 Лидер Rammstein идет на поправку | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.03.2020

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Культура и стиль жизни

Лидер Rammstein идет на поправку

Тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако Тилль Линдеман все еще находится в одной из берлинских больниц.

Тилль Линдеман на фестивале Wacken Open Air

Тилль Линдеман на фестивале Wacken Open Air

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) находился в реанимации в одной из берлинских клиник. Тест на коронавирус, к счастью, оказался негативным. Как музыкант чувствует себя сейчас?

После одной ночи в реанимации Линдеман все еще находится в больнице, однако его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Самочувствие музыканта улучшилось, он пошел на поправку, сообщается на официальном сайте группы Rammstein. Какой-либо другой официальной информации пока нет.

В конце минувшей недели немецкая газета-таблоид Bild (а вслед за ней и другие издания) сообщили о том, что музыканта доставили в отделение интенсивной терапии одной из берлинских клиник из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. Как выяснилось позже, информация эта подтвердилась лишь частично: тест на коронавирус показал отрицательный результат, но Линдеман действительно провел некоторое время в реанимации. Фанаты Rammstein облегченно вздохнули.

Линдеман успокоил поклонников в Instagram

В воскресенье, 29 марта, в Instagram-профиле Тилля Линдемана появился новый пост, который, видимо, призван успокоить всех тех, кто буквально завалил музыканта пожеланиями скорейшего выздоровления. 

Rammstein Stadion Tour 2019 в Ганновере

Rammstein Stadion Tour 2019 в Ганновере

Пост к этому моменту уже собрал десятки тысяч лайков и несколько сотен комментариев от фанатов. Все они желают Линдеману скорейшего выздоровления: "Спасибо богам! Линдеман - сильный и прекрасный мужчина", "Не родился еще тот вирус, который свалит тебя с ног", "Рано тебе еще к ангелам отправляться! Да тебя туда и не пустят". Один из фанатов написал: "У Линдемана в ближайшем будущем точно появится новая композиция про вирус!"

Что будет с концертами? Пока неизвестно

27 мая прошлого года стартовало грандиозное по своим масштабам мировое турне группы Rammstein. В концертном проекте Rammstein Stadium Tour значатся более 70 стадионных концертов в 22 странах. В минувшем году на концертах группы уже побывало в общей сложности более одного миллиона зрителей. Следующая серия концертов в рамках этого турне должна была стартовать в конце мая этого года. Однако коронавирус, а теперь еще и болезнь фронтмена могут не дать грандиозным планам осуществиться. Возможно, турне придется отложить на год - по аналогии с переносом  Олимпиады или ЧЕ по футболу.

Пока группа Rammstein никаких заявлений по поводу отмены этих концертов не делала. Все зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация с пандемией коронавируса и, разумеется, от состояния здоровья не только фронтмена Линдемана, но и других музыкантов группы.

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    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

Rammstein: как музыканты закалялись в ГДР

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Ссылки в интернете

www.instagram.com/lindemann_de

Группа фанатов Rammstein в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Врачи в Германии и по всему миру борются с коронавирусом на пределе возможностей  

Коронавирус: как наказывают в Германии за нарушение карантинных мер  

Rammstein: эксклюзивный киноконцерт  

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Лидер Rammstein идет на поправку

Тилль Линдеман на фестивале Wacken Open Air

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