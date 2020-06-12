 Креативное дистанцирование: ошейник, кринолин, меловой круг (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.06.2020

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Культура и стиль жизни

Креативное дистанцирование: ошейник, кринолин, меловой круг (фото)

Многие ограничения уже отменили. Однако носить маску и соблюдать дистанцию пока все еще нужно. DW собрала парочку неординарных вариантов соблюдения мер предосторожности.

  • Скамейка

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Любовь на расстоянии

    Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

  • Плюшевые мишки за столом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Мишки за столом

    Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

  • Фото английской королевы

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В обществе королевы

    В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

  • Королева Нидерландов

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Максимальная шляпка Максимы

    Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

  • Драматический театр Berliner Ensemble

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Прореженный зрительный зал

    Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

  • Круги на газоне

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В своем круге

    Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

  • Собака с елизаветинским воротником

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Собака с елизаветинским воротником

    И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

  • Пышные юбки

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Пышные юбки

    Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

  • Маска с клювом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Клюв держит на расстоянии

    Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса.

    Автор: Инга Ваннер


  • Скамейка

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Любовь на расстоянии

    Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

  • Плюшевые мишки за столом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Мишки за столом

    Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

  • Фото английской королевы

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В обществе королевы

    В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

  • Королева Нидерландов

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Максимальная шляпка Максимы

    Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

  • Драматический театр Berliner Ensemble

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Прореженный зрительный зал

    Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

  • Круги на газоне

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В своем круге

    Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

  • Собака с елизаветинским воротником

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Собака с елизаветинским воротником

    И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

  • Пышные юбки

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Пышные юбки

    Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

  • Маска с клювом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Клюв держит на расстоянии

    Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса.

    Автор: Инга Ваннер


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