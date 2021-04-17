Конгресс США призвал к новым выборам в Беларуси

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку народа Беларуси, в которой назвала режим Лукашенко нелегитимным, а Координационный совет - легитимным институтом для диалога о передаче власти.
Палата представителей Конгресса США на своем заседании во вторник, 20 апреля, приняла резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и против фальсификаций на выборах и последующих жестоких репрессий против мирных протестующих со стороны нелегитимного режима Лукашенко". Резолюция была внесена для рассмотрения 15 февраля конгрессменом-демократом Биллом Китингом.
В резолюции зафиксирована оценка Конгрессом текущей ситуации в Беларуси: выборы 9 августа 2020 года признаются несвободными и несправедливыми, последовавшие за выборами протесты продемонстрировали стремление белорусов к демократическому обществу, в то время как белорусские власти произвольно задерживали и жестоко избивали демонстрантов, преследовали лидеров оппозиции и гражданских активистов. Конгрессмены отмечают, что задокументированы сотни сообщений о пытках, сексуальном насилии и жестоком обращении с задержанными, арестованными за мирные протесты, а "тысячи белорусов бежали в соседние страны в поисках политического убежища".
Отдельно в резолюции обращено внимание на преследование независимых журналистов: аресты, запугивание, лишение аккредитации представителей иностранных СМИ. Упомянуты в тексте резолюции Игорь Лосик, Катерина Барысевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, которые были осуждены в Беларуси к длительному заключению. При этом конгрессмены отметили участие белорусских государственных телеканалов "в поощрении насилия против мирных демонстрантов".
Говорится также о роли IT-индустрии - она "сыграла заметную роль в демократическом движении, требуя прекращения насилия, а также создавая безопасные платформы для общения демонстрантов и отслеживания людей, которые были задержаны или пропали без вести во время массовых задержаний", в то время как "белорусские власти постоянно блокировали интернет-каналы в попытке ограничить общение между демонстрантами и преследовали ведущие технологические компании и их сотрудников, выступающих за демократию". Резолюция ссылается на опрос IT-специалистов Беларуси, который показал, что 15 процентов уже переехали в соседние страны, а более 40 процентов готовятся к переезду, "что, возможно, приведет к разрушительной потере талантов для Беларуси".
Конгресс призывает к новым выборам
Члены палаты представителей призывают Лукашенко и белорусские власти к диалогу с оппозицией. При этом они называют Координационный совет, созданный Светланой Тихановской, легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти. Новые выборы, указано в резолюции, должны пройти под наблюдением ОБСЕ.
Конгресс осуждает нарушения прав человека в отношении мирных демонстрантов, требует прекратить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных в связи с протестами и призывает к международному расследованию нарушений прав человека в Беларуси. Кроме того, рекомендуется расширить увеличение поддержки белорусскому гражданскому обществу, юридической помощи для журналистов и активистов.
В резолюции содержится призыв к координации с ЕС, Канадой и Великобританией дальнейших адресных санкций в отношении белорусских властей, совершивших нарушения прав человека, представителей избирательной комиссии, которые участвовали в фальсификациях, и белорусских госкомпаний, которые нарушили права своих работников на протест. Конгресс призывает партнеров США по трансатлантическому сообществу "пересмотреть финансовую помощь, которая поддерживает режим Лукашенко, включая участие в выпусках государственных долговых обязательств или контрактах на закупки".
19 апреля США возобновили санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий, приостановленные в 2015 году. В списке оказались "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно". Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено через 45 дней, к 3 июня 2021 года. Запрещены любые операции с ними, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50 процентов и более.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Автор: Янина Мороз
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