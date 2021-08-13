Минск получит от МВФ около миллиарда долларов

Беларусь получит от Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь, эквивалентную сумме в один миллиард долларов. Это произойдет вследствие вступления в силу в понедельник, 23 августа, решения о распределении специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) среди государств-участниц МВФ, о котором сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Фонд не прибегал к инструменту SDR более 10 лет
SDR - специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют - доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса. Тогда около 190 стран-членов организации получили эти средства в объеме, зависящем от их квоты в МВФ и размера их экономик по отношению к мировой.
В нынешнем году финансовую помощь от Международного валютного фонда в виде SDR получат, в том числе, Россия (на сумму, эквивалентную 18 млрд долларов), Украина (около 2,8 млрд долларов), Казахстан (около 1,6 млрд долларов), Узбекистан (около 0,8 млрд долларов). В общей сложности всем странам-участницам МВФ будет выделено SDR на сумму 650 миллиардов долларов.
В то же время Международный валютный фонд ограничил доступ к SDR таким странам, как Венесуэла, Мьянма и Афганистан, мотивировав это тем, что вопрос о легитимности власти там не является окончательно решенным.
На что Беларусь может потратить помощь МВФ?
Как пояснил в интервью белорусскому онлайн-изданию Onliner научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, условно владельцем выделенных МВФ средств в Беларуси будет Национальный банк.По словам эксперта, этиденьги нельзя будет перевести напрямую в бюджет или отдать обанкротившимся госпредприятиям. Однако условный дефицит бюджета можно будет профинансировать при помощи SDR через множество различных процедур.
Ранее один из лидеров оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала главу МВФ Кристалину Георгиеву и министра финансов США Джанет Йеллен заблокировать нынешним белорусским властям доступ к средствам SDR, в том числе заморозить их обмен в свободно конвертируемые валюты до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые, свободные выборы.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз