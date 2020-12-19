Коронавирус: страны Европы прекращают сообщение с Великобританией

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 77 млн жителей планеты. Свыше 1,69 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 21 декабря (время московское).
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Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, был обнаружен в Италии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает министерство здравоохранения этой страны. Штамм был обнаружен в одном из римских военных госпиталей у пациента, который недавно прибыл из Великобритании.
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С понедельника в Москве бесплатную прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" могут сделать работники СМИ, транспорта и промышленности, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В общей сложности около 1 миллиона москвичей теперь смогут защитить себя от COVID-19 и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал Собянин ранее на своем сайте. C 4 декабря в Москве прививку от коронавируса могли сделать работники сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, с 14 декабря - сотрудники учреждений культуры, торговли и услуг и центров госуслуг.
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Поскольку Франция закрыла свои границы для въезда из Великобритании, британские власти были вынуждены закрыть на выезд порт в Дувре и туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий британские острова с европейским континентом. Последний поезд в Париж выехал из Лондона вечером в воскресенье, сообщила компания Getlink. В Дувре дирекция порта попросила пассажиров не приезжать в порт, а транспортные компании – не доставлять грузы в ближайшие 48 часов, начиная с полуночи. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter.
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Турция с понедельника прекращает авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Данией и ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны.
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Европейские страны с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за распространения там нового, более заразного штамма коронавируса. О соответствующем решении в воскресенье сообщили власти Германии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Латвии.
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Сотни людей в городах Германии в воскресенье приняли участие в акциях протеста против ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в Берлине от 600 до 800 человек вышли на "Марш молчания против дискриминации и за права человека". В Гамбурге около 300 человек участвовали в акции, в Гере – около 170 человек. Все акции прошли мирно.
Хроника пандемии 18 декабря >>>
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Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
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Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
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Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов