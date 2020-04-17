Комментарий: Когда убьют, тогда и закон о домашнем насилии в России примут

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что парламентарии вернутся к работе над законом о противодействии бытовому насилию после того, как будет побежден коронавирус. Сейчас им, очевидно, не до этого, они заняты более важными проблемами, например, изменением даты окончания Второй мировой войны. А, кроме того, сенаторы, по словам Матвиенко, "собирают и анализируют" информацию из регионов о росте числа случаев бытового, домашнего насилия в условиях самоизоляции. К концу российского карантина, надо думать, у них наберется достаточно информации, чтобы, наконец, принять закон, который уже не спасет тех детей, женщин и мужчин, которые самоизоляцию просто не переживут. И вовсе не из-за коронавируса.

Самоизоляция укрепит семью?

Власти склонны в удобных для них ситуациях выдавать желаемое за действительное. В просторных квартирах и домах российского правящего класса обитатели могут, наверное, годами не встречаться - места там хватает. Не говоря уже о том, что "элитные" мужья и жены часто живут порознь, а браки их - династические или деловые союзы. Но даже в этих кругах нет-нет, да и вспыхнет скандал. То про актера Марата Башарова пишут, что он избивает свою жену, то дочь обвинит друга президента Путина, ректора питерского Горного университета Владимира Литвиненко, что он выкрал внучку, а ее саму выжил из страны.

Иван Преображенский

Но такие реалии жизни со всеми ее поворотами, видимо, возможны только у "аристократов духа", управляющих Россией. Рядовым гражданам власти предписывают жить в пасторальной миниатюре. Запертые друг с другом в принудительной самоизоляции пастухи и пастушки должны еще крепче полюбить друг друга и своих детей, даром, что все они звереют от сидения в четырех стенах.

Но к чему тогда рекомендации психологов, как не убить друг друга во время самоизоляции? О каком росте числа разводов в странах, которые раньше России вступили на путь карантина, вы говорите? Нет, российские власти ничего такого не слышали. "Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период", - чеканит в ходе видеоконференции Валентина Матвиенко, даже не краснея. Возможно, она и сама верит в то, что говорит. И тогда это свидетельство не бессовестности, а полной неадекватности российских властей в целом и спикера Совета Федерации в частности.

Насильник на карантине

В реальности режим самоизоляции не может не спровоцировать рост домашнего насилия. Это очевидно даже без актуальной статистики. И тому множество причин.

Первая и главная - вынужденная самоизоляция в одной маленькой квартире взрослых, а иногда и детей. Квартирный вопрос москвичей, да и не только их, испортил. В малогабаритных "однушках" и "двушках" в спальных районах, чтобы поработать на удаленке, родителям приходится запираться в ванной, а детей в той же Москве нельзя даже отправить погулять. Плюс у них тоже постоянные "онлайны" со школой. Все это не может не провоцировать семейные конфликты.

Еще одна очевидная причина - алкоголь. Рост продаж спиртного, по данным аналитиков "Сбербанка", составил более 30% с начала карантина. А где водка - там часто и насилие. Пьет и бьет - классическое и не только российское сочетание.

Самоизоляция также полностью сняла с потенциальных домашних насильников риск разоблачения. Полиция занята ловлей пенсионеров без QR-кода в столице или охраной "границ" от москвичей во многих других регионах. Школьные учителя и воспитатели детсадов могут присылать ученикам задания онлайн, но в лицо их, как правило, больше не видят. Там, где еще недавно фингал под глазом мог стать поводом для разговора хотя бы со школьным психологом, сейчас его никто не заметит. Ребенок ведь не выходит даже на детскую площадку.

Наконец, жертве насилия - с учетом ограничения свободы передвижения во многих российских регионах, особенно в Москве и Подмосковье - теперь даже и сбежать некуда. Без QR-кода далеко не уйдешь. Первый же патруль поймает, оштрафует и доставит по месту жительства. Такой причины, как поездка в убежище для жертв домашнего насилия, в перечне, составленном властями, нет.

Закон о домашнем насилии необходим

Российским властям неважно, что 28% граждан знают о случаях насилия против женщин в семье и 61% считает это серьезной проблемой, а 70% уверены, что принятие такого закона необходимо.

Но у Совета Федерации, президента Путина, которому, похоже, вообще не очень нравится сама идея такого закона, и Госдумы, к сожалению, свои приоритеты. Их волнует парад, карантин, экономический кризис и помощь бизнесу, цены на нефть и число умерших от коронавируса. Ну, а пострадавших и погибших в результате домашнего насилия будут считать уже после выхода из режима самоизоляции.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

*После публикации текста были исправлены первоначально приведенные цифры.

Смотрите также:

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Харви Вайнштейн Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Кевин Спейси Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Не редкость в Голливуде Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие в Европарламенте Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Парламент и Минобороны Великобритании 3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие над беженцами 3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Спорт и арт-сообщество О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют А что в России? История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать Автор: Никита Баталов

