Лидер Rammstein идет на поправку

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) находился в реанимации в одной из берлинских клиник. Тест на коронавирус, к счастью, оказался негативным. Как музыкант чувствует себя сейчас?

После одной ночи в реанимации Линдеман все еще находится в больнице, однако его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Самочувствие музыканта улучшилось, он пошел на поправку, сообщается на официальном сайте группы Rammstein. Какой-либо другой официальной информации пока нет.

В конце минувшей недели немецкая газета-таблоид Bild (а вслед за ней и другие издания) сообщили о том, что музыканта доставили в отделение интенсивной терапии одной из берлинских клиник из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. Как выяснилось позже, информация эта подтвердилась лишь частично: тест на коронавирус показал отрицательный результат, но Линдеман действительно провел некоторое время в реанимации. Фанаты Rammstein облегченно вздохнули.

Линдеман успокоил поклонников в Instagram

В воскресенье, 29 марта, в Instagram-профиле Тилля Линдемана появился новый пост, который, видимо, призван успокоить всех тех, кто буквально завалил музыканта пожеланиями скорейшего выздоровления.

Rammstein Stadion Tour 2019 в Ганновере

Пост к этому моменту уже собрал десятки тысяч лайков и несколько сотен комментариев от фанатов. Все они желают Линдеману скорейшего выздоровления: "Спасибо богам! Линдеман - сильный и прекрасный мужчина", "Не родился еще тот вирус, который свалит тебя с ног", "Рано тебе еще к ангелам отправляться! Да тебя туда и не пустят". Один из фанатов написал: "У Линдемана в ближайшем будущем точно появится новая композиция про вирус!"

Что будет с концертами? Пока неизвестно

27 мая прошлого года стартовало грандиозное по своим масштабам мировое турне группы Rammstein. В концертном проекте Rammstein Stadium Tour значатся более 70 стадионных концертов в 22 странах. В минувшем году на концертах группы уже побывало в общей сложности более одного миллиона зрителей. Следующая серия концертов в рамках этого турне должна была стартовать в конце мая этого года. Однако коронавирус, а теперь еще и болезнь фронтмена могут не дать грандиозным планам осуществиться. Возможно, турне придется отложить на год - по аналогии с переносом Олимпиады или ЧЕ по футболу.

Пока группа Rammstein никаких заявлений по поводу отмены этих концертов не делала. Все зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация с пандемией коронавируса и, разумеется, от состояния здоровья не только фронтмена Линдемана, но и других музыкантов группы.

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