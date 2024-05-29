Поражение Украины в войне с РФ дорого обошлось бы Западу

Если Запад допустит победу России в войне против Украины, Кремль и его авторитарные союзники, подрывая основы международного правопорядка и демократии, распространят свое влияние по всему миру. Поддержка же Украины, которая приведет к ее победе, а впоследствии - к членству в ЕС, принесет союзникам Киева преимущества безопасности и экономические возможности. Об этом говорится в исследовании "Украина: цена бездействия", подготовленного брюссельским аналитическим центром Friends of Europe в рамках "Украинской инициативы".

Свои выводы авторы исследования, представленного в Брюсселе во вторник, 28 мая, сделали на основании интервью с представителями НАТО, Еврокомиссии, Европейской службы внешних связей, Европейского банка реконструкции и развития, членами правительства и парламента Украины, а также политическими и экономическими экспертами из стран-членов ЕС и НАТО. Многие участники интервью согласились высказать свои мысли для исследования только на условиях анонимности.

Помогать Украине - не только "нравственно правильно", но и выгодно

"Война в Украине - определяющее событие современности. И выбор, который делают правительства на Западе, реагируя на нее, будет иметь далеко идущие последствия не только для Украины или Европы, но и для демократии во всем мире", - говорится в исследовании. В нем проанализированы прямые и гибридные угрозы, которые режим России представляет для стран НАТО и ЕС, и отмечается, что финансовая и военная помощь Украине для победы в войне, является не только "морально правильной", но и отвечает геополитическим и экономическим интересам Запада.

В случае поражения Киева Путин не остановится на Украине, считают эксперты аналитического центра Friends of Europe. Фото: DW

В случае поражения Киева "Путин не остановится на Украине, а продолжит продвигать имперские амбиции России", и ни одна из европейских стран не будет чувствовать себя в безопасности, отмечается в документе. И хотя на фоне увеличения "стоимости войны" и замедления экономического роста в Европе и Северной Америке наблюдается снижение общественной солидарности с украинцами, расходы на поддержку Украины сегодня "избавят налогоплательщиков от еще больших расходов на оборону в долгосрочной перспективе".

Кроме того, победившая Украина станет для Запада не только сильным стратегическим союзником, но и "экономическим партнером с огромным потенциалом". Так, в частности, послевоенное восстановление Украины может представлять для западных партнеров значительный бизнес-интерес. "Поддержка Украины уже создает рабочие места на Западе, а инвестиции в ее восстановление принесет еще большую выгоду", - уверены авторы исследования. А интеграция сельскохозяйственного и энергетического секторов Украины в европейскую экономику "увеличит безопасность поставок и поможет защитить потребителей от ценовых шоков".

Действия Запада имеют решающее значение для победы Украины и ее дальнейшего движения к "демократическому, европейскому будущему". "При должном уровне международной поддержки Украина может добиться результата, который защитит это будущее, гарантируя, что она станет сильным, независимым партнером для Запада и примером для демократий по всему миру", - приходят к выводу авторы исследования.

"Россия должна проиграть эту войну"

С этими выводами согласились участники дискуссии, прошедшей во время презентации исследования. За два с половиной года, в течение которых идет война, европейцы поняли, что свобода и безопасность имеют цену и "мы должны ее платить", заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. "Мы должны дать ответ агрессору и встать на защиту европейских ценностей. И поэтому нужно говорить о большем, чем просто о солидарности с украинцами", - сказала она. Министр убеждена, что оказывая помощь Украине, страны ЕС "сами становятся сильнее".

Министры обороны Эстонии и Германии Ханно Певкур (слева) и Борис Писториус на авиабазе НАТО в Эмари. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Пока только более 30 стран "поддерживают и активно помогают Украине", отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, Запад должен определиться, "хочет ли он, чтобы Украина выиграла". "Для нас важно, чтобы Украина не просто выиграла войну, а чтобы Россия ее проиграла, потому что мы понимаем, что стоит на кону", - сказал Певкур.

Эстония является одной из стран, оказывающих наибольшую помощь Украине, она выделяет 0,25 процента своего ВВП на военные нужды Киева. "Если бы другие страны делали то, что делают Эстония, другие страны Балтии, Польша и Нидерланды, то эта война закончилась бы уже давно", - констатировал министр.

"Речь идет об экспансионизме РФ и восстановлении империи"

Цена каждого дня задержки западной помощи Украине - человеческие жизни и разрушенная инфраструктура, отметила бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Война в Украине повлияет на будущее всей Европы, уверена она. "Давайте не обманывать себя: война не остановится в Украине. Потому что речь идет о российском экспансионизме и о восстановлении Российской империи. Мы видим столкновения разных образов жизни и разных ценностей, общих для нас с Украиной", - сказала экс-президент.

Помощь Украине - это не дорогостоящая прихоть или благотворительность, потому что инвестиции в успех Украины "будут стократно возмещены, если учесть то, что она может предложить Европе", считает модератор дискуссии, бывший спикер НАТО Джейми Ши. "Украина уже сегодня является ключевым партнером ЕС в энергетическом секторе и станет равноправным членом нашего единого рынка. Несмотря на огромные трудности, Украина продолжает проводить реформы, чтобы добиться этой цели", - отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она подчеркнула, что западные партнеры Украины "должны делать все, чтобы Украина выиграла". "Если войну выиграет Россия, то это станет большой угрозой для энергетической безопасности Европы", - подчеркнула Симсон.