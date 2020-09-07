Меркель не исключает санкций против "Северного потока - 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключает введение против России санкций, которые могут коснуться и строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил в понедельник, 7 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал на выходных", - заявил Зайберт, говоря о возможной реакции ЕС на отравление Алексея Навального.

Днем ранее глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) впервые увязал отравление Алексея Навального со строительством газопровода. "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он.

Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.

Навальный был отравлен "Новичком"

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 20 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. Российское руководство отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

Смотрите также:

Яд "Новичок" и его жертвы Под подозрением - россияне 5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

Яд "Новичок" и его жертвы Путь подозреваемых в Солсбери Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

Яд "Новичок" и его жертвы Тот самый флакон Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

Яд "Новичок" и его жертвы С чего все началось О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Яд "Новичок" и его жертвы Скрипалей удалось спасти По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

Яд "Новичок" и его жертвы Споры о стране происхождения яда Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

Яд "Новичок" и его жертвы О "Новинчке" рассказал один из его создателей О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

Яд "Новичок" и его жертвы Новый случай отравления под Солсбери 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

Яд "Новичок" и его жертвы Опять "Новичок" Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

Яд "Новичок" и его жертвы Смерть Дон Стерджес 8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

Яд "Новичок" и его жертвы Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы 9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

Яд "Новичок" и его жертвы Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

Яд "Новичок" и его жертвы 400 предметов для анализа Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

Яд "Новичок" и его жертвы Исполнители преступления известны? 19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

Яд "Новичок" и его жертвы Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

Яд "Новичок" и его жертвы Отравление Алексея Навального 20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.

Яд "Новичок" и его жертвы Транспортировка Алексея Навального в Берлин 22 августа 2020 года находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

Яд "Новичок" и его жертвы Ангела Меркель: Навальный отравлен ядом группы "Новичок" 2 сентября 2020 года обнародовано заключение токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России". Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща

