 Коронавирус в аэрозоле: как уберечься от новой опасности заражения | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Коронавирус в аэрозоле: как уберечься от новой опасности заражения

Более 200 ученых в письме к ВОЗ призвали пересмотреть меры борьбы с SARS-CoV-2. Коронавирус, по их словам, более опасен, чем считалось, и может передаваться через воздух - с дыханием инфицированного.

Мужчина чихает

Ученые выяснили, что коронавирус распространяется не только при кашле и чихании

Нужно ли все еще надевать защитную маску  при походе в магазин? Когда снова нормально заработают бары и рестораны? Когда можно будет спокойно летать самолетами? Эти вопросы волнуют сегодня практически всех, и люди надеются, что в ближайшее время с пандемией будет покончено, а жизнь вернется в привычное русло. Однако, судя по всему, борьбу с коронавирусом еще рано считать выигранной.

Новый способ распространения коронавируса

В начале июля 239 ученых из разных стран мира в открытом письме, опубликованном в научном журнале "Клинические инфекционные заболевания", обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по защите от коронавирусной инфекции.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Они представили доказательства того, что новый вирус передается через воздух не только с кашлем или насморком, как предполагалось ранее, но и с дыханием - так называемым аэрозольным способом.

При дыхании человека и при разговоре в воздух выделяются крошечные аэрозольные капли  диаметром менее пяти микрометров. В отличие от более крупных капель, этот аэрозольный туман может оставаться в воздухе до трех часов. Все это время содержащиеся в нем вирусы остаются заразными, и если зараженный коронавирусом человек находится в закрытом помещении, он может инфицировать других без прямого контакта и за очень короткое время.

ВОЗ пересмотрит свои рекомендации

ВОЗ признала "серьезные свидетельства" о возможности распространении коронавируса аэрозольным путем, заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхов. В ближайшее время организация тщательно проверит все данные и, возможно, пересмотрит рекомендации по борьбе с коронавирусом и внесет коррективы в меры предосторожности, принимаемые в настоящее время.

Толпа у входа в бар в Нью-Йорке

Новые рекомендации ВОЗ по борьбе с коронавирусом могут включать более жесткое социальное дистанцирование

Ученые, обратившиеся к ВОЗ с открытым письмом, считают, что регулярное и эффективное проветривание помещений может снизить риск заражения. Одновременно они предостерегают от большого скопления людей в закрытых пространствах. Речь при этом идет не только о барах или клубах, но и об общественном транспорте, торговых центрах и других зданиях, где собирается много людей.

Особую опасность представляют собой системы внутренней циркуляции воздуха, такие как вентиляционные системы и кондиционеры, говорится в письме. Их необходимо срочно переоборудовать и установить на них мощные вытяжки и антибактериальные фильтры. В первую очередь, это нужно сделать в таких потенциально опасных для распространения вируса местах как учебные заведения, предприятия, больницы и дома престарелых.

Вирус распространялся через системы вентиляции?

На протяжении последних месяцев нередко становилось известно о массовых случаях заражения коронавирусом посетителей баров и ресторанов, а также участников хоровых репетиций. Это подтверждает предположение о том, что SARS-CoV-2 может распространяться в закрытых помещениях аэрозольным путем, полагает главный врач отделения инфекционных болезней и тропической медицины мюнхенской больницы "Швабинг" Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

Цех мясокомбината с подвешенными вверх тушами свиней

Коронавирус на немецких мясокомбинатах мог распространиться через системы вентиляции

Вендтнера не было в числе подписавших письмо к ВОЗ, но он разделяет убежденность его авторов в том, что необходимо в ближайшее временя переоборудовать системы вентиляции. Вполне возможно, что и массовые вспышки заражений коронавирусом на мясокомбинатах произошли из-за того, что в закрытом помещении происходила многократная циркуляция нефильтрованного охлаждающего воздуха, допускает немецкий врач. Он уверен, что ВОЗ срочно должна пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Путей заражения SARS-CoV-2 больше двух

Доктор Изабелла Экерле, профессор кафедры инфекционных болезней в университете Женевы, также согласна с тем, что в методы борьбы с коронавирусом необходимо срочно внести коррективы. В начале эпидемии опасность заражения через поверхности была "несколько завышена", говорит Экерле.

В то же время возможность передачи вируса по воздуху в закрытом помещении, напротив, была недооценена. Именно поэтому, добавляет Экерле, и было столько случаев заражений после того, как люди участвовали в репетициях хора, посещали семейные торжества, ходили в фитнес-центры на тренировки.

"Я думаю, что существующего на сегодняшний день строгого разграничения между аэрозольным и воздушно-капельным путем передачи инфекции недостаточно, чтобы охватить все возможные сценарии заражения", - указывает Экерле. Коронавирус SARS-CoV-2, по ее словам, не относится к классическим аэрозольным патогенам, таким как корь или ветряная оспа, поэтому пути его распространения наверняка не ограничиваются только двумя способами.

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская



Смотреть видео 26:21

Побег с немецкого мясокомбината. Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone  

Врачи в Германии и по всему миру борются с коронавирусом на пределе возможностей  

Также по теме

USA | Coronavirus | Kansas | Mann mit Mundnasenschutzmaske

Хроника пандемии: в США - почти 65 тысяч новых инфицированных 09.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек, свыше 550 тысяч скончались. Выздоровели более 6,9 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 9 июля.

Russland Moskau Coronavirus Lockerungen

Хроника пандемии: в России более 700 тысяч случаев заражения коронавирусом 08.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились почти 12 млн человек, свыше 550 тысяч скончались. Выздоровели более 6,9 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 8 июля.

Brasilien Brasilia | Coronavirus | Präsident Jair Bolsonaro

Хроника пандемии: президент Бразилии заразился коронавирусом 07.07.2020

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,7 млн жителей планеты. DW следит за событиями вторника, 7 июля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится  

В чем в Европарламенте обвиняют Лукашенко и кто за него вступился  

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно