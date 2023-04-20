Подвесные пешеходные мосты в Германии
В Германии насчитывается более пятидесяти подвесных пешеходных мостов. Семь из них - в нашей галерее.
Титан РТ
Титан РТ (Titan RT) в Гарце (Саксония-Анхальт) - один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире (483 метра). До 2023 года был самым длинным в Германии.
Титан РТ
Открыт в 2017 году. Находится на 100-метровой высоте над водой около плотины Раппбоде - самой высокой плотины в ФРГ.
Гейерлей
Гейерлей (Geierlay) - 360-метровый канатный подвесной мост в регионе Хунсрюк (Рейнланд-Пфальц). Открыт в 2015 году. До 2017 года являлся самым длинным таким пешеходным мостом в стране.
Гейерлей
Проложен примерно на стометровой высоте около "Коршунова утеса" (Geierlay) над долиной Мерсдорфского ручья, впадающего в Мозель.
Клаусбахталь
Мост над ручьем Клаусбах (Klausbachtaler Hängebrücke) находится в Альпах в Национальном парке Берхтесгаден (Бавария).
Клаусбахталь
Протяженность - 55 метров. Был открыт в 2010 году для туристов, совершающих походы по одному из здешних безбарьерных маршрутов.
ВильдЛайн
380-метровый подвесной мост ВильдЛайн (WildLine-Hängebrücke) находится около курорта Бад-Вильдбад в Шварцвальде (Баден-Вюртемберг).
ВильдЛайн
Открыт 2018 году над ущельем "Медвежье лезвие" (Bärenklinge). Позволяет туристам перейти из Бад-Вильдбада на склон горы Зоммерберг, где проложено много прогулочных маршрутов.
Хоэ Шрекке
180-метровый мост Хоэ Шрекке (Hängeseilbrücke Hohe Schrecke) находится в тюрингской части региона Гарц. Проложен над Медвежьей долиной (Bärental).
Хоэ Шрекке
Был возведен в 2019 году в рамках инфраструктурного проекта, включавшего также строительство парковки для туристов и прокладку дорожек для прогулок и походов в старом нетронутом лесном массиве.
Блэкфорестлайн
Мост Блэкфорестлайн (Blackforestline Todtnau) открыли для посетителей в июне 2023 года - около водопада Тодтнау в Шварцвальде (Баден-Вюртемберг).
Блэкфорестлайн
Водопад Тодтнау расположен примерно в 30 километрах от Фрайбурга. 450-метровый мост возведен в качестве своего рода смотровой площадки для тех, кто хочет полюбоваться этой природной достопримечательностью.
Скайуок Виллинген
Этот новый самый длинный подвесной пешеходный мост Германии - Skywalk Willingen - открыли для посетителей первого июля 2023 года на горнолыжном курорте Виллинген в Гессене.
Скайуок Виллинген
Длина моста составляет 665 метров, ширина - 1,3 метра. Максимальное количество посетителей одновременно - 750 человек.