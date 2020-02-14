Коронавирус ухудшит имидж Си Цзиньпина: профессор об эпидемии в КНР

Политолог, профессор Ноттингемского университета Нинбо в Шанхае Максимилиан Майер (Maximilian Mayer), покинувший Китай из-за вспышки коронавируса, рассказал в интервью DW, как меры, принимаемые властями по борьбе с эпидемией, могут повлиять на политическую систему Китая.

Deutsche Welle: Власти Китая отреагировали на вспышку коронавируса в Ухане поздно, но жестко: в карантине оказались миллионы человек. Общественная жизнь практически остановилась. Как вы считаете, эти меры правильные?

Максимилиан Майер: Еще слишком рано давать оценку. Но, в принципе, нечто подобное можно ожидать от такой политической системы. С одной стороны, введены ограничения, касающиеся распространения информации. Политические приоритеты ставятся выше, чем здоровье людей. Такой порядок для властей на местах является нормальным явлением. Похожим образом все происходило в 2003 году во время эпидемии SARS. Но китайское правительство, вопреки его заявлениям, не сделало никаких выводов из той ситуации, как раз наоборот.

Максимилиан Майер

С другой стороны, из-за коронавируса стали видны все инструменты, которые использует диктатура. Многие китайцы были удивлены тем, насколько широкими возможностями контроля обладает правительство.

Китай использовал новые технологии, дроны, искусственный интеллект, различные системы видеонаблюдения, а также традиционные аналоги контроля - уличные комитеты или профсоюзные ячейки, которые вдруг стали частью механизма контроля над людьми, чтобы измерять температуру у каждого китайца и давать разрешение, может ли он покидать свое жилище и идти в магазин за продуктами. Это экстремальные формы контроля и ограничение свободы передвижения. Но сможет ли это остановить эпидемию, пока неизвестно.

- Как долго еще будет действовать такое серьезное ограничение свободы?

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует такие жесткие меры. Но, конечно, ВОЗ не может критиковать их публично в стране, где больше всего случаев заболевания и где вспыхнула эпидемия такого масштаба.

Но что произойдет, если карантин будет снят, а начнется вторая волна эпидемии? Тогда будет понятно, что правительство не может месяцами держать людей в карантине и тормозить экономику. Об этом заявил и сам Си Цзиньпин. Должен быть найдет баланс. С одной стороны, речь идет о контроле над распространением эпидемии, а с другой - об экономической конъюнктуре.

Но как создать такой баланс, никто точно не знает. Кроме того, если сравнивать ситуацию в данный момент, то в разных городах и провинциях царит хаос в вопросах координации. Существуют различные более или менее строгие предписания для предприятий (например, работать сотрудникам дома), школ и университетов. Я не знаю, как правительство хочет, с одной стороны, сохранить карантин, а с другой - шаг за шагом снова запустить предприятия.

- Несмотря на принимаемые властями меры, контроль над распространением информации был частично утерян. После смерти заразившегося коронавирусом врача, который еще в декабре предупреждал об опасности и был наказан за "распространение слухов", в социальных сетях началась бурная дискуссия. Что изменила смерть врача в массовом сознании?

- После того как стало известно о смерти врача Ли Вэньляна, я всю ночь не мог спать, потому что в моем аккаунте на WeChat и Weibo заметил, какой резонанс эта новость вызвала в китайских социальных сетях. Я не могу вспомнить ни одного подобного примера в последние годы. Первой причиной такой реакции в соцсетях было то, что Ли - простой врач, не политическая фигура, не известный ученый или гражданский активист.

Он был обычным человеком, который делал свою работу и критиковал не имеющие смысла и - как потом выяснилось - опасные меры, принимаемые местными властями. Позже он публично критиковал и ограничения при распространении информации. А трагический факт, что он умер, заразившись вирусом, о котором сам предупреждал в конце декабря, тогда еще не зная, о чем именно идет речь, вызвал у миллионов китайцев реакцию протеста.

Культ личности Си Цзиньпина многим напоминает о временах Мао

Конечно, далеко не все напрямую выступили против правительства. Существуют самые разные формы выражения критики, недовольства, разочарования. Но после смерти врача было очень много публичных призывов к снятию ограничений свободы выражения мнений. Люди, активно участвующие в публичной жизни, например профессора, подписали открытое письмо. У цензоров и пропагандистов не было возможности определять нарратив в общественной дискуссии.

Однако цензорам медленно, но все же удалось вернуть контроль над ситуацией. С одной стороны, многие критические посты и статьи просто были удалены из интернета, с другой - началась информационная кампания государственных СМИ, которые рассказывают, как иностранные правительства хвалят китайское руководство за принятые в борьбе с коронавирусом меры.

- Можно ли сказать, что, допустив на короткое время критику в свой адрес, правительство попыталось сделать так, чтобы население выпустило пар?

- Да, это вполне можно представить. Но, я думаю, что этот эмоциональный всплеск был настолько неожиданным, что власти Китая больше не могли принять тактическое решение ослабить давление. Такая бурная реакция потрясла китайское руководство.

- Недостаточно эффективный антикризисный менеджмент навредил авторитету Си Цзиньпина? Или, как это часто бывает, только функционеры нижнего звена оказались во всем виноваты?

- Конечно, это навредило имиджу Си Цзиньпина. В этом нет никаких сомнений. Это следует из множественных сообщений и обмена мнениями. Трюк центрального руководства, который направлен на то, чтобы переложить ответственность на других, дескать, мы хорошо делаем свою работу, но виноваты чиновники на местах, на локальном уровне существует коррупция и т.д. - на этот раз не работает.

Конечно, эти попытки будут повторяться, и сейчас полетят головы тех, кого сочтут виновными. Но, я думаю, что многим китайцам ясно, что эпидемия коронавируса - это проблема всей системы, и проблема, которая связана со стилем нынешнего правления. Можно предположить, что эта ситуация приведет к падению доверия к Си Цзиньпину.

- Ожидаете ли вы после такого политического землетрясения реформу власти или большую свободу выражения мнений?

- Это невозможно, хотя такие вещи и трудно предсказать. Есть различные варианты: если кризис будет относительно быстро преодолен, то ситуация особо не изменится. Другой вариант, что это вызовет недовольство внутри элит, среди которых Си Цзиньпин нажил себе врагов, проводя антикоррупционную кампанию, тормозя реформы экономики, а также своим культом личности напоминая о временах Мао.

Для этих сил внутри Коммунистической партии может появиться шанс. Но это не значит, что Си Цзиньпина кто-то сменит на посту главы государства. Это будет означать, что соотношение сил между разными фракциями внутри партии может измениться. Если так произойдет, то можно ожидать некоторых изменений, касающихся проведения реформ или роли идеологии, особенно культа личности Си Цзиньпина. Но ожидать либерализации или демократизации не стоит.

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