Международный валютный фонд (МВФ)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
До конца 2021 года мировая экономика будет продолжать расти, однако риски влияния пандемии сохраняются, говорится в новом прогнозе МВФ.
В ходе рабочего визита президента Зеленского в США был достигнут ряд договоренностей, касающихся стратегического партнерства, безопасности и энергетики. Как оценивают их в Украине?
Финансовая помощь Беларуси от МВФ стала возможной благодаря вступлению в силу решения о распределении специальных прав заимствования для стран-участниц МВФ.
Лидер оппозиции в Беларуси считает необходимым заморозить для Беларуси обмен в свободно конвертируемые валюты. Эту меру следует отменить лишь после проведения в Беларуси свободных выборов, убеждена Тихановская.
Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране. Приостановлена и кредитная программа для Кабула.
Из-за политического кризиса в Беларуси международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с властями страны. Как и на что это повлияет, выясняла DW.
Глава МВФ Георгиева видит в беспрецедентном по масштабу выделении средств прививку во время коронавирусного кризиса. Развивающиеся страны получат от фонда 275 млрд долларов на поддержку экономики.
Представитель МВФ повел в Киеве консультации по вопросам об укреплении управления Национального банка Украины и сокращении бюджетного дефицита.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 59 млн человек в мире, свыше 1,4 млн заболевших скончались. Выздоровели более 41 млн пациентов. DW следит за событиями 24 ноября.
Пять экономических институтов ФРГ стали пессимистичнее оценивать перспективы своей страны и крайне удивили неожиданно оптимистичным взглядом на российскую экономику.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 35 млн человек в мире, более 1,05 млн скончались. Излечившимися считаются почти 27 млн пациентов. DW следит за событиями 6 октября.
Мустафа Адиб пообещал начать деятельность на посту премьер-министра с переговоров с МВФ о финансовой помощи стране.
Национальный банк Украины - центральное звено в деле реализации многомиллиардной помощи МВФ этой стране, подчеркивается в заявлении фонда. Ранее глава Нацбанка Смолий подал в отставку, ссылаясь на политическое давление.
В МВФ говорят о "беспрецедентном кризисе" мировой экономики. Прогнозы фонда ухудшились по сравнению с апрельскими.
2,1 миллиарда долларов Украина получит от МВФ немедленно. Владимир Зеленский назвал фонд "надежным партнером в сложное время".
Около 5 миллиардов долларов получит Киев по программе stand-by для преодоления экономических последствий пандемии. Это стало возможным после принятия "антиколомойского" закона.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact