet (M), Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock (r), und SPD, Olaf Scholz.

Климат, беженцы, военные миссии: чего ждать от возможного преемника Меркель 27.07.2021

Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок - один из этих политиков, вероятно, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. DW проанализировала, какие позиции по ключевым вопросам они до сих пор занимали в бундестаге.

Беспрецедентный наплыв мигрантов в испанскую Сеуту - Мадрид отправляет тысячи нелегалов обратно в Марокко (19.05.2021) 19.05.2021

В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Jugendliche Flüchtlinge besteigen einen Bus im US-Bundesstaat Texas. Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die aus Mexiko über die Südgrenze in die Vereinigten Staaten kommen, ist zuletzt dramatisch angestiegen. Darunter sind Tausende unbegleitete Minderjährige. +++ dpa-Bildfunk +++

Байден увеличил квоту приема беженцев в США в четыре с лишним раза 04.05.2021

По мнению президента США, исторически низкий уровень лимита на беженцев не отражает ценностей страны. Джо Байден повысил его до 62,5 тысячи человек и намерен удвоить этот показатель в 2022 году.
17.11.2020, Frankreich, Saint Denis: ©Christophe Petit Tesson/MAXPPP - 17/11/2020 ; SAINT DENIS ; FRANCE - Des migrants attendent leur transfert vers un centre d'hebergement temporaire pendant l'evacuation de leur camps par la police. Plus de 2000 migrants vivaient entre le canal et le Stade de France sous l'autoroute. Migrants wait being evacuated by French police forces at a makeshift migrant camp set along the A1 freeway in Saint-Denis, north of Paris, France, on November 17, 2020. *** Local Caption *** Foto: Christophe Petit Tesson/MAXPPP/dpa |

Большинство мигрантов в ЕС просит убежища в Германии 24.04.2021

Общее число соискателей убежища в Евросоюзе, Швейцарии и Норвегии сократилось на треть. Чиновники связывают это с пандемией.

Новая миграционная политика Байдена: стена Трампа на границе с Мексикой пала? (09.03.2021) 09.03.2021

Джо Байден собирается смягчить миграционную политику. Он собирается впустить в США 25 тысяч просителей убежища из Мексики. Но поток не иссякает. Только в феврале на границе задержаны 100 тысяч новых мигрантов.
ARCHIV - 13.06.2019, Hessen, Kassel: Das Konterfei von Walter Lübcke (CDU) ist hinter einem Bundeswehrsoldaten am Sarg bei einem Trauergottesdienst in der Martinskirche zu sehen. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist nur die Spitze des Eisbergs: Die Polizei hat nach einem Medienbericht im laufenden Jahr 1241 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger verzeichnet. Foto: Swen Pförtner/dpa-POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Политические убийства - дело рук не преступников-одиночек 28.01.2021

Преступники, совершающие убийства политиков, - редкость, но они почти никогда не действуют изолированно от общества. Недооценка среды, окружающей преступников, мешает установить истину, указывает Ханс Пфайфер.
woman covers her mouth

Что немцам не советуют говорить в 2021 году 12.01.2021

Как и предполагалось, без языкового понятия, связанного с коронавирусом, в год короны не обошлось. Но жюри не могло проигнорировать и другое немецкое антислово, отражающее важное явление в обществе.
31.12.2015 **** dpatopbilder Zahlreiche Menschen sind am 31.12.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs zu sehen. In der Silvesternacht waren am Kölner Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigt und ausgeraubt worden. Foto: Markus Böhm/dpa @ picture-alliance/dpa/M. Böhm

5 лет новогодним беспорядкам в Кельне: что изменилось с тех пор 01.01.2021

В ночь на 1 января 2016 года в Кельне нападениям подверглись сотни женщин. Резонансный инцидент способствовал ужесточению миграционной политики в ФРГ. Что изменилось с тех пор?
dpatopbilder - ARCHIV - 21.10.2020, Spanien, Gran Canaria: Migranten aus Marokko gehen in Begleitung der spanischen Polizei am Strand entlang, nachdem sie mit einem Holzboot an der Küste von Gran Canaria angekommen sind. Etwa 1000 Migranten haben wieder in Notzelten auf einem Dock übernachtet, während sich die Behörden auf den Kanarischen Inseln darüber beschweren, dass die spanische Regierung wegen Coronavirus-Bedenken weiterhin den Transfer neu angekommener Migranten auf das Festland blockiert. (zu dpa: EU-Innenkommissarin betont auf Kanaren Kampf gegen Menschenschmuggler) Foto: Javier Bauluz/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Глава Еврокомиссии призывает страны ЕС к компромиссам в миграционной политике 19.11.2020

Урсула фон дер Ляйен добивается прогресса в обсуждении реформирования миграционной политики ЕС. Глава Еврокомиссии предложила странам Евросоюза компромиссное решение.
Handy von Mohammed R. (c) DW/Bettina Stehkämper

"Они ведут себя цинично". Беженец из Сирии - о миграционных службах ФРГ 27.09.2020

В 2015 году, в разгар кризиса с мигрантами, Ангела Меркель произнесла фразу "Мы справимся!" Беженец из Сирии Мохаммед уже многого добился в Германии, но не чувствует себя тут в полной безопасности.
FILE - This Sunday, June 24, 2018, file photo provided by the Libyan Coast Guard shows migrants on a ship intercepted offshore near the town of Gohneima, east of the capital, Tripoli. The United Nations refugee agency says people smugglers are taking greater risks to ferry their human cargo toward Europe as Libya’s coast guard intercepts more and more boats carrying migrants, increasing the likelihood that those on board may die during the Mediterranean journeys. (Libyan Coast Guard via AP, File) |

ЕС планирует активизировать высылку отвергнутых беженцев 23.09.2020

В рамках реформирования законодательства об убежище Брюссель намерен ускорить рассмотрение ходатайств. Одновременно планируется расширять высылку мигрантов, которым отказано в убежище.
Migrants wait to be registered after crossing the border from Austria in Freilassing, Germany September 16, 2015. Roughly 700 asylum seekers who set off from Salzburg earlier in the day have now crossed into Germany and another 700 are expected to follow, a German police spokesman said on Wednesday. REUTERS/Dominic Ebenbichler

Досье: Беженцы в Германии - чего удалось добиться за 5 лет 22.09.2020

Студент-фотограф, ресторатор или строитель - спустя 5 лет нашедшие приют в Германии беженцы делятся с DW, удалось ли им и немцам достичь цели, поставленной канцлером Меркель: "Мы справимся".
Der anerkannte politischen Flüchtling Mahmudul Haque Munshi als Aktivist uin Bangladesch und als Asylant in Deutschland

"В Германии я в безопасности". История беженца из Бангладеш 21.09.2020

Как преследуемый по политическим мотивам блогер из Бангладеш обрел в Германии новую родину и сумел ли интегрироваться, спустя 5 лет жизни в ФРГ? Свою историю он рассказал DW.

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