Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?
"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.