Локдаун в разгар весны: скучающие гномы и цветущие сады (фотогалерея)

Необычный апрель - 2020

В городе Камп-Линтфорт на окраине Рурской области в эти дни должна была начать работу многомесячная Земельная садово-парковая выставка Северного Рейна - Вестфалии, однако официальное открытие сейчас уже перенесли на середину мая. При этом ожидается, что доступ на территорию все же будет разрешен раньше, но пока без проведения каких-либо мероприятий, то есть для прогулок.