 Комментарий: Ленин тоже пострадал от коронавируса | Германия | DW | 22.04.2020

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Германия

Комментарий: Ленин тоже пострадал от коронавируса

Не подумайте о нас плохо. Это не кликбейт. Ильич действительно пострадал от пандемии. Из-за карантина открытие нового памятника Ленину в Германии перенесено на неопределенный срок.

Ленин в защитной маске

В это практически невозможно поверить, но Марксистско-ленинская партия Германии (а такая, если кто не знает, здесь есть) добилась того, что сложно себе представить даже в России - правопреемнице всего советского: в городе Гельзенкирхен, что на самом западе Германии, появится новый памятник Ленину. Понятное дело, что в ГДР в свое время больших и маленьких вождей из любых доступных материалов можно было хоть сочком ловить, но на Западе Ильич в бронзе или мраморе до сих пор замечен не был.

Кристиан Триппе - руководитель отдела Восточная Европа DW

Кристиан Триппе

Невероятное должно было произойти уже в марте этого года - в год 150-летия главного большевика всех времен, за месяц до юбилея, который, кстати, отмечается сегодня, 22 апреля. Предполагалось, видимо, что по случаю торжеств на запад Германии потянется вереница исполнителей заветов Ильича -  с красными флагами и транспарантами. Призрак коммунизма, основательно погуляв по миру, должен был символически вернуться на свою историческую родину - в Западную Европу.

И тут, не поверите, с родины маоизма в Европу прибыл нежданный гость совсем иного рода. Не из бронзы или мрамора, а совсем маленький и даже глазу невидимый: коронавирус. И как раз в тот самый момент, когда немецкие ленинцы уже готовы были показать миру свой бронзовый шедевр, в Германии объявили всеобщий карантин и запрет на проведение массовых сборищ. А сборище, видимо, планировалось нехилое. Двухметровый Ильич должен был стать событием вселенского уровня - в масштабах одной отдельно взятой идеологии, разумеется. 

Дарья Брянцева - руководитель отдела культуры русской редакции DW

Дарья Брянцева

Памятник Марксу на западе уже есть

Ну, ведь установили же в Трире, что тоже на западе Германии, два года назад бронзового Карла Маркса, подаренного Китайской Народной Республикой к 200-летию автора "Манифеста коммунистической партии". Уж очень неудобно, видимо, было отказываться от столь щедрого приношения. С другой стороны Маркс все-таки в Трире родился.

А вот как наследил в Гельзенкирхене Ильич? Не поверите, но на этот вопрос даже имеется ответ. Дело в том, что в этом небольшом немецком городе располагается штаб-квартира той самой Марксистско-ленинской партии (МЛПГ). Партия, надо сказать, влияния на политическую жизнь Германии сейчас не оказывает никакого - если вообще, то изредка и в минимальных масштабах на коммунальном уровне. На последних выборах в бундестаг МЛПГ получила 0,1 процента голосов. Но она имеет весьма стабильное финансовое положение - видимо, за счет спонсорской поддержки. При этом за ней пристально следит Ведомство по охране конституции ФРГ - как бы чего не вышло, ибо партия в глазах немецкого правопорядка считается левоэкстремистской.

Ленин и немцы

У немцев и Ильича - хитросплетенная совместная история. И она продолжается до сих пор. В 1917 году Ленина с большевиками из Швейцарии везли через территорию Германии в пломбированном вагоне - в сторону России и, как мы все помним, навстречу социалистической революции. Сейчас Ильич опять заперт и ждет выхода к широким массам трудящихся - в Гельзенкирхене. Вот только "пломбирование" на этот раз затягивается на неопределенный срок. Если ленинцам повезет и карантин снимут в сентябре, Ильича можно будет установить аккурат к очередной осенней годовщине революции 1917 года.

Двухметровый Ленин ждет своего часа в Гельзенкирхене

Ленин ждет своего часа в Гельзенкирхене

Город Гельзенкирхен поначалу было воспротивился появлению двухметрового Ильича на своей территории - мол, монумент испортит вид на здание, имеющее историческую ценность, да и Ленин - не самый кристально-чистый человек в истории, чтобы его статуи повсюду расставлять. Но местный суд решил в пользу Ильича: памятник ставить разрешили.

Ленин - живее всех живых?

Немецкий писатель Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger), посетивший Москву по приглашению Сталина в конце 1930-х, считал Ленина чуть ли не "Иисусом Христом русской революции". Но Иисус, как известно, вознесся, а Ильичу была уготована иная судьба - в бальзаме и заморозке.

Неписаный закон гласит: памятники в Германии ставят только тем, кто умер. Но настолько ли мертв Ильич? Ведь его убийственная идеология пережила даже целую страну, на ней основанную, и даже в провинциальном немецком Гельзенкирхене некоторые отдельно взятые граждане на нее все еще ориентируются. И кто знает, что произойдет с"вечно живым" обитателем московского мавзолея, когда он вдруг "воскреснет" на Западе. А вдруг мечта о диктатуре пролетариата станет явью прямо посередь Гельзенкирхена!?

Так или иначе, а туристам, страждущим соприкоснуться с коммунистическим прошлым, придется отправляться за новыми впечатлениями на запад капиталистической Германии: либо в Трир, либо в Гельзенкирхен. Полит-туристы всех стран, объединяйтесь!

Авторы: Кристиан Триппе - руководитель отдела Восточная Европа DW, Дарья Брянцева - руководитель отдела культуры русской редакции DW.

Этот комментарий выражает личное мнение авторов. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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