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Международный валютный фонд (МВФ)

FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ предупреждает о рисках пандемии для мировой экономики 12.10.2021

До конца 2021 года мировая экономика будет продолжать расти, однако риски влияния пандемии сохраняются, говорится в новом прогнозе МВФ.
United States President Joe Biden, right, makes remarks as he meets with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine, left, in the Oval Office of the White House in Washington, DC Wednesday, Sept.1, 2021. Credit: Doug Mills / Pool via CNP

Зеленский у Байдена. Что об итогах встречи говорят в Украине 02.09.2021

В ходе рабочего визита президента Зеленского в США был достигнут ряд договоренностей, касающихся стратегического партнерства, безопасности и энергетики. Как оценивают их в Украине?
05.02.2020 FILE PHOTO: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Минск получит от МВФ около миллиарда долларов 24.08.2021

Финансовая помощь Беларуси от МВФ стала возможной благодаря вступлению в силу решения о распределении специальных прав заимствования для стран-участниц МВФ.
Belarusian opposition politician Svetlana Tsikhanouskaya is photographed prior to a meeting with Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod in Copenhagen, Friday, Oct. 23, 2020. Tikhanovskaja is in Denmark to receive the Politiken's Freedom Prize. (Emil Helms /Ritzau Scanpix 2020 via AP)

Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к средствам МВФ 21.08.2021

Лидер оппозиции в Беларуси считает необходимым заморозить для Беларуси обмен в свободно конвертируемые валюты. Эту меру следует отменить лишь после проведения в Беларуси свободных выборов, убеждена Тихановская.
ARCHIV - Das Logo des Internationale Währungsfonds an dessen Hauptsitz in Washington (Archivfoto vom 18.05.2011). Die Kriegskasse der Finanzfeuerwehr IWF soll mit neuen Milliarden aufgefüllt werden. IWF-Chefin Lagarde will dies möglichst noch auf der Frühjahrstagung. Die Euro-Länder haben vorgelegt. Doch die USA und die neue Wirtschaftsmächte sperren sich. Letztlich geht es um die Neuverteilung der Macht bei einer der wichtigsten Welt-Institutionen. EPA/JIM LO SCALZO dpa (zu dpa 1192 «Feilschen um mehr Macht und größere globale Rettungsschirme» am 17.04.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Талибов не допустят к средствам Афганистана в МВФ 19.08.2021

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране. Приостановлена и кредитная программа для Кабула.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Не просто деньги. Как теперь с Беларусью работают МВФ, ЕБРР и Всемирный банк 13.08.2021

Из-за политического кризиса в Беларуси международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с властями страны. Как и на что это повлияет, выясняла DW.

FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов 03.08.2021

Глава МВФ Георгиева видит в беспрецедентном по масштабу выделении средств прививку во время коронавирусного кризиса. Развивающиеся страны получат от фонда 275 млрд долларов на поддержку экономики.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ требует от Киева большего прогресса в реформах для выделения нового транша 13.02.2021

Представитель МВФ повел в Киеве консультации по вопросам об укреплении управления Национального банка Украины и сокращении бюджетного дефицита.

17.06.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JUNE 17, 2020: A waiter pours a drink into a glass at a summer terrace of the O2 Lounge restaurant on the Ritz Carlton hotel's roof overlooking Red Square. Summer terraces of cafes and restaurants reopened on 16 June following an easing of the coronavirus restirctions. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Коронавирус: МВФ призвал РФ к дополнительным мерам поддержки экономики 24.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 59 млн человек в мире, свыше 1,4 млн заболевших скончались. Выздоровели более 41 млн пациентов. DW следит за событиями 24 ноября.
ARCHIV - 07.07.2020, Baden-Württemberg, Mannheim: Ein Kran verlädt Container im Handelshafen des Rhein-Neckar-Hafens. Mit einer Online-Pk teilt das Ifo Institut am 22.09.2020 seine Konjunkturprognose für Herbst 2020 mit. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие ученые снизили прогноз ВВП Германии и предсказали рост России 14.10.2020

Пять экономических институтов ФРГ стали пессимистичнее оценивать перспективы своей страны и крайне удивили неожиданно оптимистичным взглядом на российскую экономику.
07.05.2020, Sachsen, Leipzig: Ein Mitarbeiter von Porsche führt mit Mundschutz die finale Qualitätskontrolle an einem Macan durch, bevor dieser vom Band rollt. Nach der coronabedingten Zwangspause laufen bei Porsche Leipzig seit dem gleichen Tag wieder Autos vom Band. Porsche hatte die Produktion in Leipzig ebenso wie im Stammwerk sechs Wochen lang ausgesetzt. Der Autobauer begründete das mit Engpässen in den globalen Lieferketten wegen der Corona-Krise. Auch in Leipzig gelten nun strenge Hygieneregeln. Zum Beispiel müssten die Mitarbeiter in der Produktion und in der Kantine einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es gelte ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Zudem werde häufiger gereinigt als früher. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Коронавирус: МВФ улучшает экономические прогнозы 06.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 35 млн человек в мире, более 1,05 млн скончались. Излечившимися считаются почти 27 млн пациентов. DW следит за событиями 6 октября.
31.08.2019****Mustapha Adib, talks to the media after being named Lebanon's new prime minister at the presidential palace in Baabda, Lebanon August 31, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Новым премьером Ливана назначен бывший посол страны в ФРГ 31.08.2020

Мустафа Адиб пообещал начать деятельность на посту премьер-министра с переговоров с МВФ о финансовой помощи стране.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ призвал сохранить независимость Нацбанка Украины 02.07.2020

Национальный банк Украины - центральное звено в деле реализации многомиллиардной помощи МВФ этой стране, подчеркивается в заявлении фонда. Ранее глава Нацбанка Смолий подал в отставку, ссылаясь на политическое давление.
Empty docks wait for ships at Kobe port, Japan?s second largest port, in Hyogo province, Japan, 05 March, 2009. Japan?s exports suffered a record decline in recent months. With roughly half of Japan?s exports destined to Asian countries, prospects that China will expand its economic stimulus plan at the country?s annual legislative meeting could increase the export climate for Japan. EPA/EVERETT KENNEDY BROWN +++(c) dpa - Report+++ |

МВФ ухудшил прогнозы по российской и мировой экономике 24.06.2020

В МВФ говорят о "беспрецедентном кризисе" мировой экономики. Прогнозы фонда ухудшились по сравнению с апрельскими.
UZHHOROD, UKRAINE - JUNE 2, 2020 - Doctor of the Uzhhorod ambulance station Andrii Semedii checks his protective overall before heading out to a suspected COVID-19 patient, Uzhhorod, Zakarpattia Region, western Ukraine. |

МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине 10.06.2020

2,1 миллиарда долларов Украина получит от МВФ немедленно. Владимир Зеленский назвал фонд "надежным партнером в сложное время".
18.05.2020 KHARKIV, UKRAINE - MAY 18, 2020 - Ambulance cars are pictured during the ambulance drivers strike for non-payment of salary and lack of personal protective equipment on the premises of the EMS substation no.1, Kharkiv, northeastern Ukraine. |

МВФ и Украина договорились о "коронавирусном" кредите 22.05.2020

Около 5 миллиардов долларов получит Киев по программе stand-by для преодоления экономических последствий пандемии. Это стало возможным после принятия "антиколомойского" закона.
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