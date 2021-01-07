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Коллегия выборщиков

Кто из кандидатов станет президентом США, решает коллегия выборщиков из 538 человек.

Коллегия выборщиков в США состоит из 538 человек. Именно она решает, кто победил на президентских выборах. Число выборщиков зависит от того, сколько представителей того или иного штата заседает в Конгрессе США, что пропорционально населению каждого штата. Кандидат в президенты, выигравший даже с минимальным преимуществом каком-либо штате, как правило, автоматически забирает голоса всех его выборщиков по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нучно заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков.

Trump supporters gesture to U.S. Capitol Police in the hallway outside of the Senate chamber at the Capitol in Washington, Wednesday, Jan. 6, 2021. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

В Сенате США республиканцам не удалось оспорить итоги выборов 07.01.2021

В США сенаторы признали законность победы демократов на выборах президента страны в штатах Аризона и Пенсильвания. Ранее республиканцы попытались обжаловать ее.
WASHINGTON, DC - DECEMBER 28: The sun rises over the US Capitol on December 28, 2020 in Washington, DC. President Donald Trump signed the Relief Bill and government funding bill into law Sunday night, averting a government shutdown. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

Группа сенаторов-республиканцев оспорит победу Байдена на выборах 02.01.2021

Ряд сенаторов от Республиканской партии заявили, что 6 января выступят против утверждения итогов выборов в США. Но это едва ли помешает Джо Байдену занять пост президента.
FILE PHOTO: North Carolina Electoral College representatives sign the Certificates of Vote in the State Capitol building in Raleigh, North Carolina, U.S., December 19, 2016. REUTERS/Jonathan Drake/File Photo

Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена 14.12.2020

В шести штатах, где Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования, выборщики отдали голоса за Байдена. Демократ, как и ожидалось, обошел республиканца по количеству голосов: 306 против 232.

Сторонники Трампа не могут смириться с его уходом (14.12.2020) 14.12.2020

Джо Байден собирает команду, которая уже в январе начнет формировать новую политику США. Но Дональд Трамп даже накануне собрания выборщиков не признал поражения. И его поддержка остается высокой.
December 4, 2020*** WILMINGTON, DELAWARE - DECEMBER 04: U.S. President-elect Joe Biden speaks on November job numbers at the Queen theater December 4, 2020 Wilmington, Delaware. U.S. economy added 245,000 jobs in November and pushed unemployment rate to 6.7% from 6.9% in October. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Калифорния обеспечила нужное Байдену для победы число выборщиков 05.12.2020

После официального подведения итогов голосования в Калифорнии число выборщиков, которые на заседании коллегии могут поддержать Байдена, преодолело необходимый для его победы барьер.
US President Donald J. Trump speaks to the media about delivering lower prescription drug prices for all Americans in the White House Press Briefing Room in Washington, DC, USA, 20 November 2020. CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Трамп согласился уйти после голосования выборщиков в случае проигрыша 27.11.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики предпочтут Джо Байдена. Он впервые после окончания президентских выборов ответил на вопросы журналистов.

07-11-2020 WILMINGTON, DELAWARE - NOVEMBER 07: President-elect Joe Biden, Jill Biden, Vice President-elect Kamala Harris and husband Doug Emhoff wave to crowd on stage after Biden's address to the nation from the Chase Center November 07, 2020 in Wilmington, Delaware. After four days of counting the high volume of mail-in ballots in key battleground states due to the coronavirus pandemic, the race was called for Biden after a contentious election battle against incumbent Republican President Donald Trump. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

Выборы в США: Байден принимает поздравления 08.11.2020

Демократ Джо Байден, по данным СМИ, победил на выборах президента США. DW следит за развитием событий 8 ноября (время мск).
People celebrate on Black Lives Matter plaza across from the White House in Washington, DC on November 7, 2020, after Joe Biden was declared the winner of the 2020 presidential election. - Democrat Joe Biden has won the White House, US media said November 7, defeating Donald Trump and ending a presidency that convulsed American politics, shocked the world and left the United States more divided than at any time in decades. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

Выборы в США: Лидеры ЕС призвали США укрепить трансатлантическое партнерство 07.11.2020

В США за пост президента борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 7 ноября (время мск).
WILMINGTON, DELAWARE - NOVEMBER 06: Democratic presidential nominee Joe Biden addresses the nation at the Chase Center November 06, 2020 in Wilmington, Delaware. The winner of the 2020 presidential election has yet to be declared, as vote counting continues in the key states of Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, and North Carolina. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Associated Press и CNN: Байден набрал победное число голосов на выборах в США 07.11.2020

По данным агентства AP и телеканала CNN, демократ Джо Байден уже набрал не менее 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах в США.
links Democratic presidential nominee Joe Biden speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, in the Curb Event Center at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst rechts U.S. President Donald Trump speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Выборы в США: Байден выступит с обращением к нации 06.11.2020

В США за пост президента борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 6 ноября (время мск).

Выборы в США: как Дональд Трамп пропал с экрана в прямом эфире (06.11.2020) 06.11.2020

Несколько телеканалов в США прервали трансляцию выступления Дональда Трампа из-за заявлений, которые, по мнению СМИ, не соответствовали действительности. Трамп вновь говорил о "незаконных" голосах.
A person watches the U.S. Presidential election early results from a bar in San Diego, California, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Mike Blake

В США считают голоса: Невада обновит данные 6 ноября 05.11.2020

В США за пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 5 ноября (время мск).
A person sits in front of a screen showing early results at the Black Lives Matter Plaza near the White House during Election Day in Washington, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Hannah McKay

Подсчет голосов в США: Америка выбирает между Трампом и Байденом 04.11.2020

В США за пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. DW следит за развитием событий (время мск).
WASHINGTON, DC - JANUARY 04: Congressional clerks pass the Electoral College certificate from the state of Ohio while unsealing and organizing all the votes from the 50 states in the House of Representatives chamber at the U.S. Capitol January 4, 2013 in Washington, DC. The votes were tallied during a joint session of the 113th Congress. President Barack Obama and Biden received 332 votes to be reelected. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) +++ (C) Getty Images/C. Somodevilla

Верховный суд США разрешил штатам штрафовать "неверных" выборщиков 06.07.2020

Верховный суд США узаконил негласное правило, по которому выборщики от того или иного штата должны голосовать за кандидата в президенты, победившего в этом штате. Ослушавшиеся могут подвергнуться наказанию.
North Carolina's Electoral College representatives give the thumbs up sign after they all affirmed their votes for U.S. President-elect Donald Trump in the State Capitol building in Raleigh, North Carolina, U.S., December 19, 2016. REUTERS/Jonathan Drake

Коллегия выборщиков поддержала Дональда Трампа 20.12.2016

Избранный президент США преодолел последнее препятствие на пути в Белый дом, набрав более 270 голосов выборщиков.Вместе с тем в штате Вашингтон четверо выборщиков проголосовали за других кандидатов.
18.12.2016 epa05681734 Over a thousand demonstrators marched on International Migrants Day through downtown Los Angeles, California, USA, 18 December 2016. Many of the migrants protested the election of Donald Trump and called on the Electoral College to change their ballots to reflect the will of the people where Democratic Presidential candidate Hillary Clinton won almost three million more votes than her Republican rival. EPA/MIKE NELSON +++(c) dpa - Bildfunk+++

Выборщики в США начали голосование по избранию президента 19.12.2016

Для подтверждения победы Дональда Трампа на выборах президента США, ему надо получить голоса 270 выборщиков. Итоги голосования официально подведут 6 января.
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