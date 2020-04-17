Комментарий: Когда убьют, тогда и закон о домашнем насилии в России примут

Когда мы все друг друга поубиваем в самоизоляции, тогда проблема решится сама собой, иронизирует Иван Преображенский по поводу решения отложить принятие закона о профилактике бытового насилия.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что парламентарии вернутся к работе над законом о противодействии бытовому насилию после того, как будет побежден коронавирус. Сейчас им, очевидно, не до этого, они заняты более важными проблемами, например, изменением даты окончания Второй мировой войны. А, кроме того, сенаторы, по словам Матвиенко, "собирают и анализируют" информацию из регионов о росте числа случаев бытового, домашнего насилия в условиях самоизоляции. К концу российского карантина, надо думать, у них наберется достаточно информации, чтобы, наконец, принять закон, который уже не спасет тех детей, женщин и мужчин, которые самоизоляцию просто не переживут. И вовсе не из-за коронавируса.
Самоизоляция укрепит семью?
Власти склонны в удобных для них ситуациях выдавать желаемое за действительное. В просторных квартирах и домах российского правящего класса обитатели могут, наверное, годами не встречаться - места там хватает. Не говоря уже о том, что "элитные" мужья и жены часто живут порознь, а браки их - династические или деловые союзы. Но даже в этих кругах нет-нет, да и вспыхнет скандал. То про актера Марата Башарова пишут, что он избивает свою жену, то дочь обвинит друга президента Путина, ректора питерского Горного университета Владимира Литвиненко, что он выкрал внучку, а ее саму выжил из страны.
Но такие реалии жизни со всеми ее поворотами, видимо, возможны только у "аристократов духа", управляющих Россией. Рядовым гражданам власти предписывают жить в пасторальной миниатюре. Запертые друг с другом в принудительной самоизоляции пастухи и пастушки должны еще крепче полюбить друг друга и своих детей, даром, что все они звереют от сидения в четырех стенах.
Но к чему тогда рекомендации психологов, как не убить друг друга во время самоизоляции? О каком росте числа разводов в странах, которые раньше России вступили на путь карантина, вы говорите? Нет, российские власти ничего такого не слышали. "Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период", - чеканит в ходе видеоконференции Валентина Матвиенко, даже не краснея. Возможно, она и сама верит в то, что говорит. И тогда это свидетельство не бессовестности, а полной неадекватности российских властей в целом и спикера Совета Федерации в частности.
Насильник на карантине
В реальности режим самоизоляции не может не спровоцировать рост домашнего насилия. Это очевидно даже без актуальной статистики. И тому множество причин.
Первая и главная - вынужденная самоизоляция в одной маленькой квартире взрослых, а иногда и детей. Квартирный вопрос москвичей, да и не только их, испортил. В малогабаритных "однушках" и "двушках" в спальных районах, чтобы поработать на удаленке, родителям приходится запираться в ванной, а детей в той же Москве нельзя даже отправить погулять. Плюс у них тоже постоянные "онлайны" со школой. Все это не может не провоцировать семейные конфликты.
Еще одна очевидная причина - алкоголь. Рост продаж спиртного, по данным аналитиков "Сбербанка", составил более 30% с начала карантина. А где водка - там часто и насилие. Пьет и бьет - классическое и не только российское сочетание.
Самоизоляция также полностью сняла с потенциальных домашних насильников риск разоблачения. Полиция занята ловлей пенсионеров без QR-кода в столице или охраной "границ" от москвичей во многих других регионах. Школьные учителя и воспитатели детсадов могут присылать ученикам задания онлайн, но в лицо их, как правило, больше не видят. Там, где еще недавно фингал под глазом мог стать поводом для разговора хотя бы со школьным психологом, сейчас его никто не заметит. Ребенок ведь не выходит даже на детскую площадку.
Наконец, жертве насилия - с учетом ограничения свободы передвижения во многих российских регионах, особенно в Москве и Подмосковье - теперь даже и сбежать некуда. Без QR-кода далеко не уйдешь. Первый же патруль поймает, оштрафует и доставит по месту жительства. Такой причины, как поездка в убежище для жертв домашнего насилия, в перечне, составленном властями, нет.
Закон о домашнем насилии необходим
Российским властям неважно, что 28% граждан знают о случаях насилия против женщин в семье и 61% считает это серьезной проблемой, а 70% уверены, что принятие такого закона необходимо.
Но у Совета Федерации, президента Путина, которому, похоже, вообще не очень нравится сама идея такого закона, и Госдумы, к сожалению, свои приоритеты. Их волнует парад, карантин, экономический кризис и помощь бизнесу, цены на нефть и число умерших от коронавируса. Ну, а пострадавших и погибших в результате домашнего насилия будут считать уже после выхода из режима самоизоляции.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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*После публикации текста были исправлены первоначально приведенные цифры.
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