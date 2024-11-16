Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

27-летняя Ливитт станет самой молодой главой пресс-службы Белого дома в истории США. Она представляла Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

Избранный президент США Дональд Трамп, формирующий свою администрацию, выдвинул на должность пресс-секретаря Белого дома 27-летнюю Кэролайн Левитт. Об этом говорится в заявлении его команды, распространенном вечером в пятницу, 15 ноября.

Ранее Ливитт, уроженка штата Нью-Гэмпшир, занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа, а также работала помощницей пресс-секретаря Белого дома в его предыдущей администрации.

По словам республиканца, Ливитт проделала "феноменальную работу" в его кампании. "Кэролайн умна, жестка и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание", - цитирует заявление агентство AP.

27-летняя Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Она побьет рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в возрасте 29 лет при президенте Ричарде Никсоне.