Коллегия выборщиков отдала Трампу все полученные им голоса

Окончательный результат совпал с итогами голосования. Трамп и будущий вице-президент Вэнс набрали 312 голосов, тогда как для победы необходимо минимум 270.

В США коллегия выборщиков отдала избранному президенту Дональду Трампу все голоса, полученные им при предварительном подсчете 5 ноября, сообщила американская медиакомпания CNN утром в среду, 18 декабря. Окончательный результат совпал с итогами голосования: Трамп и избранный вице-президент Джеймс Ди Вэнс получили 312 голосов, а их соперники - вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц - 226. Для избрания необходимо не менее 270 голосов.

В сообщении отмечается, что в соответствии с процедурой Харрис должна до 25 декабря получить комплект документов с результатами голосования выборщиков.

Выборы президента США

На выборах президента США проголосовали более 150 млн американцев, но формально главу государства выбирают 538 выборщиков, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Количество выборщиков равно числу сенаторов (100), членов Палаты представителей (435) плюс три дополнительных выборщика для избирателей в Вашингтоне. Количество голосов выборщиков, которые получает каждый штат, может меняться по итогам переписи каждые десять лет. Оно соотносится с числом конгрессменов плюс два сенатора от каждого штата в Конгрессе.

Как правило, победитель по голосам избирателей совпадает с победителем по итогам голосования коллегии выборщиков. За последние почти 25 лет дважды - в 2000 и 2016 годах - избранный президент США получал поддержку меньшего числа американских избирателей, чем кандидат, проигравший по итогам голосования коллегии выборщиков.

Официально итоги голосования будут утверждены 6 января новым составом Конгресса. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, она пройдет перед зданием Капитолия в центре Вашингтона.