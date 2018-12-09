Кого можно увидеть на немецких светофорах (фоторепортаж)

10 декабря отмечается 150-летие первого в мире светофора, установленного в Лондоне. По случаю юбилея приглядимся повнимательней к современным светофорам в Германии.
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