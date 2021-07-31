Курорты в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких курортах.
В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.
Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Германию - на воды! Бад-Киссинген был и остается одним из тех самых традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут отдыхать со всей Европы.
Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.
На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов.
Почти полгода знаменитому немецкому курорту Зюльт пришлось провести без гостей. Сейчас остров песчаных дюн и изысканных устриц осторожно открывает сезон.
На немецком курорте Бад-Дюрренберг потратят 2,9 млн евро на обновление самой длинной в Германии исторической соляной градирни.
Самая высокая гора Германии.
Обычно пляжные корзины в Германии используют днем, но на некоторых курортах несколько лет назад появились двуспальные модели для романтических ночей.
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочитают в этом году отдыхать на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей.
В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный.
В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.
Эти розовые очки ждут туристов на немецком курорте Цингст. Здешние отели должны вновь открыться 25 мая.
В прошлые выходные в Германии наконец-то немного похолодало, а кое-где даже появились признаки мало-мальской зимы.
Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?
Некоторое время этот немецкий остров в Северном море принадлежал Российской короне, но было это очень давно.
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