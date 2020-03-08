Коронавирус добрался до Молдавии

Диагноз подтвердился у женщины, вернувшейся из Италии. 14 пассажиров, летевших с ней в самолете из Милана в Кишинев, пока не могут найти. DW - с подробностями.
В Молдавии официально подтвержден первый случай коронавируса. 7 марта пассажирку рейса Милан-Кишинев в тяжелом состоянии отправили в больницу прямо из аэропорта. 136 пассажиров этого рейса и члены экипажа проходят обследование. Власти пытаются разыскать еще 14 пассажиров - они указали неверные данные в эпидемиологических картах. Об этом на брифинге в Кишиневе сообщила 9 марта министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
В Италии поставили другой диагноз
По словам Думбрэвяну, 48-летняя женщина, которая в итальянском Бергамо ухаживала за пожилыми людьми, была госпитализирована по подозрению на коронавирус еще 29 февраля. Пациентке удалось сбежать из больницы и купить авиабилет на самолет до Кишинева. Пассажирка не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам. Прямо из аэропорта ее отправили в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ.
Премьер-министр Ион Кику обвинил женщину в безответственности. "Она поставила под угрозу жизни многих людей", - заявил он. Между тем сын больной женщины отвергает все обвинения. В интервью diez.md он сообщил, что его мать выписали из больницы с диагнозом "острый бронхит", что подтверждает медицинский документ. Но на работу женщину больше не взяли. Поэтому, купив билет на самолет, она двое суток провела в отеле в ожидании рейса.
Как сообщили в пресс-службе минздрава, ведомство намерено прояснить ситуацию.
Пассажиры под карантином
Пассажир, сидевший в самолете по соседству с заболевшей пассажиркой, уже сдал анализы. Признаков инфицирования у него не обнаружено. Всего же на борту авиалайнера компании Wizz Air, совершавшего 7 марта рейс из Милана в Кишинев, было около 200 пассажиров.
14 из них по прибытии оставили неверные данные в эпидемиологических опросниках. В частности, сообщила глава минздрава, они указали неправильные адреса пребывания в Молдавии. По словам Виорики Думбрэвяну, чтобы выяснить местонахождение "потерявшихся" пассажиров, власти обратились к их родственникам. Еще 136 человек, в том числе жители Приднестровья, "находятся под контролем", заявила министр.
По данным Национального агентства общественного здоровья, с 28 февраля по 6 марта было обработано около 7,5 тысяч эпидемиологических опросников. Большинство из них - от граждан, приехавших из Италии. Около двух тысяч человек указали в анкетах ложную информацию. Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Нацагентства Дмитрий Капмарь затруднился с ответом на вопрос, с чем это связано.
На брифинге в Кишиневе 9 марта президент Игорь Додон заявил, что люди, пытающиеся скрыть возможное заражение коронавирусом, либо указывающие в эпидемиологических опросниках неверные данные, будут оштрафованы. Соответствующий законопроект правительство намерено рассмотреть на ближайшем заседании. По графику, оно должно состояться в среду, 11 марта.
По воздуху и по земле
С 10 марта Молдавия не будет пускать в страну иностранных авиапассажиров из регионов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. "В зонах риска мы будем пускать на борт лишь граждан Молдовы. Мы не можем полностью запретить полеты из этих стран. Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии", - заявил 9 марта премьер-министр Ион Кику.
Пока речь идет только о транзите граждан, прибывающих в Кишинев из стран, где отмечены вспышки заболевания. Кроме всего прочего, мера направлена на то, чтобы жители приостановившей авиасообщение с Италией Румынии, возвращающиеся из этой страны, не ездили домой через Молдавию. Иначе "мы станем дополнительной зоной риска", сказал молдавский президент на брифинге в Кишиневе.
По данным минздрава, сейчас в инфекционной больнице Кишинева находятся шесть человек с подозрением на коронавирус. Все они были доставлены сюда из пунктов пограничного контроля при въезде в страну. Состояние же пациентки с подтвержденным диагнозом улучшается, сообщила министр Виорика Думбрэвяну. Ее отключили от аппарата искусственного дыхания и перевели в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги.
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