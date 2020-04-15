Локдаун в разгар весны: скучающие гномы и цветущие сады (фотогалерея)

Опустевшая Германии в цветущем апреле. 10 фотографий из разных немецких земель во время коронавирусного карантина.
Окончательное решение по отмене осеннего традиционного пивного праздника еще не принято. Однако Маркус Зёдер настроен "очень скептично". (16.04.2020)
Большинство карантинных мер в Германии сохраняются до 4 мая. Только тогда постепенно начнут возобновлять и школьные занятия. (15.04.2020)
ФРГ заняла второе место в рейтинге стран, эффективно действующих в условиях пандемии коронавируса. Россия - 12 место в списке стран, подверженных рискам. DW поговорила с одним из составителей рейтинга. (16.04.2020)
Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна. (16.04.2020)
Коронавирус изменил нашу жизнь и наши планы на отпуск. Но солнечная весна многих в Германии примирила с необходимостью проводить каникулы дома, а не в дальних краях. (15.04.2020)
Этот немецкий город ежегодно посещает более 16 миллионов туристов. Большинство - на один день без ночевки. Сейчас в Потсдаме пусто. (25.03.2020)
В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау. (09.04.2020)
В обычные времена по этим дорожкам ходят толпы туристов, но сейчас здесь пусто. (04.04.2020)
В Германии дружно цвел и уже почти отцвел рапс. Да и фотографы свой урожай уже собрали. (14.05.2019)