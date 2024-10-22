МВФ понизил прогнозы роста экономики ФРГ до нулевого уровня

Международный валютный фонд по сравнению с июльским прогнозом понизил ожидание роста германской экономики в текущем году на 0,2 процентных пункта.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста германской экономики в текущем году на 0,2 процентных пункта. Таким образом эксперты МВФ ожидают, что рост ВВП Германии в 2024 году останется на нулевом уровне, следует из доклада организации, представленного в Вашингтоне во вторник, 22 октября,

Что касается следующего года, то, по актуальному прогнозу МВФ, рост экономики ФРГ в этот период составит 0,8 процента. Это на 0,5 процентных пункта ниже того, что ожидалось в июле. Для сравнения: год назад экономисты ожидали, что рост экономики Германии составит в 2024 году 0,9%. С тех пор, однако, эти ожидания шаг за шагом корректировались в сторону понижения.

Прогнозы МВФ относительно еврозоны

Ожидания роста экономики еврозоны на текущий год также были изменены. Если в июле эксперты МВФ прогнозировали рост на уровне 1,2%, то по состоянию на октябрь 2024 года этот прогноз составил 0,9%. Причиной корректировки стало не только замедление роста экономики Германии, являющейся крупнейшей в еврозоне, но и аналогичное развитие во Франции.

В 2024 году ВВП Франции, являющийся вторым по величине в еврозоне, увеличится на 1,1%, полагают в МВФ. Это на 0,2 процентных пункта выше, чем в июльском прогнозе. Однако в 2025 году этот показатель останется на уровне 1,1%, то есть окажется на 0,2 процентных пункта ниже того, что предсказывали экономисты в июле.

Италия, как и Германия, ощущает последствия "продолжительного ослабления роста в промышленности", говорится в докладе МВФ.

Между тем в Испании отмечается позитивное развитие благодаря туристическому буму. За счет притока отдыхающих в этом году рост ВВП Испании должен составить 2,9%, то есть он окажется на 0,5 процентных пункта больше, чем ожидалось в июле. В 2025 году экономика Испании, как ожидают в МВФ, будет расти на уровне в 2,1%.

Что касается мирового ВВП, то, по прогнозам МВФ, его рост окажется в текущем году скорее слабым - на уровне 3,2%. Тот же показатель, учитывая многочисленные экономические и геополитические риски, экономисты ждут и в 2025 году.