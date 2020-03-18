Комментарий: Дефицит возвращается - новая российская реальность

Глава российского Минфина Антон Силуанов признал, что следствием прихода в Россию коронавируса может быть остановка целых отраслей экономики. Даже падение цен на нефть оказывает на нее менее серьезное влияние. А ведь еще 10 дней назад президент Владимир Путин говорил в Госдуме, что российская экономика будет укрепляться.

Тихой гавани опять не вышло

В моменты серьезных международных экономических кризисов российские власти традиционно заверяют, как это было, например, во время кризиса 2008 года, что нашу страну проблемы соседей не коснутся. Так произошло и на этот раз. Даже когда упали цены на нефть и вслед за этим обвалился курс рубля, Владимир Путин пообещал, что страна пройдет через кризис достойно.

Иван Преображенский

Власти, вероятно, пытались по политическим соображениям растянуть до 22 апреля спектакль с изменением Конституции РФ и приукрасить ситуацию. Может быть, впрочем, они, и правда, тогда еще не заметили, что речь идет не только о нефти и фондовых рынках. Не было так ясно видно, что все торговые связи с ключевыми партнерами России разваливаются из-за коронавируса.

Первым застопорился Китай, но контейнеры оттуда по инерции еще долго доезжали до России. Теперь, как говорят предприниматели, начинает ощущаться дефицит. Причем речь не про гречку, туалетную бумагу или гели-санитайзеры. Начинается, например, нехватка ноутбуков, ждут проблем и со стройматериалами.

И это только Китай, а к середине марта начал "выпадать" и еще один крупнейший торговый партнер России - Европейский Союз. Конечно, введение в ЕС карантина не означает запрет экономических контактов и поставок товаров из России. Однако без личного общения деловые связи быстро ослабевают. Ну, а некоторые сектора экономики и вовсе впадают в анабиоз: например, практически вся сфера услуг, авиаперевозки, туризм и т.д. Об этом говорят уже не только предприниматели, но и, например, глава Минфина Антон Силуанов.

Власти уже готовы даже обсуждать перенос плебисцита по конституции, назначенного на 22 апреля, хотя предпочли бы его все же провести сейчас и максимально бесконтрольно. Похоже, они понимают, что на дворе не 2014 год, а за спиной Владимира Путина нет только что аннексированного Крыма, и не факт, что население не возложит всю вину за происходящее на президента и правительство.

Не врать самим себе

Нарастающий дефицит отдельных товаров свидетельствует о том, что и рядовые россияне начинают верить в начавшийся кризис. С 1998 года, когда впервые резко обвалился курс российского рубля, упавшего буквально за один день на 50%, средний гражданин России многое узнал об окружающем мире.

Он уже понимает, что обесценивание национальной валюты ведет к росту цен. Что страна наша - большая "нефтеколонка" и падение цен на "черное золото" бьет не только по карману нефтяников, но и по бюджету, за счет которого живут врачи, военные, учителя, чиновники и даже пенсионеры.

В итоге эти люди скупают в магазинах не только гречку или туалетную бумагу. Россияне покупают и ноутбуки. Они понимают, что, во-первых, компьютеры будут сейчас только дорожать, так как комплектующие к ним все иностранные, а во-вторых, уже скоро, возможно, придется несколько недель, а то и месяцев оставаться в карантине дома. И лучше при этом сохранить работу и трудиться удаленно, если есть такая возможность.

Таким образом, дефицит сегодня - это не только признак надвигающегося кризиса, но и подтверждение того, что россияне тоже видят его приближение и верят в него. Пусть даже на улицах отнюдь не все ходят в медицинских масках. Которые, впрочем, тоже уже давно в дефиците.

Власти на распутье

Теперь вопрос в том, смогут ли власти "оседлать" панические настроения населения, выступить с вменяемыми предложениями об организации жизни страны в условиях карантина или же их хватит только на правдивые отчеты.

Понимание, что проблема есть, совсем не всегда приближает к ее решению, хотя и является первым шагом к нему. А у российских властей всегда велик соблазн вернуться к практике массового обмана населения, которая в условиях вероятной паники может привести к непредсказуемым последствиям.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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