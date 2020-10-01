Как изменился Берлин за 30 лет (фотогалерея)

Берлин до и после воссоединения Германии

Детские площадки

А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман