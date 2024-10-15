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Экономика и бизнесГлобальные темы

Глобальный госдолг к концу года превысит 100 трлн долларов

Екатерина Венкина
15 октября 2024 г.

Как следует из обнародованного МВФ доклада, к 2030 году глобальный госдолг приблизится к 100% ВВП, а для его стабилизации или снижения могут потребоваться гораздо более существенные корректировки, чем прогнозируется.

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МВФ
МВФ (фото из архива)Фото: SNA/IMAGO

Глобальный госдолг к концу года, как ожидается, превысит 100 трлн долларов (91 трлн евро), - что эквивалентно 93% мирового валового внутреннего продукта, - а к 2030 году приблизится к 100% ВВП. Об этом говорится во вторник, 15 октября, в докладе Fiscal Monitor, обнародованном Международным валютным фондом (МВФ).

Специалисты опасаются, что будущий уровень долга может оказаться еще выше, чем прогнозируется, и для его стабилизации или снижения с большой вероятностью потребуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем предполагается в настоящее время.

В докладе подчеркивается, что страны должны противостоять долговым рискам уже сейчас, проводя тщательно продуманную фискальную политику, направленную на защиту роста и уязвимых домохозяйств, и используя преимущества смягчения денежно-кредитной политики.

Фискальные перспективы многих госсударств могут оказаться хуже, чем ожидалось, по трем причинам: значительное политическое и социальное давление, подталкивающее наращивать расходы, неоправданно оптимистические прогнозы по размерам задолженностей и существенные объемы теневых долгов.

Причины негативных тенденций

Государства тратят все больше средств на решение проблем старения и здравоохранение, переход к "зеленой" экономике и адаптацию к изменениям климата, а также на оборону и энергобезопасность на фоне растущей геополитической напряженности.

Между тем показатели соотношения долга к ВВП в пятилетней перспективе могут оказаться в среднем на 10 процентных пунктов выше, чем прогнозировалось.

При крайне неблагоприятном сценарии глобальный госдолг уже через три года достигнет 115% ВВП, что почти на 20 процентных пунктов выше, чем прогнозируется сейчас.

К этому могут привести бюджетные прорехи, а также растущая неопределенность в экономике и политике, констатируют эксперты. Кроме того, страны становятся все более чувствительными к влиянию глобальных факторов, включая усиление неопределенности курса в системообразующих странах, таких как США.

Подъем теневой задолженности специалисты связывают, главным образом, с убытками госпредприятий. Кроме того, последний показатель резко возрастает в периоды финансового стресса, отмечается в докладе.

В феврале МВФ называл войну в секторе Газа угрозой мировой экономике. Кроме того, в фонде констатировали, что риски для Украины остаются чрезвычайно высокими, в том числе из-за продолжающихся в стране боевых действий и проблем с энергетикой. В 2024 году фонд ожидает роста ВВП Украины на уровне 3 процентов. Прогноз на следующий год составляет 2,5-3,5 процента.

 

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