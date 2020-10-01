 Как изменился Берлин за 30 лет (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.10.2020

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Культура и стиль жизни

Как изменился Берлин за 30 лет (фотогалерея)

За 30 лет, прошедшие со времени воссоединения Германии, Берлин, который снова стал единым целым и столицей единой страны, изменился до неузнаваемости. Но кое-что оставили, как было.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Потсдамская площадь

    До Второй мировой войны Потсдамская площадь была одним из самых оживленных перекрестков Берлина. После войны руины снесли, и в самом центре города образовался пустырь. Так как он находился в охранной зоне между внутренней и внешней Стенами, построенными ГДР, ничего, кроме заграждений, надолбов, колючей проволоки здесь не было. А так Потсдамская площадь выглядит сейчас. Она снова полна жизни.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Галерея на Стене

    Немногие знают, что Стена, разделявшая Берлин, было двойной. Между параллельными Стенами - минные поля, заграждения, контрольно-следовая полоса. К восточной стороне Стены нельзя было подойти. В тех, кто пытался ее преодолеть и бежать на Запад, стреляли на поражение. После воссоединения фрагменты Стены сохранили, и их расписали художники из десятков стран мира. Так возникла East Side Gallery.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Дворец республики / Городской дворец

    Дворец республики - гэдээровский аналог московского Дворца съездов. Построен в 1976-м на месте взорванного Городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты. После воссоединения выяснилось, что здание отравлено: при строительстве использовали асбест. Его снесли. Сейчас реконструируют Городской дворец с современной начинкой.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Бранденбургские ворота

    Один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Они находились как раз на границе между Западным и Восточным Берлином, и к ним нельзя было подойти: они охранялись гэдэровскими солдатами, и между колоннами висел огромный герб ГДР. Лишь после того, как произошла мирная революция в ГДР, ограждения убрали, и площадь перед Бранденбургскими воротами снова полна людей.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Следственная тюрьма "штази"

    Раньше в этом здании, расположенном в восточноберлинском районе Хоэншёнхаузен, располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. Этот огромный тюремный комплекс считался совершенно секретным и не был обозначен на картах города. Сегодня это мемориал.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Гэдээровская "Березка"

    Intershop - так называлась сеть валютных магазинов в ГДР, аналогичная советской "Березке". Тут продавали товары только за твердую, то есть западную валюту. Соответственно, и ассортимент был совсем другой, чем в обычных восточногерманских магазинах. Первый Intershop появился у вокзала Фридрихштрассе. Теперь это место не узнать.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Отель "Метрополь"

    В 13-этажном восточноберлинском отеле "Метрополь" останавливались западные дипломаты, бизнесмены, известные деятели культуры. Платили здесь тоже твердой валютой. Для простых жителей ГДР "Метрополь" был недоступен. После воссоединения его перестроили, и теперь отель принадлежит сети Maritim. Он открыт для всех - разумеется, если у них есть деньги заплатить за дорогой номер.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Торговый дом Запада

    За 30 лет изменился, конечно, не только Восточный Берлин. Торговый дом (назвать его просто универмагом язык не поворачивается) KaDeWe - Kaufhaus des Westens - представлялся раем и символом капиталистического изобилия не только для жителей ГДР. И сейчас в обновленном "Торговом доме Запада" - свыше 250 тысяч наименований товаров. Одних только сортов сыра в отделе деликатесов - более полутора тысяч.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Детские площадки

    А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

    Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман


  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Потсдамская площадь

    До Второй мировой войны Потсдамская площадь была одним из самых оживленных перекрестков Берлина. После войны руины снесли, и в самом центре города образовался пустырь. Так как он находился в охранной зоне между внутренней и внешней Стенами, построенными ГДР, ничего, кроме заграждений, надолбов, колючей проволоки здесь не было. А так Потсдамская площадь выглядит сейчас. Она снова полна жизни.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Галерея на Стене

    Немногие знают, что Стена, разделявшая Берлин, было двойной. Между параллельными Стенами - минные поля, заграждения, контрольно-следовая полоса. К восточной стороне Стены нельзя было подойти. В тех, кто пытался ее преодолеть и бежать на Запад, стреляли на поражение. После воссоединения фрагменты Стены сохранили, и их расписали художники из десятков стран мира. Так возникла East Side Gallery.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Дворец республики / Городской дворец

    Дворец республики - гэдээровский аналог московского Дворца съездов. Построен в 1976-м на месте взорванного Городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты. После воссоединения выяснилось, что здание отравлено: при строительстве использовали асбест. Его снесли. Сейчас реконструируют Городской дворец с современной начинкой.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Бранденбургские ворота

    Один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Они находились как раз на границе между Западным и Восточным Берлином, и к ним нельзя было подойти: они охранялись гэдэровскими солдатами, и между колоннами висел огромный герб ГДР. Лишь после того, как произошла мирная революция в ГДР, ограждения убрали, и площадь перед Бранденбургскими воротами снова полна людей.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Следственная тюрьма "штази"

    Раньше в этом здании, расположенном в восточноберлинском районе Хоэншёнхаузен, располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. Этот огромный тюремный комплекс считался совершенно секретным и не был обозначен на картах города. Сегодня это мемориал.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Гэдээровская "Березка"

    Intershop - так называлась сеть валютных магазинов в ГДР, аналогичная советской "Березке". Тут продавали товары только за твердую, то есть западную валюту. Соответственно, и ассортимент был совсем другой, чем в обычных восточногерманских магазинах. Первый Intershop появился у вокзала Фридрихштрассе. Теперь это место не узнать.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Отель "Метрополь"

    В 13-этажном восточноберлинском отеле "Метрополь" останавливались западные дипломаты, бизнесмены, известные деятели культуры. Платили здесь тоже твердой валютой. Для простых жителей ГДР "Метрополь" был недоступен. После воссоединения его перестроили, и теперь отель принадлежит сети Maritim. Он открыт для всех - разумеется, если у них есть деньги заплатить за дорогой номер.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Торговый дом Запада

    За 30 лет изменился, конечно, не только Восточный Берлин. Торговый дом (назвать его просто универмагом язык не поворачивается) KaDeWe - Kaufhaus des Westens - представлялся раем и символом капиталистического изобилия не только для жителей ГДР. И сейчас в обновленном "Торговом доме Запада" - свыше 250 тысяч наименований товаров. Одних только сортов сыра в отделе деликатесов - более полутора тысяч.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Детские площадки

    А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

    Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман


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