 Коронавирус более опасен для экономики Германии, чем для ее жителей | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 29.01.2020

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Экономика

Коронавирус более опасен для экономики Германии, чем для ее жителей

Lufthansa отменяет все полеты в Китай, немецкие туриндустрия теряет китайских клиентов, фирмы из ФРГ останавливают производство в КНР. Из-за эпидемии бизнес начинает нести потери.

Молодые китайские туристы в масках в аэропорту перед надписью Не входить

Первые четыре жителя Германии, заразившиеся новым китайским коронавирусом, работают в одной и той же фирме, а именно - в штаб-квартире компании Webasto в Штокдорфе, районе города Гаутинга близ Мюнхена. Их инфицировала коллега из Китая, приехавшая на стажировку. Всех четверых оперативно поместили в изолятор в баварской столице, медики уверены, что скоро восстановят их здоровье.

Штаб-квартира Webasto опустела, завод в Ухане остановился

В таком случае вполне этично задаться вопросом: а что будет со "здоровьем" самой компании Webasto? Какие "осложнения" могут грозить фирме, если ее штаб-квартира из-за срочно объявленного карантина отправила весь персонал по домам и не сможет полноценно работать как минимум неделю? А ведь у этого крупного производителя автокомпонентов около 13,5 тыс сотрудников и 50 предприятий по всему миру.

Штаб-квартира компании Webasto в Штокдорфе, районе города Гаутинга

В штаб-квартире компании Webasto в Штокдорфе (город Гаутинг) объявлен карантин

12 из них находятся в Китае, причем одно - как раз в городе Ухане. Он стал эпицентром эпидемии и теперь из-за принятых властями КНР карантинных мер полностью отрезан от внешнего мира, так что там замерли и повседневная жизнь, и производство. Глава Webasto Хольгер Энгельман (Holger Engelmann) подтвердил 29 января: не работает ни сам завод, ни его предприятия-заказчики.

"Заразит ли коронавирус немецкую экономику?" - гласит заголовок информационного сообщения на стартовой странице сайта Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В нем отмечается, что вызванные новой эпидемией "широкомасштабные ограничения на поездки, временное закрытие представительств компаний, сокращение деловой активности" в Китае все ощутимее сказываются на работающих в этой стране немецких предприятиях.     

DIHK опасается замедления экономического роста в Китае

Так, в том же Ухане находится крупнейший из трех китайских заводов компании Hoppecke, выпускающий свинцово-кислотные аккумуляторы для автопрома. По случаю китайского Нового года завод отправил практически всех 500 своих работников в отпуск, пока простой запланированный, но из-за эпидемии и карантина теперь никто не знает, когда предприятие сможет возобновить производство. И когда клиентам понадобится его продукция. 

Другой пример из того же Уханя: там действуют четыре гипермаркета немецкого торгового концерна Metro, и перспективы их бесперебойной работы тоже не понятны. Возможно, придется последовать примеру шведской компании IKEA, которая в среду закрыла половину из 30 своих мебельных магазинов в КНР. 

Улицы многомиллионного города Ухань из-за вируса опустели

Улицы многомиллионного города Ухань из-за вируса опустели, жизнь и производство остановились

В DIHK опасаются, что эпидемия может вызвать значительное замедление экономического роста во всем Китае, а там работают около 5200 компаний из Германии, у них примерно 1,1 миллиона работников. К тому же огромное число немецких предприятий экспортирует на китайский рынок свою продукцию. КНР с 2016 года является важнейшим внешнеторговым партнером ФРГ, товарооборот между ними составляет порядка 200 миллиардов евро в год (это, для сравнения, примерно в два раза больше, чем между Россией и Китаем).

"Коронавирус может нанести удар не только по двусторонней торговле между Китаем и Германией, но также оказать серьезное влияние в целом на мировую торговлю", - предупредил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен (Martin Wansleben). Делать более конкретные прогнозы пока рано, но есть опыт атипичной пневмонии 2002-2003 годов (SARS), которая замедлила рост не только китайской, но и всей мировой экономики. Это, в свою очередь, ведет обычно к падению цен на нефть и вообще на сырье, а это, правда, Германии (в отличие от России) выгодно.  

Из-за эпидемии в КНР авиакомпании прекращают полеты в Китай

Что уже сейчас можно с уверенностью сказать: в числе наиболее пострадавших отраслей окажутся воздушный транспорт и туризм, причем во многих странах, в том числе в России. Так, 29 января немецкой авиакомпании Lufthansa и ее дочкам Swiss и Austrian Airlines пришлось отменить все регулярные рейсы в Китай, как это за несколько часов до того сделал и британский воздушный перевозчик British Airways.

Контекст

Опасения из-за коронавируса распространяются быстрее его самого. Хотя вирус не так опасен, как можно предположить, и меры по борьбе с ним, принимаемые КНР, очень эффективны, уверен Фабиан Шмидт. (29.01.2020)

Преподаватель университета в китайском Ухане рассказал DW о том, как и когда жители узнали о появлении вируса, какой была их реакция и что происходило в городе в последние дни. (23.01.2020)

Впервые в истории под карантином город с населением в 11 млн человек. Жители Уханя обеспокоены возможной нехваткой продуктов и мест в клиниках в связи с распространением нового коронавируса. (23.01.2020)

Такое решение продиктовано, прежде всего, санитарно-профилактическими соображениями, однако наверняка сказались и экономические расчеты: стремительно сокращается число пассажиров. Ведь, с одной стороны, власти КНР в рамках борьбы с эпидемией запретили с 27 января продавать китайским туристам туры за рубеж. С другой стороны, от полетов в массовом порядке отказываются бизнесмены.

Так, автостроитель Daimler и один из крупнейших немецких поставщиков автокомпонентов Schaeffler как минимум до середины февраля отменили командировки своих сотрудников в Китай. Точно так же поступил и производитель вентиляторов и кондиционеров Ziehl-Abegg. "Здоровье наших сотрудников важнее экономических соображений", - заявил глава компании Петер Фенкл (Peter Fenkl).

Что же касается туризма, то в 2018 году гости с китайскими паспортами примерно 3 миллиона раз ночевали в немецких гостиницах, сообщает Национальный комитет Германии по туризму (DZT). Это не так уж много: в списке важнейших стран для немецкого въездного туризма Китай занимает лишь 12 место.

Туриндустрия лишается китайских клиентов

Однако в Германию едут в основном довольно состоятельные китайцы, поэтому по суммарным расходам на поездку и пребывание в ФРГ гости из КНР занимают второе место среди иностранных посетителей страны. В 2018 году они потратили, по оценкам DZT, на транспортные и гостиничные услуги, на питание и шопинг в общей сложности примерно 6 миллиардов евро.

Туристы из Китая перед замком Нойшванштайн

Многие немецкие достопримечательности недосчитаются в ближайшее время туристов из Китая

Указав на большое значение китайских туристов для "розничной торговли и индустрии туризма и развлечений в Германии", глава DZT Петра Хедорфер (Petra Hedorfer) в специальном заявлении для прессы выразила надежду, что "ситуация вскоре нормализуется", и напомнила, что основной сезон для посещения ФРГ китайскими туристами - это лето. Так что у отрасли есть надежда еще отыграть те потери, которые в ближайшие дни начнут быстро нарастать. 

Вот и получается, что коронавирус 2019-nCoV представляет для жителей Германии (по меньшей мере на данный момент) скорее экономическую, чем медицинскую угрозу. Ведь пока, напомним, при населении в 83 миллиона инфицировались всего четыре человека, а все они имели прямой контакт с носителем вируса из Китая.  

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:14

Вспышка коронавируса в Китае не ослабевает

 

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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Вспышка коронавируса в Китае не ослабевает  

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