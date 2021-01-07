Кто из кандидатов станет президентом США, решает коллегия выборщиков из 538 человек.

Коллегия выборщиков в США состоит из 538 человек. Именно она решает, кто победил на президентских выборах. Число выборщиков зависит от того, сколько представителей того или иного штата заседает в Конгрессе США, что пропорционально населению каждого штата. Кандидат в президенты, выигравший даже с минимальным преимуществом каком-либо штате, как правило, автоматически забирает голоса всех его выборщиков по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нучно заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков.