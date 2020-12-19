 Коронавирус: страны Европы прекращают сообщение с Великобританией | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.12.2020

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Коронавирус

Коронавирус: страны Европы прекращают сообщение с Великобританией

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 77 млн человек во всем мире, свыше 1,69 млн скончались. Выздоровели более 54 млн пациентов. DW следит за событиями 21 декабря.

Самолет британской авиакомпании British Airways

Самолет британской авиакомпании British Airways

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 77 млн жителей планеты. Свыше 1,69 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 21 декабря (время московское).

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Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, был обнаружен в Италии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает министерство здравоохранения этой страны. Штамм был обнаружен в одном из римских военных госпиталей у пациента, который недавно прибыл из Великобритании.

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С понедельника в Москве бесплатную прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" могут сделать работники СМИ, транспорта и промышленности, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В общей сложности около 1 миллиона москвичей теперь смогут защитить себя от COVID-19 и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал Собянин ранее на своем сайте. C 4 декабря в Москве прививку от коронавируса могли сделать работники сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, с 14 декабря - сотрудники учреждений культуры, торговли и услуг и центров госуслуг.

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Поскольку Франция закрыла свои границы для въезда из Великобритании, британские власти были вынуждены закрыть на выезд порт в Дувре и туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий британские острова с европейским континентом. Последний поезд в Париж выехал из Лондона вечером в воскресенье, сообщила компания Getlink. В Дувре дирекция порта попросила пассажиров не приезжать в порт, а транспортные компании – не доставлять грузы в ближайшие 48 часов, начиная с полуночи. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter.

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Турция с понедельника прекращает авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Данией и ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны.

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Европейские страны с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за распространения там нового, более заразного штамма коронавируса. О соответствующем решении в воскресенье сообщили власти Германии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Латвии.

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Сотни людей в городах Германии в воскресенье приняли участие в акциях протеста против ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в Берлине от 600 до 800 человек вышли на "Марш молчания против дискриминации и за права человека". В Гамбурге около 300 человек участвовали в акции, в Гере – около 170 человек. Все акции прошли мирно.

Хроника пандемии 18 декабря >>>

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  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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