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МВФ одобрил кредитный транш Украине на 2,2 млрд долларов

Жан Рофе
29 июня 2024 г.

Общий объем выплат Киеву по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда с учетом нового транша составит около 7,6 млрд долларов.

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Логотип Международного валютного фонда
Логотип МВФФото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 28 июня, завершил четвертый обзор механизма финансирования Украины в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF). В результате одобрено предоставление Киеву кредитного транша в размере 2,2 млрд долларов (около 2 млрд евро), сообщила пресс-служба МВФ. В ближайшие дни эти средства будут направлены на нужды украинского бюджета.

"Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой", - говорится в пресс-релизе. По мнению экспертов МВФ, "украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя ее перспективы остаются исключительно неопределенными".

В конце марта Киев получил третий кредитный транш от МВФ в размере 880 млн долларов. Предыдущий транш в размере 900 млн долларов был одобрен фондом в декабре 2023 года. В марте 2023 года МВФ утвердил предоставление Украине 15,6 млрд долларов в рамках 48-месячного механизма расширенного финансирования. Общий объем выплат по программе EFF с учетом нового транша составит около 7,6 млрд долларов, говорится в сообщении МВФ.

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

На этом фоне МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах. "Перспективы на оставшуюся часть года и на 2025 год ухудшились, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны России против Украины", - указано в документе, посвященном обзору украинской экономики.

Теперь МВФ ожидает, что рост ВВП Украины в 2024 году будет находиться в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле прогнозировался подъем на 3,5%. На 2025 год прогноз роста ВВП понижен до 5,5% с 6,5%.

"Вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное социальное и экономическое воздействие на Украину. Несмотря на войну, макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря умелой политике украинских властей, а также значительной внешней поддержке. Экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний к адаптации", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

 

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