Минфин: В 2025 году Киеву нужно от Запада 15 млрд долларов

На фоне продолжающейся войны с Россией Украине потребуется от Запада в 2025 году дополнительное финансирование на сумму в 12-15 млрд долларов. Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью онлайн-изданию "РБК-Украина" во вторник, 30 июля, уточнив, что такие прогнозы соответствуют обсуждениям, ведущимся Киевом с Международным валютным фондом (МВФ).

Министр финансов Украины Сергей Марченко Фото: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", - сказал министр. При этом Марченко напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет идти до середины 24 года, но этот прогноз не реализовался.

Он добавил, что и сама Украина вносит вклад в поиск дополнительных средств для компенсации дефицита бюджета, в частности, повышая налоги. "Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", - подчеркнул глава украинского Минфина.

Сколько стоит Украине война с Россией

Как пишет агентство dpa со ссылкой на данные Минфина Украины, каждый день ведения войны с Россией обходится подвергшейся нападению стране в 120 млн евро. Расходы на сферу обороны и безопасности, по этой информации, составляют для Украины ежемесячно 3,7 млрд евро.

18 июля правительство Украины одобрило проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения". Как пишет онлайн-издание Liga Zakon , этот документ предполагает, кроме прочего, повышение военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5,0%.

Очередной транш для Украины от МВФ

В конце июня МВФ завершил четвертый обзор механизма финансирования Украины в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), одобрив предоставление Киеву кредитного транша в размере 2,2 млрд долларов (около 2 млрд евро).

"Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой", - говорилось в пресс-релизе МВФ. По мнению экспертов организации, "украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя ее перспективы остаются исключительно неопределенными".

В марте 2023 года МВФ утвердил предоставление Украине 15,6 млрд долларов в рамках 48-месячного механизма расширенного финансирования.

Прогнозы МВФ по развитию экономики Украины

В то же время МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах. "Перспективы на оставшуюся часть года и на 2025 год ухудшились, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны России против Украины", - отмечалось в документе, посвященном перспективам развития украинской экономики.

По прогнозам фонда, рост ВВП Украины в 2024 году будет находиться в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле прогнозировался подъем на 3,5%. На 2025 год прогноз роста ВВП был понижен с 6,5% до 5,5%.

По данным dpa, сегодня более половины госбюджета Украины финансируется за счет иностранных кредитов и финансовой помощи.