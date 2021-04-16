 Как Польша привлекает белорусских айтишников | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 17.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Как Польша привлекает белорусских айтишников

В рамках программы властей Польши по привлечению белорусских IT-специалистов 790 граждан РБ уже получили польские визы. Чем их заинтересовала именно Польша как новое место жительства и работы?

Люди с чемоданами стоят в аэропорту и смотрят на табло с информацией о рейсах

Специалисты IT-сектора, которыми заслуженно гордилась Беларусь в последние годы, продолжают покидать страну. Такой вывод следует из данных анкетирования, проведенного dev.by и обнародованного в середине апреля на этом же ресурсе. 14,8% из опрошенных в ходе исследования 1778 айтишников сообщили, что они уже не в Беларуси. Треть из уехавших не собираются возвращаться домой независимо от дальнейшего развития событий там. При этом основной отток кадров из сферы высоких технологий произошел после осени 2020 года.

В целом же, согласно исследованию, почти 40% белорусских IT-специалистов планируют покинуть страну - на время или на ПМЖ. Еще в сентябре 2020 года этот показатель не превышал 34%. По данным опроса, большинство уехавших за рубеж решились на это после событий августа 2020 года. Пока что самым популярным направлением среди белорусских айтишников остается Польша, с большим отрывом опережая Украину, Литву и Германию. Почему это так - у DW.

В Варшаве позаботились заранее

Варшава в сентябре 2020 года запустила программу помощи белорусам из IT-сектора, желающим переехать в Польшу. И программа Poland.Business Harbour уже принесла свои результаты: 790 белорусских айтишников получили польские визы, сообщала еще в ноябре 2020 года Моника Гжеляк, представитель Польского агентства по инвестициям и торговле (PAiH).

Акция протеста в защиту подвергшихся преследованиям белорусских айтишников, сентябрь 2020 года

Акция протеста в Минске в защиту подвергшихся преследованиям айтишников, сентябрь 2020 года

"Мы предоставляем IT-специалистам и их семьям, а также владельцам и сотрудникам компаний специальный ускоренный иммиграционный режим", - отметил представитель PAiH в интервью DW. "Стартапы из Беларуси получают специальное финансирование, а IT-компаниям, независимо от размера, предоставляется пакет услуг, необходимых для обеспечения плавного перехода к польской бизнес-экосистеме", - подчеркивалось в сообщении PAiH.

Белорусский венчурный инвестор Николай Орешкин называет массовую эмиграцию специалистов отрасли парадоксом. "Умные люди в сфере IT с хорошим доходом получаемым из-за границы и пополняющим белорусский бюджет, были вынуждены уехать из страны. Самые успешные люди оказались самыми активными и защищающими права угнетенных. За это их бьют дубинками по голове и заставляют жить в страхе или покидать Беларусь", - пояснил Орешкин в беседе с DW.

Упущенная возможность для Беларуси

В декабре 2017 года Александр Лукашенко подписал названный многими специалистами новаторским указ о стартапах, пообещав различные льготы и преференции IT-компаниям, которые будут открыты в Беларуси. Лукашенко также издал документ, который сами айтишники прозвали "Декрет о ПВТ 2.0". Он был призван упростить ведение бизнеса для высокотехнологичных компаний, а также привлечь кадры из-за рубежа путем смягчения правил, регулирующих выдачу иностранцам разрешений на работу.

Здание ПВТ в Минске

ПВТ в Минске успел стать одним из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе

Парк высоких технологий (ПВТ), который был основан в Минске еще в 2006 году, успел стать одним из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. В ПВТ действует специальный налоговый режим для зарегистрированных там компаний.

Согласно недавнему отчету лондонского аналитического центра Emerging Europe, "в IT-секторе Беларуси занято  почти вдвое больше людей, чем в среднем в Восточной Европе. Заработная плата в этой отрасли на 191% выше средней по стране. Хотя Индия является, бесспорно, самым крупным игроком сектора в мировом масштабе, Emerging Europe подсчитал, что количество IT-сотрудников на 100 000 жителей населения в Беларуси "в четыре раза выше", чем в Индии.

Возможности для Польши

"На протяжении многих лет Беларусь показывает очень хорошие результаты во всех мировых рейтингах в том, что касается IT-компетенций, и, несомненно, в некотором смысле она может быть примером того, как готовить IT-специалистов", - заявила на онлайн-конференции секретарь польского отраслевого совета по компетенциям IT Анна Князь. "Эта небольшая страна с населением менее 10 миллионов человек выпускает в четыре раза больше IT-специалистов, чем Польша", - добавила она.

Центр Варшавы ночью

В Варшаве рады белорусским айтишникам

По данным международной консалтинговой фирмы CBRE, сейчас уже существуют около 2600 польских компаний, в которых одним из акционеров является белорусская компания или лицо с белорусским гражданством. "На польском IT-рынке нам не хватает самых разных навыков программирования - на основе скриптовых языков, Java environment или технологий Microsoft.CSharp. В целом Польша готова принять очень много программистов", - заверил на онлайн-конференции Пшемыслав Микус, вице-президент Software Development Association Poland.

С точки зрения польского бизнеса, Беларусь намного ближе, чем, например, Индия, поэтому местные компании более благосклонно относятся к приему на работу сотрудников из Беларуси. "Наш регион - я имею в виду Польшу, Украину и Беларусь - действительно лучший в мировых рейтингах с точки зрения качества программирования", - добавил Микус.

Poland.Business Harbor - история успеха?

С 1 декабря 2020 года белорусы, приезжающие в Польшу по гуманитарным визам, а также врачи, медсестры и IT-специалисты, въезжающие в страну по программе Poland.Business Harbour, не должны получать разрешение на работу. Процедура получения виз также ускорена. Специально для белорусских предпринимателей PAiН создал команду экспертов, помогающую эффективно переносить бизнес в Польшу. Также 24 часа в сутки работает телефонная линия, открытая для информационной поддержки для белорусских предпринимателей и их семей.

Несмотря на всю помощь со стороны Варшавы, Андрей Авсиевич, соучредитель белорусского стартапа Bulba Ventures, не считает, что Польша - это главная цель белорусов, стремящихся покинуть свою страну. "Основной поток идет в Украину, - рассказал он DW. - Отсутствие виз и низкие налоги имеют большое значение. Если бы Польша отказалась от виз и предоставила налоговые льготы IT-специалистам, поток был бы гораздо более заметным".

Авсиевич также напомнил, что последнее десятилетие Беларусь сталкивалась с проблемой "утечки мозгов": "Но до 2020 года IT-специалисты и предприниматели возвращались домой, чтобы реинвестировать свои доходы и знания, и это способствовало росту экосистемы. Я считаю, что сейчас это будет приостановлено. Посмотрим, на какой срок".

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 17:34

В заложниках у режима Лукашенко: интервью с женой задержанного менеджера PandaDoc Виктора Кувшинова

Аудио- и видеофайлы по теме

Протестная весна в Беларуси: чего боится Лукашенко на самом деле?  

Активистка из Беларуси – о протестах, репрессиях, солидарности и эмиграции  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Скандал в Германии: бундесверовцы придумали, что делать с тампонами  

Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о принятии Украины в ЕС  

Под радужным флагом против Лукашенко: ЛГБТ-сообщество и протесты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи