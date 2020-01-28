Коронавирус более опасен для экономики Германии, чем для ее жителей

Первые четыре жителя Германии, заразившиеся новым китайским коронавирусом, работают в одной и той же фирме, а именно - в штаб-квартире компании Webasto в Штокдорфе, районе города Гаутинга близ Мюнхена. Их инфицировала коллега из Китая, приехавшая на стажировку. Всех четверых оперативно поместили в изолятор в баварской столице, медики уверены, что скоро восстановят их здоровье.

Штаб-квартира Webasto опустела, завод в Ухане остановился

В таком случае вполне этично задаться вопросом: а что будет со "здоровьем" самой компании Webasto? Какие "осложнения" могут грозить фирме, если ее штаб-квартира из-за срочно объявленного карантина отправила весь персонал по домам и не сможет полноценно работать как минимум неделю? А ведь у этого крупного производителя автокомпонентов около 13,5 тыс сотрудников и 50 предприятий по всему миру.

В штаб-квартире компании Webasto в Штокдорфе (город Гаутинг) объявлен карантин

12 из них находятся в Китае, причем одно - как раз в городе Ухане. Он стал эпицентром эпидемии и теперь из-за принятых властями КНР карантинных мер полностью отрезан от внешнего мира, так что там замерли и повседневная жизнь, и производство. Глава Webasto Хольгер Энгельман (Holger Engelmann) подтвердил 29 января: не работает ни сам завод, ни его предприятия-заказчики.

"Заразит ли коронавирус немецкую экономику?" - гласит заголовок информационного сообщения на стартовой странице сайта Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В нем отмечается, что вызванные новой эпидемией "широкомасштабные ограничения на поездки, временное закрытие представительств компаний, сокращение деловой активности" в Китае все ощутимее сказываются на работающих в этой стране немецких предприятиях.

DIHK опасается замедления экономического роста в Китае

Так, в том же Ухане находится крупнейший из трех китайских заводов компании Hoppecke, выпускающий свинцово-кислотные аккумуляторы для автопрома. По случаю китайского Нового года завод отправил практически всех 500 своих работников в отпуск, пока простой запланированный, но из-за эпидемии и карантина теперь никто не знает, когда предприятие сможет возобновить производство. И когда клиентам понадобится его продукция.

Другой пример из того же Уханя: там действуют четыре гипермаркета немецкого торгового концерна Metro, и перспективы их бесперебойной работы тоже не понятны. Возможно, придется последовать примеру шведской компании IKEA, которая в среду закрыла половину из 30 своих мебельных магазинов в КНР.

Улицы многомиллионного города Ухань из-за вируса опустели, жизнь и производство остановились

В DIHK опасаются, что эпидемия может вызвать значительное замедление экономического роста во всем Китае, а там работают около 5200 компаний из Германии, у них примерно 1,1 миллиона работников. К тому же огромное число немецких предприятий экспортирует на китайский рынок свою продукцию. КНР с 2016 года является важнейшим внешнеторговым партнером ФРГ, товарооборот между ними составляет порядка 200 миллиардов евро в год (это, для сравнения, примерно в два раза больше, чем между Россией и Китаем).

"Коронавирус может нанести удар не только по двусторонней торговле между Китаем и Германией, но также оказать серьезное влияние в целом на мировую торговлю", - предупредил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен (Martin Wansleben). Делать более конкретные прогнозы пока рано, но есть опыт атипичной пневмонии 2002-2003 годов (SARS), которая замедлила рост не только китайской, но и всей мировой экономики. Это, в свою очередь, ведет обычно к падению цен на нефть и вообще на сырье, а это, правда, Германии (в отличие от России) выгодно.

Из-за эпидемии в КНР авиакомпании прекращают полеты в Китай

Что уже сейчас можно с уверенностью сказать: в числе наиболее пострадавших отраслей окажутся воздушный транспорт и туризм, причем во многих странах, в том числе в России. Так, 29 января немецкой авиакомпании Lufthansa и ее дочкам Swiss и Austrian Airlines пришлось отменить все регулярные рейсы в Китай, как это за несколько часов до того сделал и британский воздушный перевозчик British Airways.

Такое решение продиктовано, прежде всего, санитарно-профилактическими соображениями, однако наверняка сказались и экономические расчеты: стремительно сокращается число пассажиров. Ведь, с одной стороны, власти КНР в рамках борьбы с эпидемией запретили с 27 января продавать китайским туристам туры за рубеж. С другой стороны, от полетов в массовом порядке отказываются бизнесмены.

Так, автостроитель Daimler и один из крупнейших немецких поставщиков автокомпонентов Schaeffler как минимум до середины февраля отменили командировки своих сотрудников в Китай. Точно так же поступил и производитель вентиляторов и кондиционеров Ziehl-Abegg. "Здоровье наших сотрудников важнее экономических соображений", - заявил глава компании Петер Фенкл (Peter Fenkl).

Что же касается туризма, то в 2018 году гости с китайскими паспортами примерно 3 миллиона раз ночевали в немецких гостиницах, сообщает Национальный комитет Германии по туризму (DZT). Это не так уж много: в списке важнейших стран для немецкого въездного туризма Китай занимает лишь 12 место.

Туриндустрия лишается китайских клиентов

Однако в Германию едут в основном довольно состоятельные китайцы, поэтому по суммарным расходам на поездку и пребывание в ФРГ гости из КНР занимают второе место среди иностранных посетителей страны. В 2018 году они потратили, по оценкам DZT, на транспортные и гостиничные услуги, на питание и шопинг в общей сложности примерно 6 миллиардов евро.

Многие немецкие достопримечательности недосчитаются в ближайшее время туристов из Китая

Указав на большое значение китайских туристов для "розничной торговли и индустрии туризма и развлечений в Германии", глава DZT Петра Хедорфер (Petra Hedorfer) в специальном заявлении для прессы выразила надежду, что "ситуация вскоре нормализуется", и напомнила, что основной сезон для посещения ФРГ китайскими туристами - это лето. Так что у отрасли есть надежда еще отыграть те потери, которые в ближайшие дни начнут быстро нарастать.

Вот и получается, что коронавирус 2019-nCoV представляет для жителей Германии (по меньшей мере на данный момент) скорее экономическую, чем медицинскую угрозу. Ведь пока, напомним, при населении в 83 миллиона инфицировались всего четыре человека, а все они имели прямой контакт с носителем вируса из Китая.

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