МВФ одобрил выделение Киеву 1,1 млрд долларов финпомощи

Украина получит на поддержку своего бюджета от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш финансовой помощи в размере 1,1 млрд долларов США. Такое решение было принято советом директоров организации в пятницу, 18 октября, по итогам пятого обзора механизма финансирования Украины в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF) на общую сумму в 15,6 млрд долларов.

В сообщении МВФ говорится, что все критерии эффективности и ориентировочные цели, установленные в конце июня по итогам предыдущего обзора экономики Украины, были достигнуты. "В первой половине 2024 года экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, благодаря продолжающемуся росту, умеренной инфляции и соответствующим резервам, подкрепленным значительной внешней поддержкой", - отметили в МВФ. Тем не менее прогноз фонда на оставшуюся часть года и на 2025 год по сравнению со временем появления четвертого обзора (июнь 2024 года) ухудшился - "в основном из-за продолжающихся атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности в отношении войны". "В целом, прогноз остается исключительно неопределенным", - констатировали в МВФ.

Программа EFF для Украины

48-месячная программа EFF для Украины была утверждена МВФ 31 марта 2023 года. Она направлена на поддержку экономического восстановления, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте восстановления и продвижения Украины к вступлению в ЕС, отмечается в пресс-релизе организации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил МВФ "за последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины" и указал, что полученные средства будут направлены на покрытие "важных бюджетных расходов невоенного характера".