Минск получит от МВФ около миллиарда долларов

Беларусь получит от Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь, эквивалентную сумме в один миллиард долларов. Это произойдет вследствие вступления в силу в понедельник, 23 августа, решения о распределении специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) среди государств-участниц МВФ, о котором сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Фонд не прибегал к инструменту SDR более 10 лет

SDR - специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют - доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса. Тогда около 190 стран-членов организации получили эти средства в объеме, зависящем от их квоты в МВФ и размера их экономик по отношению к мировой.

В нынешнем году финансовую помощь от Международного валютного фонда в виде SDR получат, в том числе, Россия (на сумму, эквивалентную 18 млрд долларов), Украина (около 2,8 млрд долларов), Казахстан (около 1,6 млрд долларов), Узбекистан (около 0,8 млрд долларов). В общей сложности всем странам-участницам МВФ будет выделено SDR на сумму 650 миллиардов долларов.

В то же время Международный валютный фонд ограничил доступ к SDR таким странам, как Венесуэла, Мьянма и Афганистан, мотивировав это тем, что вопрос о легитимности власти там не является окончательно решенным.

На что Беларусь может потратить помощь МВФ?

Как пояснил в интервью белорусскому онлайн-изданию Onliner научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, условно владельцем выделенных МВФ средств в Беларуси будет Национальный банк.По словам эксперта, этиденьги нельзя будет перевести напрямую в бюджет или отдать обанкротившимся госпредприятиям. Однако условный дефицит бюджета можно будет профинансировать при помощи SDR через множество различных процедур.

Ранее один из лидеров оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала главу МВФ Кристалину Георгиеву и министра финансов США Джанет Йеллен заблокировать нынешним белорусским властям доступ к средствам SDR, в том числе заморозить их обмен в свободно конвертируемые валюты до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые, свободные выборы.

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