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Коррупция

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021) 27.10.2021

Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
Spain's Unidas Podemos (Together We Can) candidate for Madrid regional elections, Pablo Iglesias arrives to a meeting in Madrid, Spain, April 23, 2021. REUTERS/Juan Medina

Левопопулистов из "Подемос" в Испании незаконно финансировали из Венесуэлы? 25.10.2021

В Испании начато расследование предполагаемого финансирования Венесуэлой левопопулистской партии "Подемос". Вероятная цель - распространение революционных идей в Испании.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: Moscow School for Social and Economic Sciences (Shaninka) Rector Sergei Zuyev (C) attends a hearing at Moscows Tverskoi District Court into the case against Russias former deputy education minister Marina Rakova. Court has ruled to place Zuyev under house arrest till December 7, 2021. Video screen grab. Tverskoi District Court Press Office/TASS

Что не так с уголовным преследованием ректора "Шанинки" 15.10.2021

МВД расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в "Шанинке" - одном из лучших вузов России, ректор которого Сергей Зуев отправлен под домашний арест. О сути и подоплеке дела - DW.
dpatopbilder - 09.10.2021, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, kommt, um ein Statement zur Regierungskrise im Bundeskanzleramt abzugeben. Kurz gab bekannt, dass er als Bundeskanzler von Österreich zurücktreten wird, nachdem er wegen schwerer Korruptionsvorwürfe als Verdächtiger genannt worden ist. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Себастьян Курц подорвал доверие австрийцев к политике 11.10.2021

Уйдя в отставку, обвиненный в злоупотреблении доверием Себастьян Курц сохранил последние крохи порядочности. Его преемнику придется восстанавливать веру граждан в правовое государство, пишет Барбара Везель.

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)  11.10.2021

В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?

Провал США в Афганистане: американский генерал дал жесткую оценку миссии Вашингтона на Гиндукуше 07.10.2021

"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 7, 2020: A flower on by a plaque in memory of Russian journalist Anna Politkovskaya on the house at 8 Lesnaya Street where she used to live and was shot dead on October 7, 2006. The limitation period in the murder case expires on October 7, 2021, with the murder contractor unfound. Mikhail Japaridze/TASS

Комментарий: Кремлю не удастся убить память об Анне Политковской 07.10.2021

Журналистка и правозащитница Анна Политковская была убита 15 лет назад. Кремль предпочел бы забыть о ней. Но ее помнят во всем мире как бесстрашного борца за гражданские права, уверен Миодраг Шорич.
Moldavischer Staatsanwalt Alexandru Stoianoglo, 29 November 2019

Генпрокурор Молдовы задержан по подозрению в коррупции 06.10.2021

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, задержанный в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблении служебным положением, считает случившееся местью президента Майи Санду.
Belarusian President Alexander Lukashenko seen as he visits the Belarusian Interior Ministry special forces base in Minsk, Belarus, Wednesday, Dec. 30, 2020. (Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP)

Угрожает ли "Досье Пандоры" Лукашенко и его окружению? 05.10.2021

В "Досье Пандоры" оказалась и информация, касающаяся Беларуси. Как это может отразиться на положении Лукашенко и его приближенных? DW поговорила с журналистами и экспертами.
Vier Millionen Euro Appartment in Monaco, der von Putins Geliebte sich kaufte, nach Angaben Pandora Papers.Quelle ICIJ (Das International Consortium of Investigative Journalists)

Комментарий: Из Кремля офшоры не видны 05.10.2021

Вместо того, чтобы искать коррупционеров среди "своих", окружение Путина задействует штатных стукачей, чтобы отомстить самим расследователям, констатирует Иван Преображенский.

Former president Nicolas Sarkozy arrives at court on March 1, 2021 in Paris, France. The court is to hand down its verdict in the corruption trial of former president Nicolas Sarkozy on Monday, with prosecutors demanding prison time for the 66-year-old. Sarkozy, who led France from 2007 to 2012, is accused of offering a plum job in Monaco to a judge in exchange for inside information on an inquiry into his campaign finances. Prosecutors called for him to be jailed for four years and serve a minimum of two, and asked for the same punishment for his co-defendants -- lawyer Thierry Herzog and judge Gilbert Azibert. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

Экс-президент Франции Саркози приговорен к одному году лишения свободы 30.09.2021

Суд в Париже заключил, что Саркози нарушил правила при финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. По сведениям прокуратуры, политик потратил на кампанию почти вдвое больше допустимого.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, an ihrem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in der Republik Moldau.

Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ 29.09.2021

В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
ARCHIV - 26.08.2015, China, Huaibei: Ein Mitarbeiter einer Bank zählt chinesische Yuang. (zu dpa USA und China streiten auch über Währung vom 10.10.2018) Foto: Woo He/FEATURECHINA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Китайский бизнес в Украине. Только на особых условиях? 24.09.2021

Хотя Китай является крупным торговым партнером Украины, он не готов идти на риски и развивать экономические проекты без соблюдения особых условий - таковы результаты недавнего исследования.
05.08.2014 Luxembourg, Luxembourg City, European Quarter, European Court of Auditors PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WIF000913 Luxembourg Luxembourg City European Quarter European Court of Auditors PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WIF000913

Доклад: ЕС неэффективно поддерживает борьбу с коррупцией в Украине 23.09.2021

Европейская счетная палата представила доклад по итогам аудита поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией в Украине. Несмотря на ряд достижений, поддержка признана малоэффективной. Почему - у DW.

German upper house of parliament Bundesrat discusses additions for the Infection Protection Act, in Berlin, Germany April 22, 2021. REUTERS/Axel Schmidt

Бундесрат ужесточил правила прозрачности доходов депутатов бундестага 17.09.2021

Депутатов обязали сообщать председателю бундестага о побочных доходах, если те превышают 1000 евро в месяц или 3000 евро в год, а также о дивидендах от долевого участия в бизнесе.
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Сколько зарабатывают депутаты в ФРГ и какие могут принимать подарки 17.09.2021

Помимо жалованья, народные избранники в Германии имеют право на подработки на стороне - и активно им пользуются. Что касается подарков депутатам, то в последние годы правила стали строже.
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