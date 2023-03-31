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Президент России Владимир ПутинФото: Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики РФ

Даниил Сотников
42 мин. назад

В новой концепции США и "коллективный Запад" объявляются основной угрозой России, а Китай и Индия - ключевыми партнерами.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России, в которой основными рисками для безопасности РФ названа "политика коллективного Запада". Текст указа и самой концепции опубликован на сайте Кремля в пятницу, 31 марта.

Одним из приоритетных направлений новой внешнеполитической стратегии объявлено "устранение рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах". США в документе называют "главным вдохновителем, организатором и исполнителем агрессивной антироссийской политики коллективного Запада".

Государства "дружественные" и "недружественные"

Москва ранее назвала "недружественными" около 20 государств. Среди них - Германия, Великобритания и Польша. Все они ввели масштабные санкции против Москвы из-за агрессивной войны России против Украины.

Зато Китай и Индия, которые не поддержали санкции против РФ, как обращает внимание агентство AFP, объявляются в новой стратегии ключевыми союзниками России на мировой арене. В документе подчеркивается важность "углубления связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы и развития, расположенными на Евразийском континенте". Доктрина также предусматривает расширение связей со странами Африки и Латинской Америкой.

Украина в документе упоминается один раз

Объявляя о новой концепции на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, Путин заявил, что документ потребовалось "серьезно скорректировать" из-за "кардинальных изменений в международной жизни".  В документе "признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств", заявил, представляя документ, министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Украина в новой концепции упоминается один раз. Полномасштабное российское вторжение в соседнюю страну в тексте названо "мерами по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении". Утверждается также, что эти "принятые Российской Федерацией меры" США и их союзники "использовали как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа".

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