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CBS: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию

Николай Линке
12 декабря 2024 г.

Председатель КНР может стать первым в истории зарубежным лидером на инаугурации президента США.

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин в июне 2019 года
Дональд Трамп и Си Цзиньпин в июне 2019 годаФото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на инаугурацию в Вашингтон 20 января. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

Приглашение Си - исторический прецедент

По их словам, республиканец направил Си Цзиньпину приглашение еще в ноябре, вскоре после победы на выборах. Неизвестно, принял ли его китайский лидер. В посольстве КНР в Вашингтоне отказались комментировать эти данные.

Как отмечает CBS, многие в окружении Трампа недовольны властями Китая. В числе критиков – будущий госсекретарь США Марко Рубио, а также новый советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Сам избранный президент угрожает ввести новые пошлины на товары из Китая. Но, как отмечает телеканал, "Трамп давно считает, что тесные отношения между лидерами - ключ к заключению международных сделок".

Си Цзиньпин может стать первым в истории зарубежным лидером на инаугурации президента США. Как пишет CBS, обычно на это торжество приглашают послов и дипломатов. Согласно записям Госдепартамента США, ведущимся с 1874 года, иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти. 

Владимир Путин не приглашен

Источники CBS рассказали, что на церемонию 20 января могут пригласить и других иностранных лидеров. В их числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Пока тот "все еще раздумывает" над приглашением.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, так как знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир во всем мире с помощью американской мощи", - заявила новая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В четверг, 12 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не приглашали на инаугурацию Трампа.

 

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