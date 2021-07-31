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Курорты в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких курортах.

Aufgereihte Strandkörbe am Sandstrand des Ostseebads Binz, dahinter historische Strandvillen mit Bäderarchitektur, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Курортная архитектура "Северного Сорренто" 31.07.2021

В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.

18.07.2020, Bad Kissingen, Bayern: Der Schmuckhof am Regentenbau.

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия 27.07.2021

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5-K18-D1-1915-1 (362507) Bad Kissingen, Kurgarten / Bildpostkarte Bad Kissingen (Unterfranken), Kurgarten. - 'Bad Kissingen / Kurgarten / Nach- mittagskonzert'. - Bildpostkarte (Farbdruck nach kolorier- ter Photographie), undat., um 1910.

Баварский курорт Бад-Киссинген 27.07.2021

В Германию - на воды! Бад-Киссинген был и остается одним из тех самых традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут отдыхать со всей Европы.
Das Fränkische-Schweiz Museum ist am 05.03.2017 in Tüchersfeld (Bayern) in der Fränkischen Schweiz in Oberfranken zu sehen. Die für seine schroffen Felsformationen und Täler bekannte Fränkische Schweiz ist bei Touristen sehr beliebt. Foto: Nicolas Armer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Кто придумал Франконскую Швейцарию (фото) 04.06.2021

Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.
Пляжные корзины

Самые любимые немецкие острова 17.05.2021

На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов.

Nordfriesland ist seit dem 1. Mai Modellregion für Tourismus in Deutschland. Dazu gehören auch die Inseln Sylt, Amrum, Föhr und Pellworm. Hoteliers in St. Peter-Ording empfangen Feriengäste unter strengen Auflagen. Lea Jansen und Freund aus Hamburg. Genießen Sonne und Freiheit vom Lockdown bei 10 Grad in St. Peter-Ording.

На самый гламурный немецкий остров пустили туристов (фото) 05.05.2021

Почти полгода знаменитому немецкому курорту Зюльт пришлось провести без гостей. Сейчас остров песчаных дюн и изысканных устриц осторожно открывает сезон.
dpatop - The graduation tower in Bad Duerrenberg, Germany, photographed using a drone, 18 September 2017. Donations are currently being collected for a renovation expected to cost an estimated 2.36 million euros. Photo: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии за 2,9 млн евро обновляют самую длинную соляную градирню (фото) 10.03.2021

На немецком курорте Бад-Дюрренберг потратят 2,9 млн евро на обновление самой длинной в Германии исторической соляной градирни.
Йозеф Наус (Joseph Naus) на рисунке 1824 года

Гора Цугшпитце 27.08.2020

Самая высокая гора Германии.
17.07.2020, Niedersachsen, Norderney: Elli und Sascha aus Bremen sitzen am Strandabschnitt «Weiße Düne» in ihrem gebuchten Schlafstrandkorb und genießen die Abendsonne. In den Strandkörben können Urlauber eine Nacht unter dem Sternenhimmel und mit dem Meeresrauschen der Nordsee genießen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

Что русским - шалаш, то немцам - двуспальные пляжные корзины (фото) 29.07.2020

Обычно пляжные корзины в Германии используют днем, но на некоторых курортах несколько лет назад появились двуспальные модели для романтических ночей.
19.07.2020, Schleswig-Holstein, Timmendorfer Strand: Badegäste geniessen bei schwülen 26 Grad Lufttemperatur und diesigem Himmel den Nachmittag am Ostseestrand. Foto: Markus Scholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие пляжи переполнены. Кого на них не пустят? (фото) 21.07.2020

Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочитают в этом году отдыхать на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей.
Eine Frau geht am Dienstag (22.08.2006) mit ihrer Tochter vor der untergehenden Sonne über die Holzbuhnen am Strand bei Prerow auf der Halbinsel Darß. Wechselhaft mit längeren sonnigen Abschnitten aber auch Regenschauern zeigt sich das Wetter derzeit in Norddeutschland. Auch für die nächsten Tage erwarten die Meteorologen kaum Wetteränderung. Foto: Jens Büttner/lmv +++(c) dpa - Report+++

10 лучших морских курортов Германии (фотогалерея) 19.06.2020

В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный.
#6118544 - Rügen, Kap Arkona, Leuchtturm, Leuchttürme © BildPix.de

Самые красивые маяки в Германии (фотогалерея) 13.05.2020

В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.
06.05.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Zingst: Nur wenige Spaziergänger sind am Ostseestrand unterwegs, wo eine große rosarote Brille mit dem Titel Sea Pink II von Marc Moser, ein Ausstellungsstück des Fotofestivals Horizonte 2016, liegt. Nach wochenlanger coronabedingter Abschottung soll sich das Tourismus-Land Mecklenburg-Vorpommern nach Plänen der Landesregierung wieder öffnen. Vom 18.05.2020 an sollen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen für Einheimische öffnen, vom 25.05.2020 an dann für Gäste aus ganz Deutschland. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Балтийские курорты в Германии готовятся к приезду туристов (фото) 10.05.2020

Эти розовые очки ждут туристов на немецком курорте Цингст. Здешние отели должны вновь открыться 25 мая.

19.01.2020, Baden-Württemberg, Todtnau: Verschneite Bäume markieren die Schneefallgrenze unterhalb des Gipfel des Feldbergs. Nach einem bisher schneearmen Winter sanken die Temperaturen während des Wochenendes und es fiel Schnee. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Три снежинки зимы не делают (фото) 20.01.2020

В прошлые выходные в Германии наконец-то немного похолодало, а кое-где даже появились признаки мало-мальской зимы.
Der Sternenhimmel über dem schneebedeckten Erzgebirge bei Oberwiesenthal (Sachsen), fotografiert am 06.01.2017. (zu dpa «Kälteste Nacht des Jahres - Minus 26 Grad in zwei bayerischen Orten» vom 07.01.2017) Foto: Andre März/dpa | Verwendung weltweit

От снежных склонов до рыцарских замков: 10 причин посетить Рудные горы 03.01.2020

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?
Wellenreiter steuert bunten Lenkdrachen in Ufernähe, 19.08.2013 | Verwendung weltweit

Немецкие острова: Вангероге - остров, принадлежавший Екатерине II (фото) 29.12.2019

Некоторое время этот немецкий остров в Северном море принадлежал Российской короне, но было это очень давно.
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