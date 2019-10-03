Мариенборн - крупнейший КПП на германо-германской границе

Главным символом послевоенного раздела Германии является Берлинская стена, 30-летие падения которой будет отмечаться 9 ноября 2019 года. Однако граница между ГДР и ФРГ проходила не только по Берлину. Она уже давно исчезла. Страна официально воссоединилась 3 октября 1990 года. И все же, когда за очередным поворотом автобана появляется коричневый щит "Бывшая внутригерманская граница 1945-1990" ("Ehemalige innerdeutsche Grenze 1945-1990"), напоминающий об этом периоде немецкой и европейской истории, становится как-то не по себе.

Внутригерманская граница: цифры и факты

Общая протяженность германо-германской границы составляла 1378 километров. Практически на всем протяжении со стороны ГДР она была оборудована забором с колючей проволокой или другими заградительными сооружениями. Почти каждые полкилометра стояли восточногерманские дозорные вышки, всего - около 630. До ноября 1984 года 440 километров границы были также оснащены устройствами-самострелами SM-70, всего - около 60 тысяч.

При попытках бежать на Запад через внутригерманскую границу погибло более 800 человек, однако точную цифру историки до сих пор назвать не могут. По мере укрепления границы число успешных побегов из ГДР в Западную Германию постоянно уменьшалось. С 13 августа 1961 года, то есть даты начала строительства Берлинской стены, до конца 1962 года было зарегистрировано более 14 тысяч беженцев, в 1964 году - 3155, в 1974 году - 969. В 1985 году из ГДР непосредственно через границу бежало всего 160 человек.

Фотогалерея: Мемориальный комплекс Мариенборн

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Контрольно-пропускной пункт Мариенборн сразу после падения Берлинской стены и открытия германо-германской границы в ноябре 1989 года. Автомобиль "Москвич" из Саксонии-Анхальт на пути в Нижнюю Саксонию.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Одна из осветительных мачт на территории Мемориального комплекса Мариенборн на бывшей германо-германской границе.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Такой вид КПП Мариенборн приобрел в 1974 году после расширения.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн КПП находился на важнейшем транзитном маршруте между ФРГ и Западным Берлином. Эта фотография была сделана в 1978 году

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Со стороны Западной Германии здешний КПП находился в Хельмштедте. После воссоединения страны эти здания были частично снесены, оставшиеся переданы для использования в других целях.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Транзитная виза для пересечения территории ГДР - один из музейных экспонатов мемориального комплекса.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн В случае оказания сопротивления со стороны задержанных при контроле на КПП пограничники ГДР пользовались такими цепями-удавками.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Граждане ГДР отмечают на КПП Мариенборн открытие германо-германской границы в ноябре 1989 года. Prost!

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Пункты пограничного и таможенного контроля. Общая площадь таких крытых сооружений составляла здесь около 10 тысяч квадратных метров. Это зеркало было установлено для досмотра крыш автомобилей.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Мощность каждой из 12 таких осветительных вышек на КПП Мариенборн составляла 8000 ватт.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Очередь из легковых автомобилей перед контрольно-пропускном пунктом в 1974 году.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Участники автопробега на "Трабантах" на бывшем КПП Мариенборн в 2016 году.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Бывшая комната для проведения личных досмотров - часть нынешней экспозиции мемориального комплекса.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн По таким туннелям восточногерманские пограничники могли незаметно перемещаться между зданиями и секторами КПП под землей.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Аппарат связи на бывшей дозорной вышке.

Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн Бывшая дозорная вышка КПП Мариенборн. Сейчас этот мемориальный комплекс ежегодно посещает более 160 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин



О бывшей границе в некоторых местах до сих пор напоминают контрольно-пропускные пункты, ставшие мемориалами. В одном из них мы сегодня сделаем остановку, съехав с автобана между западной федеральной землей Нижняя Саксония и восточной землей Саксония-Анхальт.

На федеральном автобане A2 съезд обозначен указателем "Мемориальный комплекс раздела Германии Мариенборн" ("Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn"). Медленно проезжаем мимо автозаправочной станции и сервисного центра. За ними - парковка.

Контрольно-пропускной пункт между оккупационными зонами на автобане, который связывал Берлин и Ганновер, был открыт сразу после войны - в июле 1945 года. В 1950 году советские военные передали КПП под контроль властей только что основанной ГДР. Во время блокады Берлина с июня 1948-го по май 1949 года КПП не работал.

Комплекс, сохранившийся до наших дней, был возведен в 1974 году. Он занимал тогда 35 гектаров. КПП в Мариенборне стал крупнейшим на германо-германской границе. Досмотр и контроль легкового, пассажирского и грузового транспорта, а также железнодорожной ветки, обеспечивали до 1000 пограничников, таможенников и сотрудников министерства государственной безопасности ("штази") ГДР. Он находился на важном маршруте в сторону Берлина. Через эту трассу также осуществлялся транзит из ФРГ и других государств Западной Европы в Польшу и другие страны Восточного блока. В этом же месте границы работали отдельные КПП советской армии и западных государств-союзников - США, Великобритании и Франции, которые осуществляли досмотр своего транспорта, пересекавшего внутригерманскую границу.

"Зебра" на автобане

Западногерманский КПП находился в соседнем населенном пункте Хельмштедт (Helmstedt) в Нижней Саксонии. Так как власти Федеративной Республики не признавали постоянного характера границы, контрольный пункт на западной стороне не был капитальным, а носил временный характер. Его мощностей часто не хватало, что приводило к долгим очередям и задержкам. В связи с этим в Хельмштедте были расширены парковки, а также увеличены мощности заправочных станций, кафе и ресторанов. Они располагались по обе стороны от автобана. Подземного или надземного перехода в этом месте не было, поэтому прямо на автобане здесь нарисовали "зебру" - случай в истории немецких скоростных трасс уникальный, почти анекдотичный.

Бывший КПП Мариенборн

30 июня 1990 года КПП в Мариенборне прекратил существование, но вскоре получил статус исторического памятника. В 1992 году федеральная земля Саксония-Анхальт выделила средства для создания на его базе мемориального комплекса.

Прогулка по бывшему КПП

Уже издалека видны огромные вышки с огромными прожекторами. Мощность каждой из 12 вышек составляла 8000 ватт. Яркий свет заливал всю территорию КПП. "Мариенборн" располагал автономной системой энергоснабжения. В случае отключения от внешнего питания аварийные агрегаты включались через 20 секунд.

В отдельных зданиях находились рентгеновские аппараты для контроля багажа и грузовых автомобилей, а также комнаты для личного досмотра. Визуальный досмотр машин и автобусов осуществляли с помощью специальных стационарных и ручных зеркал.

Между штабным зданием и пунктом контроля грузового транспорта располагался морг для досмотра тел, перевозимых в ФРГ или другие западные страны и, в исключительных случаях, из этих государств - в ГДР. Здесь же работал медицинский пункт для контроля больных. Здания были связаны тайной системой подземных переходов и туннелей, о которых знали далеко не все служащие КПП.

Согласно официальным данным, в последнюю "пятилетку" сотрудники КПП осуществили проверку почти 10 миллионов легковых машин и около 5 миллионов грузовых автомобилей.

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Туристический маршрут: Тропа вдоль Берлинской стены

Где проходила Берлинская стена Тропа вдоль Берлинской стены На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполняется уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии. Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

Где проходила Берлинская стена Мемориальный комплекс Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

Где проходила Берлинская стена Где проходила стена Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

Где проходила Берлинская стена Бранденбургские ворота Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

Где проходила Берлинская стена Чекпойнт Чарли Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

Где проходила Берлинская стена Дозорные башни Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

Где проходила Берлинская стена Истсайдская галерея Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

Где проходила Берлинская стена Глиникский мост Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

Где проходила Берлинская стена Музей в пограничной башне Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

Где проходила Берлинская стена Сакура вместо стены Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин



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