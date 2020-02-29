Комментарий: ФРС начала спасать экономику от коронавируса

Внезапное снижение базовой ставки в США - мощный и тревожный сигнал. Теперь Центробанки и правительства разных стран мира будут переходить в антикризисный режим, считает Андрей Гурков.
Если у кого-то еще оставались сомнения, что эпидемия коронавируса представляет серьезнейшую опасность для мировой экономики, то самое позднее вечером 3 марта следовало бы с ними окончательно расстаться. Впрочем, в Америке было еще утро, когда Федеральная резервная система США неожиданно снизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта.
Экстренное заседание как во время финансового кризиса 2008 года
Тем самым ФРС, американский аналог Центрального банка, совершила очень необычный шаг. Во-первых, потому что снизила ставку внезапно. Рынки, как правило, к изменениям денежно-кредитной политики заблаговременно готовят прозрачными намеками.
Во-вторых, потому что приняла решение на экстренном, а не на очередном, заранее запланированном заседании своего руководства. Такое в последний раз случилось 12 лет назад, в момент нарастания финансового кризиса 2008 года. В-третьих, потому что ФРС пошла на изменение ставки не на стандартные 0,25 процентных пункта, а сразу же предпочла "двойную дозу".
Все это превращает принятое решение в мощный, но одновременно и тревожный сигнал. Мощный, поскольку регулятор крупнейшей экономики планеты показал: он внимательно отслеживает ситуацию в США и на глобальном рынке и готов без промедления действовать. Тревожный, поскольку экстренное и нестандартное снижение ставки свидетельствуют о глубокой озабоченности ФРС экономическими последствиями эпидемии COVID-19.
Не случайно ведущие американские биржевые индексы пошли 3 марта не вверх, что было бы хрестоматийной реакцией на существенное смягчение кредитной политики, а вниз. Радость от того, что в рынок закачивают дешевые доллары, омрачило осознание, что угроза для американской экономики, оказывается, весьма серьезная.
Политика дешевых денег - испытанный, но не бесспорный инструмент
Иначе руководители ФРС в Вашингтоне не стали бы столь энергично реагировать на эпидемию, начавшуюся в далеком китайском городе Ухане. Ведь ею охвачен Китай, некоторые другие азиатские страны, она перекинулась в Европу, но до США, по сути дела, только-только дошла в виде отдельных случаев. И тем не менее ставку снизили, не дожидаясь даже очередного заседания 17-18 марта.
С точки зрения Евросоюза сигнал тревожен еще и тем, что у Европейского центрального банка, в отличие от ФРС, гораздо меньше возможностей для стимулирования рынков: если в США базовая ставка перед снижением находилась в коридоре 1,50-1,75%, то в еврозоне она и так уже 0,0%. На заседании ЕЦБ 12 марта можно будет, конечно, расширить применение отрицательной процентной ставки, но такая мера представляется не очень эффективной.
Другой вопрос - окажется ли эффективной американская политика дешевых денег, ведь она имеет целый ряд отрицательных побочных эффектов. Но в данный момент это скорее академический вопрос. Ситуация потребовала незамедлительных действий, и ФРС прибегла к привычному и испытанному инструменту.
Совершенно очевидно, что в ближайшие дни сообщения о разнообразных мерах по стимулированию экономики начнут поступать из столиц самых разных государств, прежде всего - европейских, тем более что соответствующие анонсы уже прозвучали. Помогать бизнесу придется и России, ведь коронавирус подкосил ту страну, с которой у нее самый большой торговый оборот - Китай, и потянул вниз важнейший рынок сбыта для российских энергоносителей - Евросоюз.
Так что период наблюдения за ситуацией и выжидания закончился. С 3 марта Центробанки и правительства разных стран мира вслед за ФРС будут переходить в антикризисный режим.
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle
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