Как изменился Берлин за 30 лет (фотогалерея)

За 30 лет, прошедшие со времени воссоединения Германии, Берлин, который снова стал единым целым и столицей единой страны, изменился до неузнаваемости. Но кое-что оставили, как было.
30 лет назад Германия вновь стала единым государством. Узнать, что именно тогда произошло, можно из учебников. Или из фильмов и сериалов. Подборка DW: от шпионского боевика до мультика.
В столице и других городах ФРГ отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены. О "мирной революции" напоминают выставки под открытым небом, 3D-проекции и масштабное музыкальное шоу в Берлине.
3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине.
Там, где когда-то жили прусские короли, возводится новый культурный центр - почти точная копия прежнего дворца. Крест на куполе реконструированного здания нравится не всем.