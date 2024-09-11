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МВФ выделит Украине новый миллиардный транш

Сергей Ромашенко
11 сентября 2024 г.

Миссия МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о выделении Украине помощи в размере 1,1 млрд долларов. В ближайшие недели соглашение должен одобрить совет директоров МВФ.

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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в ВашингтонеФото: ullstein bild - Imagebroker.net

Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с Киевом о выделении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,1 млрд долларов США, сообщил МВФ вечером во вторник, 10 сентября, в Киеве по результатам промежуточной проверки реализации четырехлетней программы финансирования Украины на общую сумму в 15,6 млрд долларов.

"Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки по состоянию на конец июня", - сообщил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей по результатам переговоров с украинскими властями, проходивших в Киеве с 4 по 10 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее назвал эти переговоры сложными и трудными.

Предварительное соглашение о выплате Украине нового транша в размере 1,1 млрд долларов согласовано на уровне рабочих групп. Окончательно соглашение должно быть утверждено советом директоров МВФ в ближайшие недели.

МВФ похвалил Украину

Переговоры с Украиной в МВФ также назвали трудными, но отметили, что власти Украины продемонстрировали способность умело корректировать свою политику, а домохозяйства и компании оказались способны к адаптации.

Проверка показала, что Киев выполнил все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня, кроме того, удалось достичь договоренностей о реформах для поддержания макроэкономической стабильности, отмечается в пресс-релизе МВФ. Тем не менее в фонде констатировали, что риски для Украины остаются чрезвычайно высокими, в том числе из-за продолжающихся в стране боевых действий и проблем с энергетикой.

В 2024 году фонд ожидает роста ВВП Украины на уровне трех процентов. Прогноз на следующий год составляет 2,5 - 3,5 процента. Ранее премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что в 2025 году власти страны намерены потратить на оборону все собранные налоги. Остальные бюджетные расходы предполагается закрыть за счет внешних источников финансирования.

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