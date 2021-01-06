 В Сенате США республиканцам не удалось оспорить итоги выборов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

В Сенате США республиканцам не удалось оспорить итоги выборов

В США сенаторы признали законность победы демократов на выборах президента страны в штатах Аризона и Пенсильвания. Ранее республиканцы попытались обжаловать ее.

Агрессивные сторонники действующего президента США Дональда Трампа, протестующие против победы демократа Джо Байдена на выборах президента страны, в здании Конгресса, 6 января 2021 года

Агрессивные сторонники Трампа в здании Конгресса

Попытка представителей Республиканской партии в Конгрессе США оспорить результаты президентских выборов в двух штатах провалилась. В ночь на четверг, 7 января, Сенат проголосовал против пересмотра результатов президентских выборов в Пенсильвании. За признание итогов выборов в этом штате легитимными высказались 92 сенатора, против - 7.

Несколькими часами ранее в верхней палате американского парламента по инициативе республиканского сенатора Теда Круза и нескольких поддержавших его конгрессменов также прошло голосование по вопросу легитимности победы демократов в Аризоне. При этом за признание результатов выборов в этом штате окончательными было отдано 93 голоса, против - 6.

Ожидается, что в Палате представителей, где демократы имеют большинство, голосование по этому вопросу окончится с аналогичным результатом. Для успешного опротестования результатов выборов необходимо, чтобы эту инициативу поддержали обе палаты американского парламента.

По мнению лидера демократов в Сенате Митча МакКоннелла, дальнейших голосований на тему признания законности результатов выборов в отдельных штатах 7 января в верхней палате Конгресса проходить не будет.

Протесты сторонников Трампа против победы Байдена на выборах

На выборах президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года, демократ Джо Байден одержал уверенную победу над действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом.

Днем в среду, 6 января, совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, так что полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка к Капитолию была направлена Национальная гвардия США.

Членам Конгресса удалось продолжить заседание примерно в 20.00 по местному времени (около полуночи мск).

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