Мариенборн - крупнейший КПП на германо-германской границе

Этот мемориальный комплекс находится около федерального автобана A2 между Саксонией-Анхальт и Нижней Саксонией, где когда-то проходила германо-германская граница.
Главным символом послевоенного раздела Германии является Берлинская стена, 30-летие падения которой будет отмечаться 9 ноября 2019 года. Однако граница между ГДР и ФРГ проходила не только по Берлину. Она уже давно исчезла. Страна официально воссоединилась 3 октября 1990 года. И все же, когда за очередным поворотом автобана появляется коричневый щит "Бывшая внутригерманская граница 1945-1990" ("Ehemalige innerdeutsche Grenze 1945-1990"), напоминающий об этом периоде немецкой и европейской истории, становится как-то не по себе.
Внутригерманская граница: цифры и факты
Общая протяженность германо-германской границы составляла 1378 километров. Практически на всем протяжении со стороны ГДР она была оборудована забором с колючей проволокой или другими заградительными сооружениями. Почти каждые полкилометра стояли восточногерманские дозорные вышки, всего - около 630. До ноября 1984 года 440 километров границы были также оснащены устройствами-самострелами SM-70, всего - около 60 тысяч.
При попытках бежать на Запад через внутригерманскую границу погибло более 800 человек, однако точную цифру историки до сих пор назвать не могут. По мере укрепления границы число успешных побегов из ГДР в Западную Германию постоянно уменьшалось. С 13 августа 1961 года, то есть даты начала строительства Берлинской стены, до конца 1962 года было зарегистрировано более 14 тысяч беженцев, в 1964 году - 3155, в 1974 году - 969. В 1985 году из ГДР непосредственно через границу бежало всего 160 человек.
Фотогалерея: Мемориальный комплекс Мариенборн
О бывшей границе в некоторых местах до сих пор напоминают контрольно-пропускные пункты, ставшие мемориалами. В одном из них мы сегодня сделаем остановку, съехав с автобана между западной федеральной землей Нижняя Саксония и восточной землей Саксония-Анхальт.
На федеральном автобане A2 съезд обозначен указателем "Мемориальный комплекс раздела Германии Мариенборн" ("Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn"). Медленно проезжаем мимо автозаправочной станции и сервисного центра. За ними - парковка.
Контрольно-пропускной пункт между оккупационными зонами на автобане, который связывал Берлин и Ганновер, был открыт сразу после войны - в июле 1945 года. В 1950 году советские военные передали КПП под контроль властей только что основанной ГДР. Во время блокады Берлина с июня 1948-го по май 1949 года КПП не работал.
Комплекс, сохранившийся до наших дней, был возведен в 1974 году. Он занимал тогда 35 гектаров. КПП в Мариенборне стал крупнейшим на германо-германской границе. Досмотр и контроль легкового, пассажирского и грузового транспорта, а также железнодорожной ветки, обеспечивали до 1000 пограничников, таможенников и сотрудников министерства государственной безопасности ("штази") ГДР. Он находился на важном маршруте в сторону Берлина. Через эту трассу также осуществлялся транзит из ФРГ и других государств Западной Европы в Польшу и другие страны Восточного блока. В этом же месте границы работали отдельные КПП советской армии и западных государств-союзников - США, Великобритании и Франции, которые осуществляли досмотр своего транспорта, пересекавшего внутригерманскую границу.
"Зебра" на автобане
Западногерманский КПП находился в соседнем населенном пункте Хельмштедт (Helmstedt) в Нижней Саксонии. Так как власти Федеративной Республики не признавали постоянного характера границы, контрольный пункт на западной стороне не был капитальным, а носил временный характер. Его мощностей часто не хватало, что приводило к долгим очередям и задержкам. В связи с этим в Хельмштедте были расширены парковки, а также увеличены мощности заправочных станций, кафе и ресторанов. Они располагались по обе стороны от автобана. Подземного или надземного перехода в этом месте не было, поэтому прямо на автобане здесь нарисовали "зебру" - случай в истории немецких скоростных трасс уникальный, почти анекдотичный.
30 июня 1990 года КПП в Мариенборне прекратил существование, но вскоре получил статус исторического памятника. В 1992 году федеральная земля Саксония-Анхальт выделила средства для создания на его базе мемориального комплекса.
Прогулка по бывшему КПП
Уже издалека видны огромные вышки с огромными прожекторами. Мощность каждой из 12 вышек составляла 8000 ватт. Яркий свет заливал всю территорию КПП. "Мариенборн" располагал автономной системой энергоснабжения. В случае отключения от внешнего питания аварийные агрегаты включались через 20 секунд.
В отдельных зданиях находились рентгеновские аппараты для контроля багажа и грузовых автомобилей, а также комнаты для личного досмотра. Визуальный досмотр машин и автобусов осуществляли с помощью специальных стационарных и ручных зеркал.
Между штабным зданием и пунктом контроля грузового транспорта располагался морг для досмотра тел, перевозимых в ФРГ или другие западные страны и, в исключительных случаях, из этих государств - в ГДР. Здесь же работал медицинский пункт для контроля больных. Здания были связаны тайной системой подземных переходов и туннелей, о которых знали далеко не все служащие КПП.
Согласно официальным данным, в последнюю "пятилетку" сотрудники КПП осуществили проверку почти 10 миллионов легковых машин и около 5 миллионов грузовых автомобилей.
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