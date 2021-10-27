Провал США в Афганистане: американский генерал дал жесткую оценку миссии Вашингтона на Гиндукуше

"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.