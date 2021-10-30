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"ЛНР"

"Луганская народная республика" - непризнанное самопровозглашенное образование на территории Луганской области Украины.

Луганская область Украины, объявленная пророссийскими сепаратистами так называемой "Донецкой народной республикой".

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
People board a train before departing for a polling station in Russia's Rostov Region to vote in the Russian parliamentary election, in the rebel-controlled town of Makeyevka (Makiivka) outside Donetsk, Ukraine, September 19, 2021. The sign on a carriage reads: Our choice is Russia! REUTERS/Alexander Ermochenko

Жителей "ЛНР" и "ДНР" автобусами и поездами доставляли в РФ на выборы 19.09.2021

На парламентских выборах в России голосовали десятки тысяч жителей сепаратистских "народных республик" Украины. Некоторым перед голосованием выдавали паспорта РФ.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a business meeting during his working visit in the town of Khmelnitsky, central Ukraine, Wednesday, June 3, 2020. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

В Киеве Зеленского призвали поддержать "заложников Кремля" 28.08.2021

Митинг за права лиц, незаконно задержанных в РФ, на территории Крыма, "ДНР" и "ЛНР", прошел в преддверии встречи Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

26.03.2018 The Russian flag is seen through barbed wire as it flies on the roof of the Russian embassy in Kiev, Ukraine March 26, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Украина и Россия расширили санкции друг против друга 21.08.2021

Киев ввел санкции против ряда россиян, которых он считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму. Москва в ответ ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
Thema: Wladimir Putin hat eine erleichterte Vergabe der Pässe für Donbass-Einwohner initiiert. Als eine Gegenmaßnahme hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky eine erleichterte Vergabe der ukrainischen Pässe an Menschen, dessen Rechte verletzt werden, in Sicht gestellt. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Ukraine, Pass Jahr/Ort: Moskau, 18.07.2019

Комментарий: Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией 06.08.2021

Предложив пророссийски настроенным жителям "ЛНР" и "ДНР" уехать в Россию, Зеленский окончательно дал понять, что ни на какие уступки Москве он идти не готов, считает Сергей Руденко.
Thema: Wladimir Putin hat eine erleichterte Vergabe der Pässe für Donbass-Einwohner initiiert. Als eine Gegenmaßnahme hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky eine erleichterte Vergabe der ukrainischen Pässe an Menschen, dessen Rechte verletzt werden, in Sicht gestellt. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Ukraine, Pass Jahr/Ort: Moskau, 18.07.2019

В Раде придумали, как помешать выдаче российских паспортов в Донбассе 29.07.2021

В Верховную раду внесен законопроект, предлагающий лишать украинского гражданства из-за наличия паспорта России. Чем его принятие опасно для неподконтрольной Киеву части Донбасса - у DW.
Russian Defense Minister Sergey Kuzhugetovich Shoygu reviews a guard of honour upon arrival to the Peruvian Ministry of Defense in Lima on October 15, 2013, to participate in a session of a Technical-Military Cooperation Commission between both countries. AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE (Photo credit should read CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

Министр обороны России вызван к следователю Службы безопасности Украины 18.07.2021

Сергей Шойгу должен явиться в следственное управление СБУ в Мариуполе. Он подозревается в создании незаконных вооруженных формирований. Статья предусматривает срок до 15 лет лишения свободы.
ARCHIV 2014 *** epa04217987 People pass under a Russian flag in front of the occupied administration building in Donetsk, Ukraine, 21 May 2014. The previous day, NATO said that it saw no evidence of Russian troops pulling back from the border with Ukraine, despite such an order by Russian President Vladimir Putin. EPA/ROMAN PILIPEY +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Избиратели из Донбасса. Кого поддержат на выборах в Думу новые граждане РФ 16.07.2021

В сентябрьских выборах в Госдуму смогут поучаствовать более 600 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР", получивших российские паспорта. Какие политические силы и почему надеются на их голоса - у DW.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Борьба с "анти-Россией" стала смыслом жизни Путина 14.07.2021

В своей статье Путин отказал Украине в государственности, президенту Зеленскому - в имени и объяснил, почему не оставит соседнюю страну в покое, пишет Константин Эггерт.

Кремль запугивает сторонников Навального: обвинения в экстремизме, увольнения, аресты. DW Новости 30.04.2021

Власти продолжают атаку на соратников Алексея Навального. Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. А сегодня с обыском пришли к юристу Ивану Павлову, который возглавляет правозащитное объединение "Команда 29". Сегодня он должен был участвовать в заседании суда по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Иван Павлов выступает и на стороне защиты в деле ФБК.

Под предлогом пандемии: Как сепаратисты изолируют людей в Донбассе (30.04.2021) 30.04.2021

"ДНР" и "ЛНР" блокируют работу большинства пропускных пунктов на линии разграничения в Донбассе. В "республиках" это объясняют сложной ситуацией с коронавирусом в Украине. При этом правозащитники убеждены: истинная цель ограничений - изоляция украинцев на оккупированных территориях.
PARIS, FRANCE DECEMBER 9, 2019: Russia s President Vladimir Putin front, and Ukraine s President Volodymyr Zelenskyy Vladimir Zelensky attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6B2F

Комментарий: Почему Зеленский и Путин никогда не встретятся в Донбассе 23.04.2021

Все военно-политические маневры России вокруг Украины в последние недели нацелены на одно - заставить Зеленского договариваться с лидерами "ЛНР" и "ДНР", считает Сергей Руденко.

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией (08.04.2021) 08.04.2021

В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.
Gnutovo, ein Ort an der Fronltinie in Donbass, Ostukraine, Februar 2020 Zulieferung: 24.2.2020

ОБСЕ: Число нарушений перемирия в Луганской области выросло в 14 раз 04.04.2021

Миссия ОБСЕ в Восточной Украине ведет ежедневное наблюдение. В Луганской области она за сутки зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, а уже на следующий день - 427 нарушений.
Juli 2019 *** von DW-Korrespondent Ukraine Mykola Berdnyk. Bildergalerie An der Frontlinie im ukrainischen Donbass: Stanyzia Luhanska 8_nebesnetschni_sjurpryzy

"Условия жизни граждан Украины в оккупации не имеют ничего общего с нормальной жизнью" 19.03.2021

Вице-премьер Украины Алексей Резников - о жизни в Донбассе, модернизации минских соглашений и проблемах амнистии на неконтролируемых Киевом территориях. Интервью DW.
January 28, 2020. Ukraine, Donetsk region. Miners during the opening ceremony of a new lava in the Zasyadko mine in Donetsk in the self-proclaimed Donetsk People's Republic.

Донбасский уголь продают за бесценок в Россию? Кто на этом наживается 11.03.2021

Украинские ТЭС покупают уголь в РФ по цене вдвое дороже той, что российские компании платят за энергоносители с территорий "ДНР"/"ЛНР". Кому выгодны поставки дешевого донбасского угля в Россию?
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