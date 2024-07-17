Суд в США признал сенатора Менендеса виновным в коррупции

Сенатор-демократ Боб Менендес был признан виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая взяточничество и работу в качестве иностранного агента.

Присяжные федерального суда Манхэттена во вторник, 16 июля, признали виновным сенатора от Демократической партии Боба Менендеса по всем 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство и деятельность в качестве иностранного агента. Сенаторы-демократы и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи в очередной раз призвали Менендеса уйти в отставку.

После оглашения вердикта Менендес заявил, что глубоко разочарован решением присяжных. "Я полностью уверен, что мы добьемся успеха в апелляции. Я никогда не был иностранным агентом. Решение, вынесенное присяжными, поставит под угрозу каждого члена Сената США в вопросе того, кто может быть признан иностранным агентом", - сказал политик, ушедший в отставку с поста председателя комитета Сената по международным отношениям в сентябре 2023 года.

Прокурор: Менендес "продавал свой офис тому, кто больше заплатит"

Согласно версии обвинения, 70-летний сенатор и его жена Надин Менендес получили сотни тысяч долларов наличными, золотыми слитками и платежами за автомобили и ипотеку от трех бизнесменов в качестве взятки. В обмен на это Менендес помогал направлять миллиарды долларов американской помощи в Египет, где у одного из бизнесменов были связи в правительстве. Прокуроры также обвинили Менендеса в стремлении повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении двух других бизнесменов.

"Это была политика ради выгоды. Годы, в течение которых он продавал свой офис тому, кто больше заплатит, наконец-то подошли к концу", - заявил журналистам федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

Уголовное дело против Менендеса

Уголовное дело против сенатора завели еще в октябре 2022 года. Его расследованием занималась прокуратура Манхэттана. Во время обыска в 2022 году в доме сенатора в Нью-Джерси следователи нашли 480 тысяч долларов наличными, а также золотые слитки на сумму более 100 тысяч долларов.

Это второе дело по обвинению в коррупции, выдвинутое против Менедеса. В 2015 году его обвинили в оказании лоббистских услуг в обмен на роскошный отдых, авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. В 2017 году суд снял обвинения.

Нынешние обвинения сенатор отверг, заявив, что это "закулисные силы" пытаются "заставить его замолчать и вырыть ему политическую могилу".