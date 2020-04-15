 Локдаун в разгар весны: скучающие гномы и цветущие сады (фотогалерея) | Кадр дня | DW | 18.04.2020

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Кадр за кадром

Локдаун в разгар весны: скучающие гномы и цветущие сады (фотогалерея)

Опустевшая Германии в цветущем апреле. 10 фотографий из разных немецких земель во время коронавирусного карантина.

  • Эсслингене

    Необычный апрель - 2020

    Власти Германии на этой неделе объявили о первых и очень осторожных шагах по смягчению карантинных мер, но остаток весны и часть лета все же пройдут под девизом соблюдения социальной дистанции. Массовых мероприятий не будет до конца августа. Эта фотография была сделана на пустой Рыночной площади в баден-вюртембергском Эсслингене.

  • Магдебург

    Необычный апрель - 2020

    Как сейчас, в середине нынешнего коронавирусного апреля, выглядят весенние аллеи, площади, набережные, парки и окрестности разных немецких достопримечательностей? В нашей фотогалерее будет много цветов и солнца, как на этом снимке из столицы Саксонии-Анхальт Магдебурга.

  • Камп-Линтфорт

    Необычный апрель - 2020

    В городе Камп-Линтфорт на окраине Рурской области в эти дни должна была начать работу многомесячная Земельная садово-парковая выставка Северного Рейна - Вестфалии, однако официальное открытие сейчас уже перенесли на середину мая. При этом ожидается, что доступ на территорию все же будет разрешен раньше, но пока без проведения каких-либо мероприятий, то есть для прогулок.

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Как нетрудно догадаться по характерных башням собора Фрауэнкирхе, эта весенняя фотография сделана в баварской столице Мюнхене. До осени еще - далеко, но проведение пивного праздника Октоберфест в этом году - под большим вопросом. По информации немецких СМИ, решение будет принято в ближайшие две недели.

  • Ляйхлинген

    Необычный апрель - 2020

    В Германии - самый разгар цветения фруктовых деревьев. Здесь мы видим яблони и разгуливающую между ними лошадку пони. Из-за многочисленных садов город Ляйхлинген, расположенный на реке Вуппер недалеко от Кельна, даже получил официальное дополнительное название "Города цветов" - Blütenstadt Leichlingen.

  • Дюссельдорф
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Если доступ на смотровую площадку закрыт, можно... посмотреть на саму смотровую площадку, вернее - Дюссельдорфскую телевышку снизу, прогуливаясь под цветущими вишнями.

  • Пассау

    Необычный апрель - 2020

    Магнолии уже отцветают… Немноголюдная набережная голубого Дуная в баварском городе Пассау.

  • Фесте Ваксенбург
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Хотя бы один средневековый замок в такой подборке фотографий из Германии должен присутствовать. Так сейчас выглядят окрестности тюрингского замка Фесте Ваксенбург. Подробнее об истории этих мест можно узнать по ссылке в конце страницы.

  • Аугсбург
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Этой весной цветущими тюльпанами в Придворном саду в Аугсбурге пока могли любоваться лишь каменные гномы, поселившиеся здесь в эпоху барокко. Для посетителей эта достопримечательность пока закрыта. Кстати, в прошлом году здешние исторические памятники получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Необычный апрель - 2020

    "Спасибо!" - эта благодарность из желтых фиалок адресована сотрудникам и жителям одного из центров для инвалидов и престарелых в Гамбурге, а мы посвящаем эту фотографию всем, кто сейчас вносит свой вклад в борьбу с пандемией и соблюдает необходимые меры предосторожности.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Эсслингене

    Необычный апрель - 2020

    Власти Германии на этой неделе объявили о первых и очень осторожных шагах по смягчению карантинных мер, но остаток весны и часть лета все же пройдут под девизом соблюдения социальной дистанции. Массовых мероприятий не будет до конца августа. Эта фотография была сделана на пустой Рыночной площади в баден-вюртембергском Эсслингене.

  • Магдебург

    Необычный апрель - 2020

    Как сейчас, в середине нынешнего коронавирусного апреля, выглядят весенние аллеи, площади, набережные, парки и окрестности разных немецких достопримечательностей? В нашей фотогалерее будет много цветов и солнца, как на этом снимке из столицы Саксонии-Анхальт Магдебурга.

  • Камп-Линтфорт

    Необычный апрель - 2020

    В городе Камп-Линтфорт на окраине Рурской области в эти дни должна была начать работу многомесячная Земельная садово-парковая выставка Северного Рейна - Вестфалии, однако официальное открытие сейчас уже перенесли на середину мая. При этом ожидается, что доступ на территорию все же будет разрешен раньше, но пока без проведения каких-либо мероприятий, то есть для прогулок.

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Как нетрудно догадаться по характерных башням собора Фрауэнкирхе, эта весенняя фотография сделана в баварской столице Мюнхене. До осени еще - далеко, но проведение пивного праздника Октоберфест в этом году - под большим вопросом. По информации немецких СМИ, решение будет принято в ближайшие две недели.

  • Ляйхлинген

    Необычный апрель - 2020

    В Германии - самый разгар цветения фруктовых деревьев. Здесь мы видим яблони и разгуливающую между ними лошадку пони. Из-за многочисленных садов город Ляйхлинген, расположенный на реке Вуппер недалеко от Кельна, даже получил официальное дополнительное название "Города цветов" - Blütenstadt Leichlingen.

  • Дюссельдорф
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Если доступ на смотровую площадку закрыт, можно... посмотреть на саму смотровую площадку, вернее - Дюссельдорфскую телевышку снизу, прогуливаясь под цветущими вишнями.

  • Пассау

    Необычный апрель - 2020

    Магнолии уже отцветают… Немноголюдная набережная голубого Дуная в баварском городе Пассау.

  • Фесте Ваксенбург
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Хотя бы один средневековый замок в такой подборке фотографий из Германии должен присутствовать. Так сейчас выглядят окрестности тюрингского замка Фесте Ваксенбург. Подробнее об истории этих мест можно узнать по ссылке в конце страницы.

  • Аугсбург
    Еще по теме

    Необычный апрель - 2020

    Этой весной цветущими тюльпанами в Придворном саду в Аугсбурге пока могли любоваться лишь каменные гномы, поселившиеся здесь в эпоху барокко. Для посетителей эта достопримечательность пока закрыта. Кстати, в прошлом году здешние исторические памятники получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Необычный апрель - 2020

    "Спасибо!" - эта благодарность из желтых фиалок адресована сотрудникам и жителям одного из центров для инвалидов и престарелых в Гамбурге, а мы посвящаем эту фотографию всем, кто сейчас вносит свой вклад в борьбу с пандемией и соблюдает необходимые меры предосторожности.

    Автор: Максим Нелюбин


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