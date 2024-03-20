Коррупция в спорте: Казахстан сотрясают скандалы и суды

Антикоррупционная служба Казахстана "Антикорр" уже несколько месяцев ведет проверку деятельности спортивных чиновников и возглавляемых ими структур. Только с начала 2024 году года в стране по подозрению в хищении бюджетных средств были задержаны пятеро спортивных функционеров Некоторые из спортивных чиновников уже осуждены на длительные сроки. По словам наблюдателей, в некоторых спортивных школах и клубах, которые получают государственные субсидии, в этой связи проводятся срочные собрания. В "доверительных беседах" руководители просят своих подчиненных не свидетельствовать против них в беседах с сотрудниками антикоррупционных служб.

Громкие задержания спортивных чиновников

В числе самых резонансных случаев - дело бывшего главы "Дирекции развития олимпийских видов спорта" Астаны Багдата Даниярова, приговоренного к семи годам лишения свободы за хищение более 102 тысяч евро, и задержание руководителя "Дирекции развития спорта" Западноказахстанской области Оралбая Жаксымбетова, которого Агентство по борьбе с коррупцией подозревает в хищении почти 117 тысяч евро.

В настоящее время идет следствие по делу о приобретении некачественной формы на оптовых базарах в Урумчи (КНР) для выступления сборной Казахстана на Азиатских играх 2023 года. По информации Агентства по финансовому мониторингу, в результате использования "продуманной схемы" при приобретении экипировки для спортсменов чиновники "Дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта" нанесли ущерб государству на сумму свыше 778 тысяч евро.

Наконец, 1 марта был задержан Ерлан Кожагапаров, который совмещал должности замминистра культуры и спорта и советника премьер-министра страны с постом председателя совета директоров одного из самых титулованных футбольных клубов страны - "Астана". В чем именно его обвиняют, пока неизвестно: дело засекречено. Из сообщения Агентства по противодействию коррупции следует, что Кожагапаров задержан по подозрению "в совершении тяжкого коррупционного преступления".

О чем рассказала бывшая участница Олимпийской сборной?

Волна судебных процессов по обвинению в коррупции накрыла не только чиновников высшего звена: 12 марта в Шымкенте был вынесен приговор тренерам местных спортивных школ, обвиненных в махинациях с командировочными документами на сумму 12 тысяч евро. Фигуранты процесса были приговорены к тюремным срокам от одного года до двух лет. Наблюдатели не исключают, что подобных процессов в ближайшее время будет становиться больше: ведь о махинациях спортивных чиновников в Казахстане открыто заговорили и известные в стране спортсмены.

Ангелина Лукас Фото: Wasim Mather/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance

Одной из них стала обладательница поясов UBO World Champion и WBC International в наилегчайшем весе женского бокса Ангелина Лукас. В интервью популярной в Казахстане телеведущей Динаре Сатжан 17 марта она рассказала о нарушениях режима в казахстанской сборной. "Почему у нас в сборной перед Азиатскими играми, перед чемпионатами мира все (тренеры и спортивные функционеры - Ред.) просто собираются, в багажнике привозят кальян, пьют, курят? Я, конечно, лишняя - мешаю. Но я об этом никогда не говорила" - заметила Ангелина Лукас, которая перешла в профессиональный бокс после того как 2021 году ее исключили из состава сборной Казахстана "по этическим соображениям". Спортсменка также сообщила о низких заработках казахстанских спортсменов, из-за чего их пытаются перекупить представители других стран.

Слова Ангелины Лукас подтвердила еще одна спортсменка, живущая в США Аида Сатыбалдинова. Спортивные функционеры из олимпийской сборной на критику Лукас никак не отреагировали.

"Черная дыра, которая засасывает финансовые средства"

Спортивный комментатор Александр Ляхов, регулярно освещающий теннисные турниры, хоккейные и футбольные матчи, отмечает, что подобные скандалы сотрясают казахстанский спорт не впервые. "Спортивных функционеров постоянно арестовывают и сажают. Когда я работал помощником Уполномоченного по правам ребенка РК в 2020-2023 годах, у меня файл "Коррупция в спорте" разросся со временем до восьми страниц одних только заголовков и ссылок на материалы", - говорит Ляхов в беседе с DW.

По его словам, нечистые на руку спортивные функционеры сумели скомпрометировать даже программу "ArtSport" при поддержке президента Токаева, нацеленную на открытие для детей бесплатных творческих кружков и спортивных секций. "Изменить ситуацию можно только с самого верха. Перестать финансировать из бюджета профессиональный спорт. Но этого я не вижу даже в футболе", - подчеркнул собеседник DW.

"Спорт в Казахстане - это черная дыра, в которую утекают финансовые средства", - считает спортивный журналист Леонид Юрьев Фото: PantherMedia/Audtakorn Sutarmjam/imago images

Не менее критичен в своих оценках в казахстанском спорте автор телеграм-канала "Бей в кость", популярный в стране спортивный журналист Леонид Юрьев. "Спорт в Казахстане на протяжении многих лет - это черная дыра, которая практически бесконтрольно засасывала в себя огромные финансовые средства. Если взять общие расходы государства на развитие спорта, они немногим меньше расходов на здравоохранение и образование.

К тому же в спорте крутилось огромное количество наличных денег. Отсюда и разные схемы, которые разрабатывались спортивными функционерами ради обогащения. Нынешняя ситуация связана с тем, что денег в бюджете стало меньше, а отдачи от вливаний в спорт в целом не видно", - считает Юрьев.

По его словам, антикоррупционная служба еще в декабре прошлого года объявила о начале сбора информации о коррупционных сделках в спорте, предложив спортсменам активно подключаться к этому процессу. "Пока что все действия "Антикорра" в целом выглядят позитивно. Но, на мой взгляд, они не до конца продуманы. В Казахстане спорт как был и остается финансово непрозрачен. Спортивные федерации не публикуют отчеты. И так как они считаются общественными организациями, проверить их деятельность государству затруднительно", - отмечает Юрьев в беседе с DW.

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