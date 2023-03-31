Годовщина освобождения Бучи и все события 401-го дня войны

При обстреле Украины погиб младенец, в России начался призыв в армию, Украина получила рекордный кредит от МВФ, Байден требует отпустить арестованного в РФ американского журналиста.

На 401-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 31 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские удары по Украине

За минувшие сутки российские военные нанесли по территории Украины 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО, заявил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. "Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136" - все они были уничтожены нашими защитниками", - сообщило украинское командование.

В ночь на 31 марта российские войска обстреляли Харьков, по городу было выпущено 9 ракет и 10 беспилотников "Шахед-136/131". В результате три человека получили легкие ранения, повреждены объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Этой же ночью российские войска обстреляли Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. В городе поврежден инфраструктурный объект, люди не пострадали.

Вечером также была обстрелян город Авдеевка в Донецкой области, в результате погибли два человека, один из них - ребенок 2022 года рождения, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В России начинается весенний призыв в армию

В России 1 апреля начинается весенний призыв в армию. На срочную службу планируют отправить 147 тысяч человек - на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года. В рамках весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде. Сенаторы объяснили, что у таких повесток нет юридической силы.

Призыв проходит на фоне сообщений СМИ и зарубежных аналитиков о возможной второй волне мобилизации или о попытке Кремля набрать на войну 400 тыс. добровольцев. Российских срочников не будут направлять на войну в Украине, заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, второй волны мобилизации также не будет.

"Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - сказал Цимлянский. В последнее время "значительно увеличилось" количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, утверждает он.

Годовщина освобождения Бучи

31 марта - годовщина освобождения Бучи от российских войск, после которого стало известно о массовом убийстве мирных жителей во время оккупации. Президент Зеленский посетил Бучу, чтобы почтить память погибших жителей города. Церемония прошла возле церкви Андрея Первозванного, где нашли массовые захоронения убитых жителей. Вместе с Зеленским в ней приняли участие президент Молдовы Майя Санду и премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович.

"Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 - дети. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", - написал Зеленский.

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Украина получила рекордны кредит от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил рекордный кредит Украине в размере 15,6 млрд долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) для Украины, о которой стороны договорились 21 марта.

Кредит станет крупнейшим для Украины с момента вторжения России и первым столь крупным пакетом финансовой помощи МВФ стране, находящейся в состоянии войны. Программа помощи рассчитана на два этапа. На первом деньги будут использованы для удовлетворения неотложных потребностей страны и удержания стабильности. На втором - на финансовую поддержку структурных реформ и евроинтеграции.

Первое в России дело о "непредотвращенном нападении Украины"

В РФ возбуждено первое уголовное дело по обвинению в "непредотвращенном нападении Украины на Россию", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Речь идет о, как говорится в постановлении суда, ракетном обстреле российских военных в Белгородской области со стороны ВСУ. Единственным обвиняемым по делу, открытому весной 2022 года, стал офицер, находившийся в это время на боевом дежурстве. По версии следствия, мужчина имел возможность предотвратить атаку, однако допустил "причинение серьезного ущерба обороноспособности РФ".

Как следует из документов суда, в результате удара погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения, было уничтожено 15 единиц техники, а еще 30 - повреждено. Обвиняемый как минимум с мая 2022 года содержится под стражей и не признает вину, пишет "Коммерсант".

Киев ответил на предложение Лукашенко о "перемирии"

Александр Лукашенко, выступая с ежегодным обращением к парламенту Беларуси, заявил, что боевые действия в Украине надо прекратить и объявить перемирие "без права перегруппировки войск с обеих сторон". Он призвал Москву и Киев начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

"Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят нелепо", - прокомментировал это предложение советник главы офиса Михаил Подоляк.

Байден призвал освободить арестованного в РФ журналиста из США

Редакции Bloomberg, Politico, The New York Times и The Washington Post призвали немедленно освободить американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже. "Мы глубоко обеспокоены задержанием Россией Эвана Гершковича, уважаемого репортера Wall Street Journal, чье освещение России было честным и точным в то время, когда миру нужна надежная информация", - говорится в совместном заявлении четырех редакций.

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Арест впервые прокомментировал президент США Джо Байден. "Отпустите его", - сказал он. Белый дом не рассматривает вариант с высылкой российских дипломатов в качестве ответа на арест Гершковича, сообщила пресс-служба Белого дома. К такому шагу, а также высылке из США всех российских журналистов, работающих в стране, накануне призвала The Wall Street Journal.

Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России, в которой основными рисками для безопасности РФ названа "политика коллективного Запада". Одним из приоритетных направлений новой внешнеполитической стратегии объявлено "устранение рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах". США в документе называют "главным вдохновителем, организатором и исполнителем агрессивной антироссийской политики коллективного Запада".

Украина в новой концепции упоминается один раз. Полномасштабное российское вторжение в соседнюю страну в тексте названо "мерами по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении". Утверждается также, что эти "принятые Российской Федерацией меры" США и их союзники "использовали как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа".

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