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Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

Жан Рофе
16 ноября 2024 г.

27-летняя Ливитт станет самой молодой главой пресс-службы Белого дома в истории США. Она представляла Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

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Избранный президент США Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп, формирующий свою администрацию, выдвинул на должность пресс-секретаря Белого дома 27-летнюю Кэролайн Левитт. Об этом говорится в заявлении его команды, распространенном вечером в пятницу, 15 ноября.

Ранее Ливитт, уроженка штата Нью-Гэмпшир, занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа, а также работала помощницей пресс-секретаря Белого дома в его предыдущей администрации.

По словам республиканца, Ливитт проделала "феноменальную работу" в его кампании. "Кэролайн умна, жестка и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание", - цитирует заявление агентство AP.

27-летняя Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Она побьет рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в возрасте 29 лет при президенте Ричарде Никсоне.

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