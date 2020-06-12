Креативное дистанцирование: ошейник, кринолин, меловой круг (фото)

Многие ограничения уже отменили. Однако носить маску и соблюдать дистанцию пока все еще нужно. DW собрала парочку неординарных вариантов соблюдения мер предосторожности.
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